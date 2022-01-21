18 крутых фишек, которые созданы с безграничной любовью к людям

Человеческая фантазия и изобретательность не имеют границ. Наверняка вас посещала мысль «Эх, и почему не я придумал!», когда вы замечали что-нибудь простое, но гениальное вокруг себя. С такими любопытными вещами столкнулись и герои сегодняшней подборки. И, к счастью, тут же сделали фото.

Вот и мы в AdMe.ru увидели эти снимки и не смогли пройти мимо них. Ведь такими идеями нужно делиться — и, может быть, мир вокруг нас станет чуточку лучше.

Панель с газовыми счетчиками в торговом центре оформили в стиле подводной лодки

Туалетную бумагу вместо втулок додумались наматывать вот на это — на дополнительные мини-рулончики

Где купить? Срочно запиши меня в очередь! © i_***_chainsaws / Reddit



В этом ресторане на бланке со счетом сразу высчитано, какую сумму нужно оплатить каждому из гостей, если вы решите разделить счет

Бассейн с ковровым покрытием внутри, чтобы малыши могли там играть

В этом магазине колясок есть имитация разных дорожных покрытий, чтобы люди могли понять, как коляски будут ехать

Магазин резиновых уточек. Ассортимент здесь потрясает

В этом магазине есть черепаха, которая ранним утром имеет привычку бродить меж рядов

А здесь вы можете собрать себе индивидуальную ручку — такую, какую хочется

«В этом продуктовом я впервые увидел ковровое покрытие на полу»

Ничего себе, а они ведь действительно доверяют своим покупателям. © vladval / Reddit

Эта мини-полоса препятствий нужна для того, чтобы вы могли проверить качество обуви перед покупкой

На этих бутылках молока стали печатать срок годности огромными цифрами

В этом канадском магазине размер скидки напрямую зависит от того, насколько холодно снаружи сегодня

В местной библиотеке сделали снеговика из книг

В пекарне ярлычки на хлеб делают не из пластика, а из картона. Маленький, но шажок вперед

В этом кинотеатре ковер точь-в-точь как в «Сиянии»

В этой оранжерее даже писсуары в форме цветов

Этот отель в Гонконге предоставляет бесплатный телефон, которым можно пользоваться, пока вы в городе. И использовать его как в Wi-Fi-роутер тоже можно

В парке есть качели для людей с ограниченными возможностями. В них можно заехать на коляске