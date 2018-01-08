18 историй о том, кем мечтают стать дети, когда вырастут
В детстве мы все много мечтаем, думая о том, что нам подвластно все... и даже больше. Эту прекрасную пору грез и фантазий прожил каждый из нас, поэтому подобные истории пробуждают некую толику ностальгии.
Редакция AdMe.ru решила поделиться с вами курьезными историями о том, кем мечтали или мечтают стать дети. Окунитесь в мир детства вместе с нами. И да, не забудьте чашку ароматного чая.
- В детстве любила сериал «Клон». Особенно восхищали мусульманские женщины. Думала, вот вырасту, выйду замуж и тоже буду ходить всегда накрашенная, нарядная, танцевать танец живота для мужа. Выросла. Вышла замуж. Ага, щас...
- В начальной школе писали сочинение на тему «Кем хочешь стать, когда вырастешь». В общем, одноклассники написали, что хотят быть полицейскими, парикмахерами, докторами и космонавтами, а я один написал, что хочу стать котом. Я просто не так понял задание, поэтому писал про то, кем хочу быть в следующей жизни.
- В детстве была болезным ребенком, поэтому мы с мамой часто ходили в поликлинику. Меня просто завораживало то, как уборщицы полы моют. Вшух-вшух, перевернула тряпку, вшух-вшух... Класс. Хотела стать уборщицей.
- Когда была маленькая, то мечтала стать продавцом. Ведь продавцы владеют магазинами, а значит, могут брать там все, что захотят. Это я так думала, пока мне мама не рассказала правду.
- Мечтал стать поездом. Не машинистом, а именно поездом. Меня всегда приводило в восторг то, как он чинно подъезжал к ждущим его на платформе людям. Мечта так и не осуществилась.
- Я в детстве хотел стать Димой Маликовым. Без шуток.
- В школьные годы очень завидовала родителям, ведь им по вечерам не нужно делать никакие уроки. Сходил на работу днем, а остальное время занимайся своими делами. Мечтала, когда вырасту, тоже буду так делать. Сейчас мне 25. Прихожу с работы и ничего не делаю. Будущее настало!
- Мой младший брат мечтал стать кальмаром. На самом деле это значило маляр.
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А я в детстве хотела стать девушкой легкого поведения. Помню соседку одну, которая была такая красивая, что даже и не описать. Когда она подъезжала к подъезду, то все девчонки со двора сбегались посмотреть на нее. Девочкам постарше она дарила одежду, а нам отдавала лаки для ногтей. Она была необычной, выделяющейся из толп остальных девушек. Бабульки дворовые всегда говорили типичную оскорбляющую фразу, когда видели ее. И вот тогда я решила, что буду как она — девушкой легкого поведения. Конечно, я тогда это говорила в более грубой форме, прямо как бабульки с лавочки. У родителей даже осталась запись на кассете с беседы со школьным психологом, когда меня принимали в 1-й класс. Сижу я там такая нарядная, а на вопрос, кем хочу стать, когда вырасту, гордо отвечаю, что стану «ш...»! Мама была в шоке, папа сидел хихикал, а я не могла понять их реакцию, они же должны были гордиться мной.
- 5-летняя племяшка после садика собирается идти в магазин работать. Конкретнее — перебирать гнилые овощи.
- Я в 1-м классе мечтал быть оружейный бароном, в 5-м уже хотел стать ученым в сфере генной инженерии, чтобы создавать сверхпрочные биологические волокна. После мечтал стать экономистом, а потом решил, что пойду на международные отношения. Сейчас я в 10-м классе. Моя мечта — стать пенсионером где-то в Западной Европе.
- В детстве хотела стать дворником, потому что очень любила спать. Думала, что дворник рано утром проснулся, подмел быстро и дальше может идти домой... спать.
- В детстве мечтал, что когда вырасту, то у меня будет своя рок-группа, с которой мы будем давать концерты по всему миру. Не сложилось. Я директор школы.
Кем вы хотели стать в детстве, а какую профессию выбрали в итоге? Делитесь своими историями в комментариях.