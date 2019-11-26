18 историй, в которых столько тепла, что им можно согреваться всю зиму
Чтобы совершать благородные поступки и приходить на помощь другим, ничего не ожидая в ответ, вовсе не обязательно быть супергероем. Делая добро, каждый из нас может невольно попасть в историю, словно сошедшую со страниц известных комиксов. И даже круче. Ведь этот сценарий напишет сама жизнь.
Мы в AdMe.ru никогда не теряем веру в человеческую отзывчивость и отыскали 18 пользовательских историй, прочитав которые, вы точно воскликнете: «Мир не без добрых людей!»
-
На выходе из метро заметила молодого парня с табличкой «Помогите на билет». Подошла к нему, решила все разузнать. Александр рассказал, что из родного Саратова ездил к другу в Санкт-Петербург, а на обратном пути решил еще и по Москве погулять. Вечером на него напали, забрали телефон и все деньги, а ночь он провел на улице. Он сказал, что ему необходимо срочно связаться с родителями, и я (возможно, это было опасно) пригласила его домой. Дома накормила, позвонили его родителям, и они перевели деньги на билет. На протяжении 5 лет мы поддерживали переписку. За это время я успела выйти замуж и стать мамой, Александр строил карьеру. И вот летом этого года мы с мужем решили поехать в Саратов, хотелось просто погулять по городу, увидеть Волгу. Квартиру мой муж нашел заранее, но, как это бывает, — облом, квартиру сдали. Зашли в кафе перекусить, обзвонили еще штук 7 объявлений, но все было занято. Тогда-то я и вспомнила про своего старого знакомого. Уже через полчаса Александр раскрывал перед нами калитку и приглашал в дом. Его родители оказались милейшими людьми, нам с мужем и дочкой выделили небольшой отдельный этаж под крышей. Все 3 дня прошли невероятно весело. Мы гуляли, рассматривали достопримечательности, а по вечерам собирались всей семьей за игрой в лото. Уезжая, мы получили приглашение приезжать почаще. На душе было светло и легко. © Lilu1307 / pikabu
-
Питер. Метро. У дверей стоят парень и девушка, что-то оживленно обсуждают. Я не понимаю, о чем они говорят, из-за шума поезда. Поезд останавливается, становится слышен их разговор:
Девушка: «Мать Павла — это кто?»
Парень: «Мать Павла?»
Мимо проходящая бабушка: «Екатерина II».
Бабуля сказала это и тут же вышла из вагона. Девушка ей вслед несколько раз крикнула: «Спасибо!» Культурная столица. © Lilo22 / pikabu
-
Я была юна и глупа, меня только что бросил парень. Я вся такая в косухе и туфлях на платформе шла домой после последней встречи с ним, размазывая тушь по лицу. Пока я шла, мама написала мне СМС и попросила купить лимон к чаю. Не особо хотелось делать покупки, но все-таки постаралась привести свое лицо в порядок и зашла в ларек с фруктами и овощами. А продавщица там такая женщина-таджичка в платке, про которых еще обычно говорят «понаехали». И вот я протягиваю ей деньги, а она вдруг спрашивает: «Что это с вами?»
Я: «Ничего».
Она: «Из-за мужика?»
Я: «Ну да».
И тут она говорит: «Все будет в порядке, вытрите слезы. Найдете еще того, кто не заставит вас плакать». Надавала мне бесплатно мандаринов и шоколадных конфет, и я ушла с хорошим настроением. До сих пор вспоминаю эту женщину.
-
Дело было в Греции. Медовый месяц. Случилось так, что мой муж попал в реанимацию. Диагноз был очень серьезный, ситуация критическая. 2 ночи пришлось коротать на лавочке около больницы. И вот вынесли мне его личные вещи: обручальное кольцо, крестик. Сижу, держу это в руках, даже плакать сил нет, уже больше суток не ела, просто жду. Тут подходит ко мне доктор, в руках у него коробка с пончиками и кофе. Я беру все, а есть не могу: кусок в горло не лезет. Я ему вопросы на ломаном английском, сбиваясь на русский: «Как? Что? Жить будет?» Он достает телефон, пишет что-то в «Гугл-переводчике» и протягивает мне. На экране написано: «Терпение. Все будет хорошо. Обещаю». Тут уж и есть меня уговаривать не пришлось, и слезы градом. Доктор потом приносил нам клубнику, с шутками-прибаутками поставил мужа на ноги и уверял, что очень любит русских и Сибирь.
-
Только что парень купил бабушке билет на маршрутку, чтобы она не ждала следующую (всего 1 социальное место на микроавтобус). Мир не без добрых людей. © VasyaKosmatov / twitter
-
Решил себя побаловать — зашел в «Пятерочку» и взял крабовых палочек. На кассе старик посмотрел на меня, вздохнул и говорит: «Вот так вы страну и развалили!» Смотрю на него, а он сквозь зубы: «Иди еще одну возьми, там же акция: „1 + 1 = 3“». Ком к горлу подкатил, обнял его со словами: «Спасибо, отец!» © D_Artanian_M / twitter
-
Я была самой младшей студенткой педучилища и по окончании получила красный диплом. Старшие подруги начали меня подначивать, мол, пошли отметим. Cидели, болтали, время ближе к полуночи. Они жили недалеко, в общежитии, а я пошла на остановку. Оказалось, последний трамвай уже ушел, начался дождь. Подошли ко мне двое мужчин, предложили пойти с ними. Говорят: «Мы идем собаку кормить. Оставайся, если негде спать, до утра». Сейчас вспоминаю — волосы дыбом! А они завели меня в дом, поставили будильник на 7:00 и говорят: «Вот тебе ключ, шерстяные носки, поспишь, закроешь, ключ спрячешь под порожек. Ну все, пока!» И ушли. Я была молодая, не сообразила сразу. Сейчас бы испугалась, а тогда верила в доброту. И не зря.
