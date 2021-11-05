18 казусов, которые доказывают, что учиться в младших классах ой как непросто

Говорят, школьные годы чудесные. Многие действительно испытывают ностальгию по школе, но это если повезло с классом и учителями. Но также школа — это место, где есть одноклассники с неловкими ухаживаниями, а еще тебе могут придумать кличку или несправедливо влепить двойку. И хуже всего, что уволиться оттуда, как с надоевшей работы, ты сам не можешь.