18 комментариев от тех, кто понял в жизни все. За исключением пары деталей

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Есть люди, которым сдержанность не знакома, зато чувства юмора у них хоть отбавляй. Именно они становятся авторами шедевров из пары слов, которые собирают тысячи лайков в интернете. Познакомьтесь с комментариями про коварных жаворонков, первую головоломку и Уругвай с Парагваем — наверняка знаменитая стендап-артистка Эми Шумер начинала с чего-то подобного.