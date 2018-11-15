18 комментариев от тех, кто не в силах сдерживать свое остроумие

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверняка каждый из нас сталкивался с необходимостью оставить язвительный комментарий под чьим-нибудь постом. Ведь, согласитесь, интернет — лучшее место утереть нос давнему обидчику или назойливому оппоненту прямо сейчас, без личных встреч.

К слову, некоторые сделали комментирование своим хобби, а поэтому их навык составления остроумных ответов приближен к совершенству. Эти люди и представлены в нашей подборке.