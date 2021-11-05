18 казусов, которые доказывают, что учиться в младших классах ой как непросто
Говорят, школьные годы чудесные. Многие действительно испытывают ностальгию по школе, но это если повезло с классом и учителями. Но также школа — это место, где есть одноклассники с неловкими ухаживаниями, а еще тебе могут придумать кличку или несправедливо влепить двойку. И хуже всего, что уволиться оттуда, как с надоевшей работы, ты сам не можешь.
Мы в AdMe.ru начитались историй, после которых стало понятно, почему люди не горят желанием возвращаться за школьную парту. Ну а в конце вас ждет бонус, который вселяет веру в человечество.
- В младших классах невероятно нравился мальчик. Харизматичный, неглупый, веселый. Однажды он облил мои волосы какими-то вонючими духами, после этого я еще неделю отмывалась. После рыдала — он ведь так опозорил меня перед всей школой!
Спустя 10 лет, когда я, будучи студенткой, приехала летом домой, он начал за мной ухаживать. Как-то сидим вместе, разговариваем. Тут он выдает: «Ты моя первая любовь. Неужели ты так ничего и не поняла?» © Подслушано / VK
- У моего малого в классе в прошлом году был большой скандал. В соцсети выложили аудиозаписи с уроков одной из учительниц. Там доказательств буллинга был вагон. Закончилось все увольнением по собственному желанию. Дичь ситуации была в том, что многие родителей встали на защиту этой учительницы под соусом «зато она знания дает». © Dmytro / Adme.ru
- Училась в гимназии — этика, эстетика и прочее. Наша классная руководительница, молодая и деятельная выпускница вуза, задавала на дом нам, 7-летним несмышленышам, сочинять стихи. Давала первую строчку, а дальше мы сами. Начало одного стихотворения врезалось мне в память: «Жил мальчик среди Фермопил». В общем, до 3-го класса вся мамина работа ломала голову над сочинением стихов. © Подслушано / VK
- Урок русского языка. Открывается дверь, и заходит комиссия по оценке состояния школьной мебели. Прошлись по классу и сообщают, что снижают балл за надписи на стульях. Комиссия уходит, и учительница в сердцах: «И что же там написано-то?!» А ей в ответ:
«Бобруйская мебельная фабрика». Урок был сорван. © Ольга Поклонская / Facebook
- В 1-м или 2-м классе, когда учительница читала диктант, она четко проговаривала предложения 2 раза: первый раз — быстро, а второй — медленно. Так вот, я пытался написать предложение 2 раза. Написал половину предложения и пишу быстро второй раз заново. Вот я глупенький. © ADOLV / Pikabu
«Мое первое сочинение, 1-й класс. Конечно же, про маму. И да, учительница прочитала всему классу (вообще всем, наверное), и все поржали».
- Мою маму, учителя математики, назначили директором школы. Ну и с 4-го класса все одноклассники в глаза говорили, что хорошие оценки я получаю, потому что я «директорская дочка». А по сути я ноль без палочки. И нельзя было за себя заступиться, ведь я маму опозорю. Тогда в 5-м классе мама отправила меня в соседнее село в школу, чтобы никто ничего не говорил. А зимой я заработала цистит: приходилось идти 2 км пешком по морозу. На выпускных экзаменах 2 учителя-мужчины поставили мне 4 балла по своим 3 предметам (все остальные были пятерки), потому что они хотели быть директором, а назначили мою маму. © Світлана Фрунзе / Facebook
- У нас в начальной школе учительница невзлюбила одного мальчика. Однажды она поставила ему кол и заставила ходить между рядами и показывать всем свою тетрадь с этой оценкой. Что в голове у той женщины было? Мальчик в итоге перевелся в другую школу. © Melyfaro / Pikabu
- Во 2-м классе ставили мюзикл «Кошкин дом». Я играла в массовке поросенка, и у нас была песенка: «Ты свинья, и я свинья, все мы братья-свиньи». Я сокрушалась, что не получила роль позначительнее. С другой стороны, девочка, у которой было много слов, играла козу. И одноклассники ее до сих пор так зовут. А ей как бы 30. Ну не так уж и плохо быть в массовке.
