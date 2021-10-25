18 историй о съеме жилья, которые доказывают, что квартиранты и хозяева квартир живут на разных планетах
Арендодателю бывает трудно не только найти порядочного жильца, но и установить с ним взаимопонимание. Причем разные заскоки могут случаться не только со стороны квартиранта, но и со стороны самого владельца жилища. Это приводит к различным казусам, которые люди до конца своей жизни не могут забыть.
Мы в AdMe.ru не только наткнулись на множество курьезных историй, которые произошли в жизни арендодателей и квартирантов, но и сами стали вспоминать о подобных инцидентах.
- У нас тут съехал жилец. Когда принимали квартиру, недосчитались 2 ковров из IKEA. Поинтересовались, мол, где. Ответ был такой: «Ой, я их запачкал и не знал, как почистить, поэтому выкинул. Да ладно вам, они в квартире и не нужны. Это ж мелочи!» Мы так и подумали, поэтому сказали, что вычтем стоимость мелочей из суммы залога.
В итоге услышали: «Какие же вы, оказывается, гнилые люди. Не хотите возвращать залог — так и скажите. Вы же видели, кому сдаете квартиру». А мы видели, поэтому и договор, и опись имущества, и сумма залога такая. © ZhoraLiberman / Pikabu
- Родители сдавали часть своего дома знакомому электрику. Плата была совсем небольшой, а парень в обмен на это чинил всю проводку. Внезапно счета за электричество выросли почти вдвое. Родители позвонили в энергокомпанию и узнали, что их съемщик незаконно изменил проводку так, что большая часть тока в его части дома потребляется от электросчетчика родителей. Вот так он злоупотреблял их добротой. Папа просто сказал: «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным». © Back2Bach / Reddit
- Снимаем 2-комнатную квартиру, в которой полно древней мебели. Хозяин сказал, мол, выкидывайте что хотите, мне тут ничего не нужно. А я бы и рада все это выкинуть, вот только ни диван, ни кресла, ни стол в дверной проем не пролезают, их не вынести даже из комнаты. Но это ладно, мне не дает покоя один вопрос: как же они все это внесли в квартиру лет 30 назад? © Подслушано / VK
- Сдали квартиру молодой маме с ребенком. Через 3 месяца приезжаю, а она с порога: «Можно свои любовные похождения не в моей квартире устраивать?!» Оказывается, кто-то развлекался у нее, а ключи только у нас есть. Понимаю, что у меня выросли рога, но жена не признается. Повесили камеру. Через неделю звонит квартиросъемщица. Приезжаю к ней, начинаем смотреть видео и выясняем, что это старый квартирант с какой-то бабой решил время провести. Приходил пару раз в неделю и пользовался квартирой как своей. Я тут же поменял замки, снял камеру, позвонил тому мужику для объяснений, а он положил трубку и добавил меня в черный список. © filvan / Pikabu
- Моя соседка сдает квартиру. Заселились очередные квартиранты. Неделю назад появляется муж соседки с незнакомой женщиной. Я думала, это очередная квартирантка, а он, оказывается, с ней встречается в этой квартире и берет с жильцов меньшую сумму, лишь бы они жене не рассказывали. Вот теперь думаю, говорить соседке или нет. © Подслушано / VK
- Одна женщина снимала у меня часть дома. Оттуда постоянно доносился лай собаки, которой у нее не было. Свет был включен круглые сутки напролет, и продолжалось это до тех пор, пока у нее не вырубилось электричество. Тогда она пожаловалась мне. Я пришел проверить проводку, но все было в порядке, только лампочки перегорели. В доме у нее не было ничего, кроме дивана и одной и той же книги в каждой комнате. Причем открыты они все были на разных страницах. В итоге мы ее выселили за долги, а она наняла транспортную компанию, чтобы перевезти свой диван и мусорный мешок, полный одежды. © il18yog / Reddit
- Сдаю 2-комнатную квартиру, в которой все есть для хорошей жизни. Как-то пришел парень лет 20. Зашли в коридор, он спрашивает: «А ложечки обувной нет?» Я говорю, мол, нет. А он отвечает: «Тогда мне эта квартира не подходит» — и уходит. © Подслушано / VK
- Около 10 лет назад я съезжал и попросил вернуть залог. Хозяин прислал мне список повреждений, за которые мне нужно было заплатить. Я глянул на него и отправил фотографии со дня въезда, на которых видно, что эти повреждения были до меня. Тогда он выслал другой список: восстановить ковер или купить новый, а также отремонтировать стиральную машинку. Только вот никакой стиральной машины в квартире не было. Я отправил ему фото пустого места, где она должна была стоять. Хозяин позвонил мне и сказал, что если бы стиральная машина была, то мне нужно было бы заплатить за ее ремонт и чистку, так почему же я отказываюсь. Я понятия не имел, что вообще на это ответить. В итоге я сообщил, что обращусь в суд. Тогда он попросил возместить только поврежденный ковер. © John Jones / Quora
- Сдаю посуточно жилье в курортном городке Краснодарского края. При выезде очередных туристов вижу, что мебель в доме переставлена. Вернул все на прежние места. Заселяю следующую группу — через 5 дней наблюдаю ту же картину. Понимаю, что сам дурак и мебель у меня стоит неправильно, оставляю все как есть. Проходит 8 дней, и люди уезжают, а я получаю взрыв мозга: мебель расставлена так, как это было в первоначальном варианте. Вот что это было? © Borman1699 / Pikabu
