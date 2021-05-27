18 историй о том, как неловко может быть, когда думаешь, что твой язык никто не понимает

Знание иностранных языков помогает строить карьеру, заводить новых друзей, а иногда и в делах сердечных не лишнее. Но ведь и казусы никто не отменял. Можно услышать, что про тебя говорят в примерочной магазина, или по незнанию провалить важные переговоры с зарубежной фирмой.

Безусловно, мы в AdMe.ru считаем, что языки делают нашу жизнь многограннее. И истории пользователей соцсетей только подтверждают это.

Свернул с платной магистрали в маленький испанский городок, чтобы заправить мотоцикл и поесть. Место глухое, в кафе никого. Испанского я не знаю, английского не знает персонал. 5 минут пытались понять друг друга при помощи жестов. Безуспешно. Уходя, воскликнул:

— Блин! Я когда-нибудь поем нормально в этой стране?!

— Зеленый борщ будете? — с небольшим украинским акцентом ответила мне повариха. © Yurt / Pikabu

— Блин! Я когда-нибудь поем нормально в этой стране?! — Зеленый борщ будете? — с небольшим украинским акцентом ответила мне повариха. © Yurt / Pikabu Однажды мы с подругой в Турции (мы тогда в Турции первый раз в жизни были) обсуждали усы турка. Я говорю ей:

— Неприлично вообще-то человека в его присутствии обсуждать.

— Да ладно, он все равно ни фига не понимает, он же турок.

А турок сразу:

— Очень даже фига. © maximdel499 / Pikabu

— Неприлично вообще-то человека в его присутствии обсуждать. — Да ладно, он все равно ни фига не понимает, он же турок. А турок сразу: — Очень даже фига. © maximdel499 / Pikabu В отеле в Праге я пыталась изъясняться на ломаных языках мира, хотела щетку для обуви попросить у горничной. Она поворачивается и говорит: «Шо моя кошечка хочет?» Я обмякла просто от милоты. © Surikova1 / Pikabu

В Германии на вокзале мужчина услышал, что я говорю по телефону по-русски. Подкатил и давай знакомиться на русском.

— Меня зовут Ханс. Мне 43 лет.

Я его исправляю, мол, не 43 лет, а 43 года. На что он мне заявляет на немецком уже:

— Ха-ха-ха, «43 года» употребляют в деревне, из которой ты приехала. А мы в школе учили культурную и грамотную русскую речь. © Olga Kamprad / Facebook

— Меня зовут Ханс. Мне 43 лет. Я его исправляю, мол, не 43 лет, а 43 года. На что он мне заявляет на немецком уже: — Ха-ха-ха, «43 года» употребляют в деревне, из которой ты приехала. А мы в школе учили культурную и грамотную русскую речь. © Olga Kamprad / Facebook Моя двоюродная бабушка как-то зашла в мясной магазин. Когда входила, услышала, как продавец общался с покупателем на русском. Мясник в этот момент, видя бабушку, сказал, что позаботится об этой старой ведьме, и тогда они продолжат разговор. Итак, бабуля просит много разного мяса, все нарезать и завернуть. Когда все было сделано, она просто сказала ему по-русски, что он может все это выбросить, и ушла. © eureka123 / Reddit

А я похвастаюсь немного. Искала платье на свадьбу друзей. Выхожу из примерочной, стоят 2 русские женщины: «Да нет же, это делает мою фигуру квадратной. Вот посмотри на эту девушку, ей все будет к лицу, что бы она ни надела». Я даже почти обернулась, чтобы сказать им спасибо. © asummer / Reddit

Когда мне было 8–9 лет, мы с семьей ехали на поезде. Рядом с нами сидела англоговорящая семья. Они общались между собой, и тут одна девочка посмотрела на меня и сказала: «Она такая миленькая». И вот я вместо того, чтобы сказать спасибо, краснею и начинаю делать вид, что сплю. © iknowthisischeesy / Reddit

Однажды по Родосу гуляли. Решили немного удалиться от туристических мест и пообедать где-нибудь, где подешевле. Подходим к кафешке, у входа стоит стойка с меню на разных языках, рядом старичок. На ломаном английском спрашиваем что-то, старичок на русском отвечает. Думаю: «Отлично, не надо мучиться и перебирать словарный запас», а жена дальше продолжает на английском спрашивать. Старичок, уже со смехом: «Вы слышите меня? Я говорю с вами на русском!» Жена: «Ой, а я думаю, что-то знакомое, но сразу не сообразила». © mixas.n / Pikabu

Как-то был в Гааге. Пока суд да дело, рядом с пляжем Схевенинген зашел в KFC перекусить. Заказ принимает девушка лет 30+. Английский на уровне А2, местный, соответственно, полагаю, лучше, но с местным у меня никак — А0. Объясняю, что мне к заказу нужен сырный соус и кетчуп. Девушка не понимает, как ни объясняй (возможности сделать электронный заказ нет).

