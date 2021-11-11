18 красавчиков, которые решили вернуть себе свои волосы

По статистике, от очаговой алопеции, или облысения, страдает 1 из 500–1 000 человек. Причины обычно кроются внутри нас: это может быть генетическая предрасположенность или особенности иммунной системы. У тех, кто не хочет использовать парики, шиньоны или бриться налысо, есть 2 пути — трансплантация волос или медикаментозное лечение.

Герои новой подборки AdMe.ru решили больше не мириться с облысением и обратились к специалисту, чтобы раз и навсегда покончить с этой проблемой. А в бонусе притаилась девушка, которая переборола аналогичные трудности, и парень, который решился на шиньон.

«Мне 40 лет. Пересаживал 2 000 графтов волос целый год. Это был долгий путь»

Графт — небольшой участок кожи с несколькими волосяными фолликулами, который пересаживают в область облысения.

«Прогресс за 4,5 месяца лечения. Всем, кто советовал мне просто побриться налысо: ну уж нет»

«Результаты после первого сеанса трансплантации волос. Скоро будет и второй»

«2,5 года на препаратах от облысения: до и после»

«Прогресс за 11 месяцев. Средства от алопеции творят чудеса»

«9 месяцев после пересадки волос»

«Один препарат полгода, другой 3,5 месяца. Я реально доволен результатами»

«Мне 37 лет, и единственное, о чем я сожалею, — о том, что не сделал пересадку волос раньше»

«4,5 месяца принимал специальные препараты, витамины и мыл голову только холодной водой»

«Результаты через 3–4 месяца приема препаратов от алопеции»

«Прогресс за 25 месяцев»

«Обновление линии роста волос за 4 месяца»

«4 месяца использования средств от алопеции. Очень доволен результатом»

«Около 9 месяцев прогресса»

«Вот как изменилась линия роста волос за полгода»

«Мне 19, и я решил вновь обзавестись волосами»

«Использую препараты и дермароллер. Отличные результаты»

«Мой личный прогресс. Мне 25»

Бонус № 1: «После года лечения наконец-то наблюдается скромный прирост. Начинаю возвращать свои волосы»

Бонус № 2: «Начал лысеть в 21. Сейчас мне 32, и я решил примерить шиньон»

«Заказал его сам у производителя в Китае. Думаю, он немного темноват, и мой парикмахер раньше никогда не стриг шиньоны, но старался изо всех сил. В целом я доволен. Ношу вот уже около 4 часов, чувствую себя прекрасно, ничего не чешется».