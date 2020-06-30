18 захватывающих историй, которые были запечатлены в одном случайном кадре

Иногда даже малозначительное событие может стать настоящей сенсацией. Клиент заказывает сэндвич в McDonald’s, а потом устраивает целое расследование с привлечением полиции, а бездомная кошка, поспавшая на старой бочке, заставляет переживать за себя весь мир.

AdMe.ru прошерстил интернет, чтобы найти вполне обычные кадры, за которыми скрывается целая история. Присаживайтесь поудобнее, здесь есть что посмотреть.

«Долгое время с ребенком и двумя котами мыкалась по съемным квартирам. Часто выселяли, причем не по нашей вине. Накопить на свое жилье удалось лишь скромную сумму»

«И тут мне повезло за смешные деньги купить этот небольшой домик. Старый, требует ремонта, но жить уже можно сейчас, а в придачу — чистый воздух и шикарная природа».

«Жена открыла дверь, ахнула и захлопнула. Этого малыша его мама спрятала у нас на 10 часов, прежде чем вернуться и забрать его»

«7 месяцев назад я бросил дизайнерскую карьеру. Мне 27, у меня нет долгов, живу с макбуком и кошкой, работаю в саду до полудня и продаю овощи. Доволен нынешней жизнью»

Во время учебы в школе отчим Софии ежедневно оставлял ей записки на двери, чтобы подбодрить ее. Она их сохранила и вручила ему спустя 6 лет

«Мне пришлось его тренировать целый год. И сегодня наконец-то мой 43-летний попугай подлетел и сел ко мне на руку»

100-летний цветочный куст и женщина, которая посадила его

«Вчера покормили двух уток на крыльце. Проснулись сегодня, а там...»

«Один очень старый бук упал, когда я был на работе. Когда я распилил его, то обнаружил в самой сердцевине дерева мушкетную пулю»

В Болгарии заметили зеленую кошку. Решили, что кто-то издевался над животным. За ней проследили, и оказалось, что она спала на бочке с красителем

Она вылизывалась, пока полностью не позеленела. Сейчас кошку отмыли и выделили ей другое спальное место, так что она стала вполне обычного цвета.

«Эта малышка провела ночь в гараже и, когда я пришел утром, уже просто сидела на полу. Я дал ей немного сахарной воды, а потом зашел на минутку в дом»

«Вернулся, а она уже улетела. Это такое счастье».

Внутри бункера пробился маленький росток. Теперь дерево стало таким

«Уехали в отпуск, оставили форточку открытой. Вернувшись, обнаружили такой сюрприз. Пришлось принудительно выселить обитателей осиного гнезда. Никто не пострадал»

«Жена несколько месяцев тайно фотографировала меня спящим. А сегодня подарила мне эту коллекцию»

«Моя подруга коллекционирует кукол, и недавно я написала об этом в Twitter. И одна девочка бесплатно прислала ей кукол с запиской. Очень радостно на душе от ее теплых слов»

«Родители долго не могли завести детей и удочерили меня, когда им было за 40. И, судя по тому, как папа улыбается, слушая мою болтовню, я им была очень дорога»

«Я нашел этот потрепанный воздушный шарик на своем дворе. Почти плакал, пока читал надпись на нем. Уверен, что отец этого ребенка гордится им»

«Дорогой папа, я люблю тебя и очень скучаю. Прошлый день рождения был каким-то не таким без твоего звонка и пожеланий. Стараюсь быть сильным и упорно работать, чтобы ты мог мною гордиться».

«Мой отчим был обычным мужиком, шил шапки в 90-е и работал в такси, а потом нашел дома краски и начал рисовать модернистские картины»

«Ежегодно мама-утка приводит своих малышей к моему дому, а я помогаю ей заботиться о них. Этим утром я открыл дверь для 13 новых пушистых комочков»

Бонус: «Полгода назад я весил на 45 кг больше нормы и был близок к непоправимому решению. Теперь я похудел, а самая идеальная девушка, которую я встречал, сказала, что любит меня»

«Дарю вам первое фото моей улыбки».