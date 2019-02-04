18 комментариев от тех, кто понял в жизни все. За исключением пары деталей

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Есть люди, которым сдержанность не знакома, зато чувства юмора у них хоть отбавляй. Именно они становятся авторами шедевров из пары слов, которые собирают тысячи лайков в интернете. Познакомьтесь с комментариями про коварных жаворонков, первую головоломку и Уругвай с Парагваем — наверняка знаменитая стендап-артистка Эми Шумер начинала с чего-то подобного.

AdMe.ru никогда не прочь посмеяться, особенно над комментами из сети. Присоединяйтесь и вы — вот вам отличная новая подборка.

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А какие свежие комментарии из сети заставили посмеяться вас? Присылайте их нам, и мы напишем новую крутую статью!

Фото на превью Nafig7 / Pikabu

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