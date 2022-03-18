18 историй, после прочтения которых так и тянет сказать: «Вот это поворот»

Иногда наши ожидания несколько расходятся с реальностью. Выясняется, что у еды совсем не такой вкус, какой нам представлялся. Долгожданная покупка, которая казалось полезной, оказывается совсем ненужной штукой. А наши детские представления о некоторых вещах оборачиваются заблуждением.

Нам в AdMe.ru кажется, что подобные открытия — это еще не повод для расстройства. Ведь можно рассказать о них окружающим и превратить неудачи в бесконечную череду шуток.

Сын моих приятелей отправился на день рождения к другу. В подарок притащил настолку. Решил выбрать версию 18+. Тем более что с девчонками в нее играть явно интереснее будет. А оказалось, что «взрослая» версия отличалась от «детской» исключительно тем, что она намного сложнее, и на большинство вопросов ребята просто не смогли ответить. © kingp****n2101 / Pikabu

Дело было с утра. Сынуля меня окликает: «Папочка, посмотри-ка сюда». Поворачиваюсь, а в руках у чада мой мобильник. Наводит он камеру мне на лицо и нажимает на экран. А потом оказывается, что этот милый малыш лихо провел меня, чтобы купить какую-то игрушку в интернете. А для подтверждения оплаты ему нужен был скан моего лица. © SheaSerrano / Twitter

Моя родственница переехала за город. Свой сад, перед домом ореховое дерево. И, что удивительно, листва с него вообще не опадала. Можно было двор и не чистить. Сначала девушка искренне верила, что у них особо сознательное дерево растет. И только через пару месяцев обнаружила, что это ее свекор каждое утро подметает весь двор. © marrena / Pikabu

Арендовали квартиру. Собственник на момент сдачи свои хоромы расхваливал. Но сразу честно сказал, что только кафель какой-то дурацкий положили: ноги постоянно прилипают. Оказалось, что если хотя бы раз в неделю мыть полы, то кафель нормальный и ничего не липнет. © Vikawoo / Pikabu

Однажды проснулся и чувствую, что чадо нежно держит меня за руку. А потом понял, что сынуля пытается приложить мой палец к экрану телефона, чтобы купить что-то в магазине. © TVSassone / Twitter

С детства мечтал стать кассиром. Думал, это так весело — тыкать во все эти кнопочки на аппарате. Оказалось, что ничего забавного в этой работе нет. Кроме того, теперь все автоматизировано, и вместо клацанья кнопок я все время слышу противный звук сканера. © theofiel / Reddit

В детстве решил как-то добавить в свой молочный коктейль усилитель вкуса. Думал, он от этого только слаще станет. А в результате эта штука оказалась такой соленой, что пить ее было совершенно невозможно. © VSM1951AG / Reddit

Мне много рассказывали, какая это замечательная вещь — кудрявая капуста. Во-первых, она очень полезная, во-вторых, вкусная. Заказал себе сок из этого овоща. На вид напиток был просто необыкновенный: насыщенного темно-зеленого цвета, как раз то, что я люблю. Сделал большой глоток, и это было фантастическое разочарование. До сих пор не оставляю надежды приготовить из этой капусты что-то достойное, но обычно еда отправляется в компост. © Al Upton / Quora

Я был совсем мелким, когда родители подарили мне приставку. Понятное дело, играть сам я еще не мог. Поэтому они приглашали соседских ребятишек, а мне давали отключенный джойстик. Наверное, целый год прошел, прежде чем я догадался, что тут какой-то подвох. © AndyHerren / Twitter

Моя родственница заказала красивую чашку. Мечтала пить из нее чай. Но емкость оказалась настолько маленькой, что в нее даже порция эспрессо не влезает. Теперь хранит в мини-чашке свои кольца. © nidak_ / Twitter

Купила машинку для маникюра. Хотела наводить красоту дома, а не в салоне. Прочитала все инструкции, решила протестировать покупку. В общем, включаю я этот агрегат, он пару секунд заряжается и сигнализирует о том, что готов к использованию. При этом не работает. Я перепробовала все, что только было можно, но он так и не заработал. © Marcy Stehling / Quora

В детстве видел, как мама добавляет какао-порошок в пирожные. Решил, что эта штука должна быть очень вкусной. Божечки, как же я ошибался! Кашлял так, что у меня какао носом пошло. © alejandro_algo / Reddit

Когда был маленьким, почему-то всегда думал, что мои бабушки и дедушки в молодости жили в черно-белом мире. Прямо как в старых кинофильмах. И только когда они повзрослели, все вокруг стало цветным. © Damian Fearon / Quora

Папа очень расстраивался из-за небольшого пузика. Решил купить специальный тренажер, чтобы всякие упражнения не делать. Это была такая странная штука с большой кнопкой, которая с помощью ремня крепилась на талии. Надо было лишь надувать живот, и все. После трех дней использования агрегат не сдюжил и сломался, а живот так и остался при папе.

У моей мамы во дворе росла хурма. Решил как-то ее попробовать. Фрукты на вид и на ощупь казались спелыми. Как же я ошибался! Стоило только надкусить плод, как во рту все стало ужасно сухо от этой вяжущей штуки. Так и не рискнул еще раз хурму попробовать. © AlwaysDisposable / Reddit

В детстве всегда считала, что самая замечательная штука в лимонаде — это пена. Чем больше, тем лучше. Пришла я к старшему брату и стала клянчить, чтобы он сделал так, чтобы пены в напитке было побольше. Ну он обрадовался и посоветовал хорошенько бутылку потрясти. Минут так 5. Пены и правда было много. Жаль, лимонада совсем не осталось.

Мне почему-то казалось, что сырые устрицы должны быть невероятно вкусными. Этакое изысканное лакомство. Однажды увидела их в меню и сразу заказала большую порцию. Увы, съесть я смогла только одну. На вкус что-то странное и склизкое. Плюс у меня было чувство, что устрица растопырилась где-то в горле и отчаянно не желает отправляться в желудок.

Была я знакома с группой девчонок, которые знали толк в веселье. Постоянно тусили вечерами, а потом постили кучу классных фоток. Как-то пригласили и меня. Я была в восторге и массу времени потратила на сборы. Вечеринка оказалась скукой смертной. Барышни все время сидели с каменными лицами, почти не общались. А оживлялись, только когда надо было сделать селфи. © fildarae / Reddit