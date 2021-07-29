18 комиксов о том, на что готовы пойти люди только для того, чтобы выпендриться

Люди — это социальные существа, которые не могут полноценно жить вне общества. Поэтому мнение окружающих имеет для нас большое значение. Но иногда, стремясь вызвать у других восхищение и уважение, мы заходим чуть дальше, чем следовало бы. И подобное поведение может сыграть с человеком дурную шутку.

Мы в AdMe думаем, что желание казаться умнее, красивее и богаче в глазах других людей часто приводит к совершенно противоположным результатам. Ведь все тайное рано или поздно становится явным.

Тратят слишком большие суммы на статусные вещи

Используют сложные слова, не зная их значения

Постоянно меняют свои вкусовые пристрастия под влиянием моды

Покупают дорогие вещи в ущерб своим близким

Специально демонстрируют окружающим большие пачки денег

Занимают у родителей деньги, чтобы заплатить за друзей

Делают фото на фоне дорогих, но не принадлежащих им вещей

Делают фотообманки

Заказывают еду в ресторане и выдают ее за свое творчество

Берут слишком много задач на работе

Преувеличивают свои спортивные достижения

Покупают дорогую технику, не зная, как ей пользоваться

Предъявляют необоснованные претензии к обслуживающему персоналу

Покупают дорогих питомцев, не зная, как за ними ухаживать

Блистают знаниями иностранного языка, когда не слишком хорошо говорят на нем

Притворяются, что читают сложные научные книги

Изображают из себя заядлых театралов

Преувеличивают достоинства своей половинки