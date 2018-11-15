18 комментариев от тех, кто не в силах сдерживать свое остроумие

Наверняка каждый из нас сталкивался с необходимостью оставить язвительный комментарий под чьим-нибудь постом. Ведь, согласитесь, интернет — лучшее место утереть нос давнему обидчику или назойливому оппоненту прямо сейчас, без личных встреч.

К слову, некоторые сделали комментирование своим хобби, а поэтому их навык составления остроумных ответов приближен к совершенству. Эти люди и представлены в нашей подборке.

AdMe.ru собрал новые интернет-комментарии, которые хоть немножко поднимут вам настроение даже в самый ненастный день.

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Какой из комментариев, по вашему мнению, в этой подборке достоин сотни лайков?

Фото на превью OGCORLIN / twitter

3 На склад!
5 Комментарии
  • 15 ноября 2018
  • 5
  • 9236

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