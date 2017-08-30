18 историй о том, что никогда не знаешь, где и как найдешь потерянное

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Терять что-либо неприятно. А когда дело касается дорогих вашему сердцу вещей или человека, это может и вовсе быть весьма болезненно. Но не стоит отчаиваться. AdMe.ru собрал реальные истории, кажущиеся невероятными, о людях, которые находили давно утраченное самым неожиданным образом.

1. Потерянный приятель

Совсем малышкой эта девушка отдыхала на острове Фиджи, где познакомилась с добрым таксистом. Мужчина и ребенок быстро нашли общий язык и подружились. Когда девушка вернулась в Европу, их контакт со временем был утерян, о чем девушка неоднократно сожалела. Спустя 14 лет она вновь отправилась на этот остров и совершенно случайно встретилась там с тем же водителем.

2. Утраченный колпак на колесо

Владелец авто потерял колпак на колесо во время одной из поездок по стране. Через несколько дней, выйдя из офиса после работы, он заметил на стекле своей машины прикрепленную записку... и новый колпак на колесе.

3. Потерянная книга

Несколько лет назад Евгения потеряла книгу. Недавно она заказала на сайте такую же подержанную книгу. И каково было ее удивление, когда она поняла, что именно утерянная книга, с ее подписью, вернулась к ней спустя годы!

4. Украденная купюра

«Долго и упорно искал свои 10 долларов. Пока моя маленькая кошка Ава не вышла из своего укрытия»

5. Оброненный кошелек

Австрийский рыбак ловил рыбу сетями в озере Аттерзе. Его уловом стал старый кошелек, который он уронил в озеро целых 20 лет назад.

6. Одолженные ключи

Мужчина целое утро искал ключи от машины, но так и не нашел. Пришлось ехать на работу на автобусе, и мужчина, конечно же, опоздал. Где были ключи? 2-летний сынишка позаимствовал их для своего авто.

7. Замерзший телефон

Парень потерял телефон в феврале, а нашел в марте: гаджет буквально вмерз в дорогу. Молодой человек положил его на ночь в пакет с рисом, и наутро верный телефон заработал.

8. Забытые коньки

В детстве мужчина повесил коньки на молодом дереве — это было еще в 50-х годах. И забыл про них. Он уже давно дедушка, а его коньки ждут его все там же.

9. Потерянные очки

Пожилой мужчина два года назад очень долго искал свои очки для чтения. Его сын нашел их под днищем своей машины. И как они там оказались?

10. Пропадавшая мелочь

Когда семья убрала коврик из своей старенькой машины, была обнаружена гора всей той сдачи, которая «куда-то пропадала» на протяжении 18 лет.

11. Утонувшее кольцо

Сложно представить, как можно найти крошечное обручальное кольцо, которое ты случайно обронил, на дне бескрайнего океана. Но этому парню круто повезло: на фото он позирует с женщиной, которая с помощью металлодетектора, возможно, спасла его семейные отношения.

12. Исчезнувшая книга

Семья очень долго искала 6-й том серии, пока кто-то из домочадцев не вспомнил, что всего книг было 8.

13. Когда находишь больше, чем хотелось

«Пошел поиграть в диск-гольф и потерял в пруду свой диск. Пришлось лезть доставать. А вот остальным 73 людям, видимо, было плевать».

14. Запропастившийся билет

В 1986 году молодой человек купил билет на шоу певца Принца в Копенгагене, но так и не смог попасть на концерт: билет куда-то исчез. Спустя 29 лет мужчина нашел его за обложкой одной из книг.

15. Трюк портмоне

Проехав уже полпути, мужина понял, что забыл портмоне на крыше авто. И хотя он уже мысленно расстался с наличными и картами, спустя два часа он увидел, что портмоне не желало покидать своего хозяина.

17. «Украденное» кольцо

15 лет назад мужчина потерял обручальное кольцо. Он был уверен, что кто-то его украл. Недавно он сажал в саду бамбук... и внезапно увидел, как что-то блестит в земле.

18. Исчезнувший енот

Женщина ехала за рулем, как вдруг дорогу начал пересекать енот. Она притормозила, давая животному возможность пройти. Но потом енот вдруг исчез из ее поля зрения. Удивившись, женщина поехала дальше. Приехав домой, она открыла капот. Там ее ждал сюрприз.