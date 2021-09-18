18 историй об иностранцах, которые столкнулись с нашим колоритом, как «Титаник» с айсбергом

Многие иностранцы, впервые приезжая в Россию, ожидают увидеть здесь медведей, которые гуляют по улицам с балалайками наперевес. Конечно, в этом моменте их ждет разочарование. Но на самом деле до глубины души поражают гостей страны куда более прозаические вещи: борщ, селедка под шубой, трудный для изучения язык и бытовые мелочи вроде туалета с дыркой в полу.

Мы в AdMe.ru уверены, что «умом Россию не понять», но влюбиться в наш национальный колорит можно проще простого, ведь в хлебосольности и гостеприимстве россиянам не откажешь.

Родители рассказывали: в советское время приехала в наш город делегация японцев для обмена опытом в строительстве. Папа их сопровождал, так как немного знал язык. После работы показывал город, угостил пломбиром в вафельных стаканчиках. Они были в шоке: «Зачем ты ешь упаковку?!» Он пытался объяснить, что вафельный стаканчик тоже вкусный, но японцы вежливо съели мороженое палочками, а стаканчики выкинули. Зато на прощание подарили папе литровую банку растворимого кофе «3 в 1». Тогда уже родители были в шоке: такого в СССР не было. © Ирина Михайлова / Fаcebook

Знакомый англичанин решил учить русский язык. 3-й день ржу, слушая, как он пытается произнести фразу «тютелька в тютельку». © Палата № 6 / VK

Работала руководителем в китайской фирме. Русская половина решила удивить коллег на Масленицу блинами. Собрали роскошный стол: блины, красная икра, семга, варенье, сметана. Позвали китайцев. Те уставились на блины в нерешительности. Потом подошли к холодильнику, достали зверски острую приправу и с ней стали есть блины. На предложение попробовать хотя бы с икрой отказывались. Пришлось усовестить их тем, что резинового трепанга я ела и не выпендривалась. © Татьяна Чистякова / Facebook

Я работаю учителем русского как иностранного. Чаще всего мои студенты, особенно те, кто приезжает из Латинской Америки, впервые слышат русскую речь от меня. 90 % моих учеников считают русский язык резким, грубым, похожим на лай собак, а я, конечно, его защищаю. Однажды в разгар подобного спора, когда у меня кончились аргументы в виде стихов наших великих поэтов, я начала рандомно перечислять русские слова, чтобы показать, что наш язык может звучать по-разному. Самыми красивыми студенты единогласно признали слова «говядина» и «телятина». Когда я спросила, что, по мнению моих студентов, они означают, те ответили, что так можно называть любимого человека либо маму. © yayana301 / Pikabu

Угощая иностранца борщом, очень трудно объяснить, зачем сварили салат. Еще труднее, угощая селедкой под шубой, объяснить, зачем из супа сделали торт. © irinakolesnikova / Pikabu

Итак, дано: муж-норвежец, достаточно консервативный в своих пищевых привычках, и я — русская жена. Как-то появился у меня кусочек подкопченного сала. Муж сказал, что пахнет ничего так, но есть соленый сырой жир он не готов. Ну хорошо, подумала я, мне больше достанется. Через несколько дней случайно к нам заехали друзья-шведы, и организовалась спонтанная вечеринка. Естественно, всем было интересно попробовать что-то русское. И тут хоба: я достаю сало! Сделала все как положено: черный хлеб слегка натерла чесноком, сверху положила тонко наструганное сало... Они сожрали за вечер граммов 800, и это при том, что стол был полон, а гостей было всего трое. Очень высоко оценили. Теперь мой муж при открытии посылок из России караулит, не отправили ли еще свиного жира. © norskrodyr / Pikabu

Я живу в Индии, посетила 20 европейских стран. Русские дамы всегда хорошо одеты. Одно из моих любимых занятий — сидеть на автобусной остановке возле Большого театра в Москве и смотреть, как безупречно одетые женщины бегают по улицам на высоких каблуках и с идеальной прической. Это как показ мод в реальной жизни. © Mahuya Paul / Quora

в Москве и смотреть, как безупречно одетые женщины бегают по улицам на высоких каблуках и с идеальной прической. Это как показ мод в реальной жизни. © Mahuya Paul / Quora Одна из вещей, которые поразили меня в России, — это открытость в проявлении чувств между русскими парами. Я считала, что романтическая столица мира — это Париж, но даже там я не увидела такого уровня лиризма, как в Москве. Неважно, в метро ли, на эскалаторе, на улице или в парке — всегда есть пары, которые обнимаются и целуются. Изюминкой для меня стало участие в публичных танцах в парке «Сокольники» в середине зимы, где буквально сотни пожилых пар романтично танцевали посреди заснеженной площади. Москва навсегда останется для меня городом любви. © Tony Fitzpatrick / Quora

