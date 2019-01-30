18 коллег, без которых работа превратилась бы в «день сурка»
Признайтесь, не каждый день вы идете на работу с отличным настроением и весь рабочий день полны энергии и оптимизма. Исправить эту ситуацию помогают добродушные, остроумные и иногда даже немного странные поступки коллег, с которыми всегда нужно держать ухо востро.
Мы в AdMe.ru не рекомендуем повторять большинство выходок из этой статьи (но они точно стоят того, чтобы улыбнуться при прочтении).
Когда не до конца уверен в своих коллегах
Да и предсказуемости в поступках от них ждать не приходится
«Попросила коллегу нарисовать семейный портрет. 6 месяцев и $ 50 спустя»
«Мой папа сегодня был один в офисе. Он сделал это фото и отправил всей семье»
«Решил налить себе кофе на работе»
«Я нанес несколько слоев крема для обуви на ботинок своего коллеги, пока тот был в отпуске. На ОДИН ботинок»
«Коллега привел собаку на работу, и теперь я не могу работать. Знакомьтесь: Бам-Бам!»
«Мой коллега вернул степлер в таком виде и сказал, что в нем закончились скобы»
«Кто-то сделал мемориал для коллеги, который переехал в другой кабинет»
«Коллега принесла на работу свою козу!»
«Сказал товарищам по работе, что ем сырые страусиные яйца, так как это полезно. На самом деле это консервированные персики в сиропе»
«Тайный Санта» на работе подарил ему такую же рубашку, которую он носит обычно
«Наше совещание сегодня проходило так»
«Коллега нашел фигурку Джона Сины и теперь оставляет ее в непредсказуемых местах на работе»
В офисе всегда знают, как сделать эффектное фото с тобой
На работе постоянно кто-то ел его желейные конфетки. Поэтому он накупил конфет с экзотическими вкусами (как в «Гарри Поттере») и ссыпал в одну банку
Параллельная вселенная в офисе
Когда все коллеги уже разошлись, а ты задержался на работе
И бонус для тех, кто работает из дома: мужчина-фрилансер сделал доску, на которой сотрудником месяца стала его собака
А вы когда-нибудь разыгрывали своих коллег или, может, дурачились так, что потом долго об этом вспоминали?
Фото на превью subliminal_ads / Reddit