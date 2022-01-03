18 историй от читателей AdMe.ru, которые поработали в торговле и чуть в осадок не выпали от выходок покупателей

Принято считать, что «покупатель всегда прав». Однако в жизни практически любого продавца хоть раз встречались такие клиенты, которые своим поведением полностью опровергали эту фразу. Встречу с подобными индивидуумами крайне сложно забыть, но и повторять редко кому хочется.

Мы в AdMe.ru уверены, что и продавцам, и покупателям есть что рассказать о причудах друг друга. И сегодня мы решили выслушать истории тех, кто стоит за прилавком.

У нашего директора было несколько магазинчиков бытовой техники. Один из них — в павильоне на рынке. Зашел мужчина, оглядел полки с миксерами и бритвами и спросил: «Скажите, а у вас самса горячая?» Продавец не растерялась и ответила: «Нет, но есть много микроволновок, несите, погреем». © Ирландские сливки / AdMe.ru

Такой случай был. Пришла бабушка с желанием сделать возврат. Далее диалог:

— Вы мне продали печень не говяжью, а свиную. Верните деньги.

— Несите печень, мы сделаем возврат.

— Я ее уже перемолола.

— Хорошо, несите фаршем.

— Так я сделала котлеты и пожарила.

— Отлично, несите котлетами.

— Так мы их съели... © Наталия Вешневская / Facebook

— Вы мне продали печень не говяжью, а свиную. Верните деньги. — Несите печень, мы сделаем возврат. — Я ее уже перемолола. — Хорошо, несите фаршем. — Так я сделала котлеты и пожарила. — Отлично, несите котлетами. — Так мы их съели... © Наталия Вешневская / Facebook Очень давно я продавала джинсы на рынке. Подходит молодой человек, говорит на ломаном русском: «Мне нужны синие джинсы, только прозрачные». Я каким-то непонятным образом понимаю, что это, скорее всего, голубые. Начала показывать ему модели, а он чуть не расплакался. Оказывается, он ходил по рынку, спрашивал, но никто его не понимал. © Natalia İnceler / Facebook

Работала в отделе бытовой химии. Приходит покупатель и так с ходу спрашивает: «У вас есть друг?» Спустя пару часов приходит другая женщина и выдает: «Мне нужен друг!» Да, думаю, с ума все посходили. Тут торговый представитель подъехал, я ему это рассказала, а он такой и говорит: «Вчера пустили рекламу мыла „Друг“. Хотите ящичек заказать?» © Olga Davidenko / Facebook

Знаете такие обычные мужские рубашки в полоску? Мне одна дама всю душу вытрясла вопросом: «Какую функцию выполняют полоски на рубашке?» © Оксана Гельвих / AdMe.ru

Приходит в зоомагазин тетенька, говорит: «Дайте кубики, черненькие такие». Я стою и думаю: «Кубиков у нас нет, это в „Детский мир“». Дама уточняет, что они на развес. Говорю, мол, извините, но это все равно что прийти в аптеку и сказать: «Дайте круглых таблеток». Начинает звонить кому-то, и выясняется, что не кубики, а хлопья или что-то такое. Ладно, спрашиваю: «Кому?» Говорит: «Ну, этим, длинненьким таким». Звезда в шоке, молча стараюсь удержать глаза в пределах орбит. Звонит снова, спрашивает, что у них там за питомцы. Выясняется, что это гуппи. Ага, рыбы, значит. Идем к холодильнику, показываю: «кубики» — это, скорее всего, замороженный корм в брикетах, хлопья есть, но они на кубики не похожи, а на развес вообще ничего из этого не продается. Звонит опять, пытается выяснить, какой же корм нужен их фантастическим зверям. Там мнутся и не могут определиться. У меня дергается глаз. Тетя принимает самое мудрое решение: «Пусть сами приходят и покупают». © Анка / AdMe.ru

