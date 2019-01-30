18 коллег, без которых работа превратилась бы в «день сурка»

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Признайтесь, не каждый день вы идете на работу с отличным настроением и весь рабочий день полны энергии и оптимизма. Исправить эту ситуацию помогают добродушные, остроумные и иногда даже немного странные поступки коллег, с которыми всегда нужно держать ухо востро.

Мы в AdMe.ru не рекомендуем повторять большинство выходок из этой статьи (но они точно стоят того, чтобы улыбнуться при прочтении).

Когда не до конца уверен в своих коллегах

Да и предсказуемости в поступках от них ждать не приходится

«Попросила коллегу нарисовать семейный портрет. 6 месяцев и $ 50 спустя»

«Мой папа сегодня был один в офисе. Он сделал это фото и отправил всей семье»

«Решил налить себе кофе на работе»

«Я нанес несколько слоев крема для обуви на ботинок своего коллеги, пока тот был в отпуске. На ОДИН ботинок»

«Коллега привел собаку на работу, и теперь я не могу работать. Знакомьтесь: Бам-Бам!»

«Мой коллега вернул степлер в таком виде и сказал, что в нем закончились скобы»

«Кто-то сделал мемориал для коллеги, который переехал в другой кабинет»

«Коллега принесла на работу свою козу!»

«Сказал товарищам по работе, что ем сырые страусиные яйца, так как это полезно. На самом деле это консервированные персики в сиропе»

«Тайный Санта» на работе подарил ему такую же рубашку, которую он носит обычно

«Наше совещание сегодня проходило так»

«Коллега нашел фигурку Джона Сины и теперь оставляет ее в непредсказуемых местах на работе»

В офисе всегда знают, как сделать эффектное фото с тобой

На работе постоянно кто-то ел его желейные конфетки. Поэтому он накупил конфет с экзотическими вкусами (как в «Гарри Поттере») и ссыпал в одну банку

Параллельная вселенная в офисе

Когда все коллеги уже разошлись, а ты задержался на работе

И бонус для тех, кто работает из дома: мужчина-фрилансер сделал доску, на которой сотрудником месяца стала его собака

А вы когда-нибудь разыгрывали своих коллег или, может, дурачились так, что потом долго об этом вспоминали?