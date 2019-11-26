18 историй, в которых столько тепла, что им можно согреваться всю зиму

На выходе из метро заметила молодого парня с табличкой «Помогите на билет». Подошла к нему, решила все разузнать. Александр рассказал, что из родного Саратова ездил к другу в Санкт-Петербург, а на обратном пути решил еще и по Москве погулять. Вечером на него напали, забрали телефон и все деньги, а ночь он провел на улице. Он сказал, что ему необходимо срочно связаться с родителями, и я (возможно, это было опасно) пригласила его домой. Дома накормила, позвонили его родителям, и они перевели деньги на билет. На протяжении 5 лет мы поддерживали переписку. За это время я успела выйти замуж и стать мамой, Александр строил карьеру. И вот летом этого года мы с мужем решили поехать в Саратов, хотелось просто погулять по городу, увидеть Волгу. Квартиру мой муж нашел заранее, но, как это бывает, — облом, квартиру сдали. Зашли в кафе перекусить, обзвонили еще штук 7 объявлений, но все было занято. Тогда-то я и вспомнила про своего старого знакомого. Уже через полчаса Александр раскрывал перед нами калитку и приглашал в дом. Его родители оказались милейшими людьми, нам с мужем и дочкой выделили небольшой отдельный этаж под крышей. Все 3 дня прошли невероятно весело. Мы гуляли, рассматривали достопримечательности, а по вечерам собирались всей семьей за игрой в лото. Уезжая, мы получили приглашение приезжать почаще. На душе было светло и легко. © Lilu1307 / pikabu