Я как-то приготовила борщ для золовки и свекрови, они итальянки. Поели. Понравилось. На следующий день прихожу домой, они обедают: разогрели борщ и бросили туда макарошки мелкие. © Sabina Kerimova / Facebook

Работала гидом. Дали мне троих туристов из Англии: бабушка и ее внуки (брат с сестрой). Внуки были титулованные: мальчик — сэр, его сестра — леди. Приехали мы в Ломоносов, и захотела леди Саманта в туалет. Парк там заброшенный, народу почти нет, и я предложила ей сходить в кустики. Она отказалась и попросила найти настоящий туалет. Хорошо, нашли. Заглянула она туда и решила, что сходить в кустики будет лучше. Ну что ж, отправила я ее в густые кусты. Так ее братец, сэр Александр, сильно веселился, так как никто из их знакомых в кустики никогда не ходил. Клялся, что всю жизнь будет ей напоминать о том, как она в России это делала. © Violetta Petrova / Facebook

Удивило, что в России недопустимо дарить девушке букет цветов с четным количеством бутонов. Оказывается, такие букеты здесь несут только на кладбище. © Tssusmc / Reddit

Живу в другой стране, и, конечно, у меня есть друзья-иностранцы. Вот недавно ездила в Россию и решила купить им наши русские конфеты: ну там «Ромашка», «Мишки в лесу», «Метелица», «Каракум». Когда один из друзей открыл мешок, он очень сконфузился и все смотрел и смотрел, а потом выдал: «Эти конфеты с лобстером?» А я так и не смогла объяснить, почему обычная карамель называется «Раковые шейки». Никогда не задумывалась даже. Вот действительно, почему? © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Мой жених — испанец. Он всегда боялся свидания с моим русским папой. Мой папа под 2 м ростом и под 100 кг массой. В день нашей первой поездки к родственникам на родину мой жених ужасно нервничал. Все дело закончилось баней, где мой дед хлестал веником моего отца, который хлестал веником моего жениха. Потом все дружно кинулись в снег. Счастливы вместе уже 6 лет, папа души в зяте не чает, ибо тот прошел проверку на прочность. А эту историю мой муж по сей день рассказывает всем своим друзьям. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Больше всего в России меня удивило дружелюбие. В очереди на таможенное оформление в аэропорту мы оказались примерно десятыми. Пожилая женщина перед нами посмотрела на нашу молодую семью с младенцем и решила, что мы не должны так долго ждать. Она не только пропустила нас, но и договорилась с остальными людьми в очереди, чтобы мы прошли вперед и были первыми. Ни в одной стране мира я не встречал подобного отношения. © Jefti Lange / Quora

Русские очень гостеприимны. Куда бы я ни пошел, русские вываливали весь свой холодильник на обеденный стол, даже если у них самих есть нечего. Это настоящее гостеприимство. В двух других европейских странах у меня был обратный опыт: там даже кубик льда получить проблематично! © Stacy Tidwell / Quora

Я вышла замуж за норвежца. Много удивления у него вызывают некоторые русские поговорки, а в моей речи они присутствуют постоянно. Из последнего. Зачем-то в каком-то разговоре я дословно перевела фразу «Собаки лают — караван идет». Сама теперь жалею. Он не может понять, где и зачем пересеклись собаки с верблюдами и какой глубокий смысл в этом зарыт. Мои попытки объяснить, дескать, есть важные вещи и цели в жизни, а есть шелуха в виде «собак», например пересуды, сплетни, мелкие неприятности, делу совершенно не помогают. Все равно вопрос «При чем тут собаки?» ему покоя не дает. © norskrodyr / Pikabu

Я сама из Америки, но около 4 месяцев путешествовала по России. Встретила здесь много замечательных женщин, которые разрешили мне пожить у них дома, были очень хлебосольны и всегда были готовы составить хорошую компанию. Но больше всего в русских дамах меня поразило то, насколько они сильны морально и эмоционально. © snake_stone / Reddit

Когда я вышла замуж, то муж-англичанин был в шоке от того, что я умею готовить. Потом обалдел, когда я сшила себе платье, а ему ушила рубашку. Стал смотреть на меня, как на ненормальную, когда я связала ему свитер и носки на зиму. Всегда поражался тому, что я сама мою весь дом и стираю шторы и ковер. Но когда я сама поменяла стояк в раковине, он принес мне нимб. Нимб! Да, мы, русские девушки, такие! И для нас нормально, когда девушка умеет быть хозяйственной. Спасибо тебе, мама! © Палата № 6 / VK