18 изобретений, которые уже сейчас делают мир проще

Мы привыкли, что вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, устроены определенным образом и выполняют определенную функцию. Скажем, в чемодан мы складываем вещи, а щетку меняем целиком, хотя износились только щетинки. Но иногда особо изобретательным людям все это надоедает, и они стараются упростить нашу жизнь. И тогда чемодан «учится» еще и измерять собственный вес, а щетка обзаводится сменными головками.

AdMe.ru отыскал на просторах интернета изобретения, благодаря которым жизнь станет гораздо удобнее.

Чемодан, который измеряет свой вес

Надеемся, этому дизайнеру выдали премию за решение проблемы чужой пятой точки у лица

«Сделал для себя умное зеркало»

«Мне срочно нужен этот автоматический помешиватель для макарон»

«Я сделал коробку, которая раскладывается в стул»

Пешеходный переход, который отображается на дороге с помощью проектора. Его видно даже сквозь снег и грязь

В лифте жилого дома в Токио есть специальная кнопка «Питомцы»

Тот, кто едет в лифте с животным, нажимает на кнопку, чтобы включить фильтрацию воздуха, а бесшумный сигнал предупреждает людей с аллергией, чтобы они не заходили в лифт, пока воздух снова не станет чистым.

У этой суповой тарелки есть специальный держатель для крекеров или кусочков хлеба

Слив расположен прямо под дозатором жидкого мыла, благодаря чему оно не скапливается в раковине

Таблетки, которые можно разделить на 2 или 3 части в зависимости от предписанной врачом дозировки

Парковка для велосипедов, где предусмотрены навесы над сиденьями. Благодаря такой конструкции сиденья не намокнут во время дождя

«Мой настольный вентилятор оснащен еще и часами»

В центре — кран, а по бокам — сушилка для рук

Защитные чехлы, которые позволяют курьерам с комфортом работать даже во время дождя

«Жена подарила мне магнитный браслет, чтобы винтики были у меня под рукой, пока я что-нибудь чиню»

Индикаторы на мусорных баках в Амстердаме

«Кольцо пришло в коробочке со встроенной подсветкой»

Щетка со сменными головками, которая позволит не покупать каждый раз новую ручку