- Замучались. Приехали в гипермаркет. Ребенок на заднем сиденье спит, муж пошел за продуктами. Я лежу на руле, так как уже нет сил никуда идти. Чувствую, как проваливаюсь в сон, а кто-то стучит по стеклу. От неожиданности подпрыгиваю и поднимаю голову — там молодой человек, спрашивает: «Все в порядке?» Улыбаюсь, говорю: «Все окей» — показываю жестом. Так приятно, что людям не все равно! Вдруг человеку плохо и он лег на руль. Давайте будем внимательными и добрыми, как тот молодой человек. © AnnaGulak / pikabu
- Сегодня ехал из города домой в район. Сел в «газель», жду отправки. Минут через 10 заходит бабушка лет 70 в сопровождении, видимо, своих детей. Они посадили ее на место и пошли к водителю разговаривать. После этого слышу диалог:
— Возьмите за проезд за бабушку.
— Хорошо. А ее встретит кто-нибудь в деревне?
— Нет. Но вы довезете ее до дома, пожалуйста? — протягивают деньги в 3 раза больше стоимости билета.
— Да уберите вы свою тысячу! Не стыдите меня. Довезу до дома и так. У самого бабушка.
И ведь довез безо всяких возмущений. Но самое приятное было наблюдать за бабушкой, которая сидела и искренне улыбалась. Есть еще добрые люди вокруг нас. © KregRevolT/ pikabu
- В супермаркете набрал корзину товаров, подхожу к кассе и вижу, как в этот момент маленький мальчик (лет 7, невзрачно одетый) передает кассиру шоколадку и деньги — горсть копеек. Кассир пересчитал и говорит, что не хватает немного. Мальчик забрал шоколадку и, опустив голову, грустно положил ту на прилавок. Я тут же его окликнул и сказал ему взять шоколадку себе: я заплачу за нее. Мальчик просто засиял от счастья и потом робко и тихо произнес: «Спасибо». Конечно, совсем мелкий поступок, но тем не менее приятно было его совершить.
- Выхожу на балкон. Вижу, внизу мужик качает на качелях кота. Вроде не пьяный. Да и кот не орет — явно получает удовольствие. Спрашиваю: «Мужчина, что вы делаете?» Он в ответ: «Да вот, вышел на улицу, а тут одинокий кот на качелях. Чего бы и не порадовать животину?» Мир все-таки не без добрых людей! © SemennicovaV / twitter
- Мы с мамой и собакой оказались ночью на трассе. На дворе 2003 год, мне 12 лет. Тогда мы уехали в деревню к отчиму по грибы. Деревня была далеко за городом. Под вечер отчим сильно выпил и начал буянить. Мать берет в охапку меня, нашу мелкую собачку, и мы уходим до дома пешком. Время — часов 23:00–00:00. После выхода на трассу мама начала голосовать, денег у нее не было совсем. За полтора часа остановилось только 2 машины, но, узнав, что мы с собачкой, нас не взяли. Часа через 2 пути мать попыталась остановить фуру. Водитель проехал от нас метров 200 и начал тормозить. Так он нас когда посадил в кабину, начал объяснять, что время дикое, сначала побоялся тормозить. Но потом увидел, что мы с собачкой, и решил, что вряд ли мы подставные. Он довез нас до города, накормил по пути и дал денег на такси до дома. Это был парень лет 27–30. Этот случай я помню даже спустя много лет и стараюсь оплачивать свой долг перед ним в отношении других людей. © Baka1Buka / pikabu
-
Работаю автоинструктором. Есть у меня один клиент — бабулька 84 лет от роду. Катаем мы с ней — ну это коллапс. Не всегда правила соблюдает, ездит очень неуверенно и медленно. Но в итоге уже договорились, чтобы пропустили ее везде, да и выдали права. На последнем занятии такой диалог:
— Ты не переживай так: я все равно за руль не сяду.
— А зачем вам тогда права?
— Да это из-за внука моего. Он экзамен не сдал и руки опустил, решил, что не его это. А я приду и покажу ему, что если у меня получилось, то и у него обязательно получится. © DrXto / pikabu
-
Учитель физики официально дала добро моей дочери на рисование кота-обормота на страницах тетради. При условии выполнения домашних заданий и классных работ, конечно же. Ну ребенок и рад стараться. Когда я спросила дочь, а зачем вообще рисовать что-то, она ответила: «Ну а учителям же тетради эти проверяй-проверяй — одно и то же, одно и то же! А тут хотя бы будет интересно». Вот, казалось бы, мелочь, а как-то тепло от такого становится. © k1mjke / pikabu
А с вами случались истории, после которых особенно хотелось верить в людей и добро?