- В договоре с моим арендодателем был пункт о плесени. А все потому, что прошлый квартирант закрыл все стены полиэтиленовой пленкой. Влажность в доме настолько повысилась, что на стенах начали расти плесень и грибы. Когда этого парня в конце концов выселили, им пришлось чистить всю квартиру. © Jaci_D / Reddit
- Сдала дом молодой девушке с сыном при условии, что не будет никаких животных, других жильцов и изменений без моего разрешения. Она въехала, сдала в субаренду одну из комнат, срубила деревья, потому что они «привлекали пауков», и построила дополнительную комнату в гараже для своих кошек и собак, которых, по ее первоначальным словам, у нее не было. Я переделала контракт и включила в него второго квартиранта, прописав условие, что если кто-то решит съехать, то все должны будут покинуть квартиру. Через несколько месяцев я увидела в соцсети, что моя квартирантка снова ищет соседа. Пришлось сказать ей, что я продаю дом, только чтобы она съехала. © Karen Shine / Quora
- Однажды пришла к своим друзьям, семейной паре, в их съемную квартиру, чтобы покормить кошку, а в их кровати лежит мужик в одеялке и громко храпит. Думала я, размышляла, кто это, но так ничего в голову не пришло. Бужу мужика, тот злой как собака, орет. Проорался, а потом признался, что он хозяин квартиры. Ехал после ночной смены, решил квартирантов навестить, открыл своим ключом, смотрит — нет никого, ну и завалился спать. © Подслушано / VK
- Несколько лет назад снимала квартиру, ребенку моему тогда было 6 месяцев. Хозяйка якобы на даче, оттого и сдает квартиру на лето. Однажды просыпаюсь в 6 утра от резкого запаха. Забегаю на кухню, а там здоровенный бидон на плите стоит, тряпка свисает какая-то и горит. А хозяйка на балконе по телефону болтает и не видит ничего. Поскорее съехала из этой квартиры от греха подальше. © Подслушано / VK
- Раньше у нас был довольно большой дом, и мы сдавали его часть как однушку. Ее снял молодой парень, который вначале показался порядочным. Через какое-то время он потерял работу, а потом нашел новую. Однако и ее он умудрился потерять. Так он постоянно начал менять одну работу на другую и задержал плату за 3 месяца, продолжая находить отмазки. Неожиданно к нему приехала вся семья, и они без разрешения поселились в этой однушке, бесплатно тратя воду и электричество. Это продолжалось целый месяц, пока однажды рано утром я не услышала шум снаружи и не увидела, как парень и его семья тащат все вещи в машину и уезжают. С тех пор их след простыл, а долги и ущерб так никто и не выплатил. © Nicolette Engelbrecht / Quora
- Хозяева рассказали, что раньше разрешали жильцам красить стены. Одна девушка решила покрасить стены и потолок в темно-синий цвет, а затем, пока краска была еще влажной, бросила в нее горсть блесток. Хозяйка сказала, что это самая большая проблема, потому что при последующих попытках все закрасить блестки все равно просвечивали. Им пришлось отскребать их со всех поверхностей. Теперь весь дом выкрашен в простые серо-коричневые цвета, а жильцам менять их запрещено. © bachrock37 / Reddit
- Хозяин владел несколькими квартирами. Когда я выезжал, он захотел удержать мой залог, хотя я ничего не испортил и соблюдал условия договора аренды. Тогда я спросил, мол, почему. А он ответил: «Одни из моих жильцов разгромили другую квартиру. Так что мне нужны эти деньги, чтобы все отремонтировать». Я сказал что-то вроде: «Не моя проблема». И он все-таки вернул мне залог. © Bruce Epstein / Quora
- Снимали посуточно квартиру в Екатеринбурге. В день оплаты хозяйка прибежала в 6 утра за деньгами. Но мы не сняли их с карты: не думали, что она так рано заявится. Она закатила истерику и убежала. В 8 утра я уже с деньгами позвонила ей и спросила, куда привезти их. А она меня отругала за то, что я звоню ей так рано, и бросила трубку. Мы собрали вещи, кинули ключ в почтовый ящик и съехали на другую квартиру. © Кристина Нуриева / Facebook
- Поехала на практику в другой город, сняла отличную комнату с собственной ванной в 2-этажной квартире. Хозяйка была на отдыхе, так что меня заселил ее брат, оставил ключи и ушел. Ближе к ночи спускаюсь вниз попить воды, в темноте нахожу стакан, как вдруг за спиной слышу: «Ну что, как квартирка?» Оборачиваюсь и вижу на диване брата хозяйки с другом, оба навеселе. Сказать, что я перепугалась, — ничего не сказать. Ответила, что все супер, и быстро убежала обратно в свою комнату, так и не попив воды. Еще полночи сидела и ждала, когда они уйдут. Наутро написала хозяйке об этом, а она и понятия не имела, что он в ее отсутствие в квартире вот так без предупреждения появляется, да еще и с друзьями.
А вы сдаете или снимаете жилье? С какими странностями квартирантов или арендодателей довелось сталкиваться?
Фото на превью Borman1699 / Pikabu
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