Раз 5 повторил, что мне нужно. На 6-й, пытаясь не выглядеть раздраженным, вполголоса говорю почти сам себе:

— Едрит твою налево...

И тут девушка оживает:

— Ой, так вы бы и сказали, что вам кетчуп нужен и сырный соус.

— ???

— Я из Москвы, меня Катя зовут. Ожидайте заказик. © issablis / Pikabu

Раз 5 повторил, что мне нужно. На 6-й, пытаясь не выглядеть раздраженным, вполголоса говорю почти сам себе: — Едрит твою налево... И тут девушка оживает: — Ой, так вы бы и сказали, что вам кетчуп нужен и сырный соус. — ??? — Я из Москвы, меня Катя зовут. Ожидайте заказик. © issablis / Pikabu Когда мне было лет 10, мы с мамой и моим младшим братом ехали в трамвае в Вене. Брату тогда было примерно 2 года, и он начал плакать на весь трамвай. И тут мы слышим родную речь: одна дама начала противно возмущаться, мол, эти европейцы ужасно относятся к своим детям, даже на руки не могут взять, чтобы успокоить. Тогда я начал нервничать и хотел достать брата из коляски, а мама спокойно и громко сказала: «Не переживай и не трогай малыша, очень опасно это делать, пока трамвай движется». Надо было видеть, как менялся цвет лица этой дамы и как быстро ей пришлось выйти. © FireShepherd29 / Reddit

Многие наивно полагают, что переводчикам, кроме самого языка, ничего знать не нужно. Пример из жизни: идут переговоры с китайской стороной, на сделку китайцы не соглашаются и тянут время. Российский бизнесмен не выдерживает и восклицает: «Что ж ты трусливый, как заяц?!» Переводчик переводит. Китайцы радуются и уходят, не подписав ничего. Российская сторона в недоумении. Оказывается, в культуре Китая заяц — мудрое животное, а не трусливое, как у нас. Та-дам! © Подслушано / Ideer

Уехал в Китай по обмену. Еду как-то в метро, на одной остановке зашла мама с дочкой лет 4–5. Дочка спросила: «Почему он такой странный? Почему у него такие странные волосы?» Мама ответила: «Дядя не странный, это просто иностранец, они выглядят по-другому». Мне показалось это очень милым, и мы разговорились. © veekay45 / Reddit

Едем как-то с друзьями на велосипедах, в Германии вроде дело было. Нам нужно было дорогу до города узнать, и вот подвернулся кто-то из местных. Так как немецкий никто из нас не знал, пытались изъясниться на английском. В какой-то момент пришло понимание, что парень с дорогой помочь не может. И кто-то из нас выдал: «Да блин, этот немец тоже дорогу не знает». И он такой внезапно: «О, а вы что, русские? Я тоже». © ladiesman219 / Pikabu

Я иммигрантка из России, но говорю на английском без акцента, да и выгляжу не совсем как русская. Паркуюсь как-то, место очень узкое. Стоят 2 маникюрши и говорят по-русски: «Скорее всего, она сейчас поцарапает чью-нибудь машину и просто уедет отсюда искать другое место». Но я втиснулась и говорю им: «Повезло, видимо». © pomakesbento / Reddit

Или вот еще. Стояли мы с мамой в аэропорту в Канзасе. Перед нами в очереди стоял высокий темнокожий парень. Мама начала говорить (на русском), какой же он красавчик. А он повернулся и по-русски ее поблагодарил. Оказывается, он играл в баскетбол в Москве. © pomakesbento / Reddit

Слышала в аэропорту, стоя в очереди на посадку в самолет до Братиславы, как 2 молодых словака, явно студенты, спрашивали друг у друга:

— Знаешь, как по-русски будет pes?

— Ну?

— Са-ба-ка!

И дико хохотали, прямо до слез, на все лады повторяя это слово. © Maria Veselova / Facebook

— Знаешь, как по-русски будет pes? — Ну? — Са-ба-ка! И дико хохотали, прямо до слез, на все лады повторяя это слово. © Maria Veselova / Facebook Я работал на таможне в Канаде и проверял паспорта пассажиров, которые прилетали со всего мира. Подходит русский мужчина (вижу по паспорту в его руках), прошу его предъявить паспорт и декларацию. Тот поворачивается к своему другу и спрашивает: «Что этот дармоед от меня хочет?» Я русский выучил еще в детстве, он мне не родной, так что отвечаю ему: «Этому дармоеду нужны ваши документы». Мужчина тут же весь сник и побледнел, а люди рядом захихикали. © JournalisticIntgrty / Reddit

Живу за границей, свободно владею 3 языками, 4-й — английский на базе школы. Еду в городском транспорте, заходит девушка с очень выразительной фигурой. Сзади двое парней громко начинают обсуждать все ее прелести на своем языке, а я-то понимаю, что за гадости они говорят. Когда подошла и сделала замечание, они лишь рты раскрыли! © Svetlana Cuznetsova / Facebook