- Сын, 2-й класс, надел в школу кольцо детское. Учительница подошла и спросила, что это такое. И заставила снять! Сказал он мне об этом спустя несколько недель только. А я и думаю, что это он кольцо перестал носить? Хотя так просил и ждал его. А оно вон что, оказывается. Ненавижу. © nataliaanna777 / Twitter
- Помню, как наша классная (учительница английского) орала на мою подругу. Подруга потом уехала в Лондон, защитила там докторскую и много лет проработала руководителем научной физической лаборатории. 40 лет прошло, а у меня эта сценка из школьной жизни все стоит перед глазами. © olgasig / Pikabu
- У меня сестра-первоклашка училась не в том классе целую неделю, пока домой не пришла тетка и не спросила, почему сестра в школу не ходит. Маман моя стояла в полном шоке. Потом все выяснилось, а сестра так в том классе и осталась. © Leonid.T / Pikabu
- Когда я слышу рассказы своей подруги о школе, меня бросает в дрожь. Ее мать была директором гимназии. Подруга была еще мелкой, и как-то у нее была температура под 40, но мать все равно заставила ее идти в школу. Знания ведь важнее! Малышка упала в обморок. Хуже всего то, что подруга рассказывает об этом как о чем-то обыденном.
- 60 лет назад я пришла домой из школы и сказала:
— Мама, я буду работать Степанидой Ивановной.
— Ты хочешь быть учителем? — спросила мама.
— Нет, я буду работать Степанидой Ивановной.
Я давно на пенсии. У моих учеников уже есть внуки. Многие мне пишут. Ни разу не повысила голос на своих учеников, как моя незабвенная Степанида Ивановна. © Татьяна Шмыкова / Facebook
- Во 2-м классе учительница каждый день орала на меня. Я до ночи сидела над мокрыми от слез тетрадями и не могла сделать элементарных заданий. Родители перевели меня в другую школу. А в 5-м классе я поехала на олимпиаду в первую школу и заняла 1-е место. После этого отношение учительницы резко изменилось. Когда мой брат попал к ней в класс, он стал ее любимчиком. Она и со мной сейчас пытается «подруживать». Но те полгода ада из детства не отпускают меня до сих пор. © Unknown author / Pikabu
- Меня одна учительница ненавидела жестко. Я не понимала почему. Она меня выгоняла из класса просто так, занижала оценки, пересаживала на заднюю парту (из-за плохого зрения я должна была сидеть впереди). Потом мне объяснили. Просто у меня и у ее дочери, моей ровесницы, было одинаковое врожденное заболевание. Только мне сделали операцию, и, кроме того, что меня освободили от физкультуры, болезнь никак не проявлялась. © Анастасия Крутикова / Facebook
- Учительница младших классов говорила, что река Лимпопо из стишка вымышленная. Потом на географии я была сильно удивлена. © Alvis / AdMe.ru
- Моей учительнице приспичило, чтобы у всего класса были тетради одинакового цвета. Идет проверка домашки. Один мальчик все сделал, она проверила, потом посмотрела на обложку: оттенок был недостаточно салатовый, хотя цвет был нужный. Учительница рвет эту тетрадку пополам, бросает через полкласса в урну и ставит мальчику двойку за — внимание! — невыполненное домашнее задание. © Marina Marina / Facebook
Бонус: побольше бы таких учителей
- В 1-й класс я ходила всего-то пару месяцев, потом заболела гриппом, он дал осложнение. В общем, болела я почти полгода. Мама с ног сбилась, у нее еще на руках была моя грудная сестра. И все это время моя первая учительница, которая меня-то толком и не знала, приходила после уроков к нам домой и занималась со мной. А у нее самой была дочка моего возраста, и она была беременна вторым ребенком. И жила она на другом конце города. А я выздоровела, не осталась на второй год и даже отличницей стала. Почти 50 лет прошло, но свою самую первую учительницу я всегда вспоминаю с теплотой. © Oksana Mills / Facebook
А какие неловкие истории из начальной школы вы помните?
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