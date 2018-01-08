18 историй о том, кем мечтают стать дети, когда вырастут

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В детстве мы все много мечтаем, думая о том, что нам подвластно все... и даже больше. Эту прекрасную пору грез и фантазий прожил каждый из нас, поэтому подобные истории пробуждают некую толику ностальгии.

Редакция AdMe.ru решила поделиться с вами курьезными историями о том, кем мечтали или мечтают стать дети. Окунитесь в мир детства вместе с нами. И да, не забудьте чашку ароматного чая.