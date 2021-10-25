18 историй о съеме жилья, которые доказывают, что квартиранты и хозяева квартир живут на разных планетах

Арендодателю бывает трудно не только найти порядочного жильца, но и установить с ним взаимопонимание. Причем разные заскоки могут случаться не только со стороны квартиранта, но и со стороны самого владельца жилища. Это приводит к различным казусам, которые люди до конца своей жизни не могут забыть.