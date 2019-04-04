18 клиентов, которых не пожелаешь встретить даже врагу

41 0

43

20.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Закон «О защите прав потребителей» отстаивает интересы граждан и всегда приходит на выручку в спорных вопросах. Требования покупателей чаще всего обоснованны. Но бывают случаи, когда просто невозможно согласиться с извечным постулатом «клиент всегда прав».

Среди всех ситуаций, в которых потребители проявили себя не с лучшей стороны, AdMe.ru выбрал наиболее абсурдные и не поддающиеся никакой логике.

1.

2. Жалоба гостя: «Либо это очень большой лист базилика, либо это просто лист с дерева в моем блюде»

3. Главное, что кличка указана. Так точно заказ не отменят

4. Какие же вы специалисты, если просто файл переименовать не можете?

5. Клиент пришел со своим iPhone. Стекло треснуло, и он подумал, что если уберет стекло, то трещины станут незаметными

6.

7. Клиент хотел столько помидоров в бургере, сколько мы могли бы туда поместить

8. Ну хотя бы предупредили

9.

10. Клиент вернул товар с комментарием: «Не знал, что LEGO продается в деталях»

11.

12. Комментарий покупателя к заказу глобуса

13. Уважаемые покупатели, никогда так не делайте. Если вы когда-либо работали в розничной торговле, то понимаете, насколько это невежественно и раздражает

14.

15. Обратился как-то раз заказчик с жалобой

16. Когда очень хочешь есть и не можешь дотерпеть до кассы

17. При покупке коврика для мыши тоже есть свои нюансы

18. Посмотрите, что у меня с телефоном! В смысле уже закрыты?

Приходилось ли вам сталкиваться с подобными случаями? Что еще вас раздражает в поведении покупателей, клиентов, заказчиков и гостей?