18 крутых фишек, которые созданы с безграничной любовью к людям
Человеческая фантазия и изобретательность не имеют границ. Наверняка вас посещала мысль «Эх, и почему не я придумал!», когда вы замечали что-нибудь простое, но гениальное вокруг себя. С такими любопытными вещами столкнулись и герои сегодняшней подборки. И, к счастью, тут же сделали фото.
Вот и мы в AdMe.ru увидели эти снимки и не смогли пройти мимо них. Ведь такими идеями нужно делиться — и, может быть, мир вокруг нас станет чуточку лучше.
Панель с газовыми счетчиками в торговом центре оформили в стиле подводной лодки
Туалетную бумагу вместо втулок додумались наматывать вот на это — на дополнительные мини-рулончики
- Где купить? Срочно запиши меня в очередь! © i_***_chainsaws / Reddit
В этом ресторане на бланке со счетом сразу высчитано, какую сумму нужно оплатить каждому из гостей, если вы решите разделить счет
Бассейн с ковровым покрытием внутри, чтобы малыши могли там играть
В этом магазине колясок есть имитация разных дорожных покрытий, чтобы люди могли понять, как коляски будут ехать
Магазин резиновых уточек. Ассортимент здесь потрясает
В этом магазине есть черепаха, которая ранним утром имеет привычку бродить меж рядов
А здесь вы можете собрать себе индивидуальную ручку — такую, какую хочется
«В этом продуктовом я впервые увидел ковровое покрытие на полу»
- Ничего себе, а они ведь действительно доверяют своим покупателям. © vladval / Reddit
Эта мини-полоса препятствий нужна для того, чтобы вы могли проверить качество обуви перед покупкой
На этих бутылках молока стали печатать срок годности огромными цифрами
В этом канадском магазине размер скидки напрямую зависит от того, насколько холодно снаружи сегодня
В местной библиотеке сделали снеговика из книг
В пекарне ярлычки на хлеб делают не из пластика, а из картона. Маленький, но шажок вперед
В этом кинотеатре ковер точь-в-точь как в «Сиянии»
В этой оранжерее даже писсуары в форме цветов
Этот отель в Гонконге предоставляет бесплатный телефон, которым можно пользоваться, пока вы в городе. И использовать его как в Wi-Fi-роутер тоже можно
В парке есть качели для людей с ограниченными возможностями. В них можно заехать на коляске
А какие любопытные фишки вы замечали в своем городе? Стоит ли их перенять другим?
Фото на превью IWantYourData / Reddit
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