Работала в отделе сантехники. Много покупателей приходят с запросом: «Мне нужны радиаторы в спальню». Начинаю спрашивать: «Сколько квадратов? Какие потолки?» В ответ примерно в 90 % случаев возмущение: «Девушка, ну вы что, не знаете, какая в хрущевке спальня?! Обычная стандартная спальня. Дайте радиаторы!» © Мария Королева / Facebook

Женщина средних лет устроила скандал из-за батареек. Суть претензии была в том, что купленные ею (не у нас) пальчиковые батарейки проработали в светильнике всего год, а потом закончились. Полное безобразие и явный брак, потому что на них было написано: «Срок службы до 2027 года». А на дворе только 2020-й! Ясное дело, на этих батарейках лампа должна была гореть еще 7 лет! Все попытки найти взаимопонимание так и не увенчались успехом. Клиент ушел в полной уверенности, что кругом мошенники и обманщики. © Марина Афанасьева / AdMe.ru

Бабка зашла в магазин, поставила на стол литровую запечатанную полную бутылку подсолнечного масла и заявила: «Вы мошенники и обманщики! Вы слили 70 граммов масла. Смотрите: тут на этикетке написано „1 литр“, ставим на весы — показывает 930 граммов». И ей невозможно объяснить, что литр масла весит 930 граммов. © Bariktabasov Ulan / Facebook

У меня однажды клиентка отказалась платить за подшитые шторы, так как шов немного стянул ткань — органзу. Я распорола все швы, разутюжила их и отдала ткань со словами: «Ищите более профессиональную швею, а я приношу извинения за потерянное время». Видели бы вы ее лицо! Хотела на халяву получить услугу — и не прокатило. © Марина Минаева / Facebook

Работаю ночным продавцом. 3 часа ночи. Мужик спрашивает: «У вас есть фикали?»

Отвечаю: «Может, хинкали?»

Он: «Какая разница?»

Я: «Во времени». © Наталия Вешневская / Facebook

Работала в отделе бытовой техники. Хороший отдел, хорошо оформленные и красиво подсвеченные витрины, хороший ассортимент. Приходит дама, спрашивает гвозди, малярный скотч и плоскогубцы. Говорю, что стройматериалов нет, у нас бытовая техника. «Я у вас и спрашиваю технические принадлежности, которые используются в быту!» — возмущается она. Пока я возвращаюсь из ступора, она выходит, бросив в меня презрительное: «Нищета какая-то». Я прямо обиделась. © Ирландские сливки / AdMe.ru

В магазине канцтоваров:

«У вас есть тетради в квадратик? А в полосочку?»

«Дайте, пожалуйста, коллектор» — про корректор.

«У вас есть ручка синяя?» — «Нет. Только черные». — «Что, и синей нет?» © Бантик / AdMe.ru

Был у меня магазин с товарами для рукоделия. Нитки, иголки, наборы для вышивания. И была у нас одна клиентка, рьяная фанатка одного американского производителя наборов. Наборы очень дорогие, и возил их на тот момент только я. Так вот, перед каждой новой поставкой мои коварные продавцы звонили этой клиентке и сообщали дату получения товара. В день поставки она с 7 утра дежурила под магазином и умоляла ей первой показать новую коллекцию. Принимать в таких условиях товар было очень тяжело и нервно. Но она всегда покупала без торга, доставая денежку из конверта с надписью «Зубы». Стоит ли говорить, что зубов у нее практически не было? © Ваня Пух / Facebook

Работал в молодости в магазине электротоваров. В обеденный перерыв закрывали магазин на ролету (такая рулонная штора, которая сверху вниз раскрывается, как жалюзи). Обедали внутри, поэтому не опускали ее до конца. В один прекрасный день наблюдаем картину: мужчина заползает под ролетой на четвереньках. На вопрос: «Мужчина, что вы делаете?» Тот ответил: «А что, закрыто?» © Андрей Звонарев / Facebook