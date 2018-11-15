18 историй о том, что все мы в детстве немного не дружим с головой

Детство — самая безбашенная пора жизни. Именно в детстве с нами происходят истории, от которых на теле появляются мурашки, а волосы становятся дыбом. Ведь почти каждый из нас играл в прятки на заброшенной стройке и тайком от родителей убегал купаться на речку. Наша подборка именно про это — детское безумие.

AdMe.ru собрал истории людей из Twitter, сообществ «Подслушано» и «Палата № 6», а также развлекательного портала «Пикабу», которые предались воспоминаниям и рассказали о самых крутых и неожиданных поступках в своем детстве.

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А что вы делали такого в детстве, от чего сейчас на ваших висках проступила бы седина?

Фото на превью pn6 / vk

3 На склад!
1 Комментарии
  • 15 ноября 2018
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