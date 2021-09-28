18 историй о руководителях, которые запросто могут выиграть титул «Начальник года»

Про отношения между начальством и подчиненными можно бесконечно писать в книгах по психологии. Повезло, если руководитель оказался компетентным человеком, который по достоинству оценивает труд и старается быть на одной волне с работниками. Однако так бывает не всегда, и порой попадаются довольно своеобразные личности.