18 историй о руководителях, которые запросто могут выиграть титул «Начальник года»
Про отношения между начальством и подчиненными можно бесконечно писать в книгах по психологии. Повезло, если руководитель оказался компетентным человеком, который по достоинству оценивает труд и старается быть на одной волне с работниками. Однако так бывает не всегда, и порой попадаются довольно своеобразные личности.
Мы в AdMe.ru понаблюдали за тем, что говорят о своем начальстве пользователи сети. Приятно осознавать, что хороших историй довольно много.
- Работала в НИИ. У директора была фишка: в 9:02 бегать по кабинетам и проверять, кто на месте, а кого нет. Город большой, пробки, метро не рядом. Обычно все сотрудники доезжали к 9:00–9:15. Но директор считал, что это безобразие, требовал объяснительные, вызывал «на ковер». Самое интересное, что в течение минут 40 все пили чай или кофе и беседовали «за жизнь». И только потом приступали к работе. Одна моя коллега в ответ на претензию меланхолично ответила: «А что, конвейер научной мысли без меня не запускается?» © Семенцул Виктория / Facebook
- Работаешь на удаленке, но вызывают в офис. Ожидание: будут ругать за плохо выполненную работу. Реальность: вернувшийся из Индонезии начальник отдела дарит тебе мягкую игрушку лягушки на счастье и ведет беседу в духе: «Эх, сейчас бы на террариумы смотреть, а не это все». © ferdalangurin / Twitter
- Думаю увольняться. С генеральным директором работать невозможно, он перекладывает вину на всех остальных. Он просто приходит в мой офис и начинает требовать, чтобы я делал всякую ерунду. Например, оплачивал счета за телефонные разговоры, вел бухгалтерию, оформлял все заказы, работал допоздна каждый день и по выходным. А я младший инженер-механик. И все это за посредственную плату инженеру и под предлогом: «Мы стартап». У нас 18 инженеров и техников, но нет ни одного администратора. © LigitBoy / Reddit
- Устраивался на работу с испытательным сроком в одну компанию. Решили, что я поработаю без официального трудоустройства: на тот случай, если мы не подойдем друг другу, и чтобы было меньше мороки с оформлением бумаг. И вот наступает день зарплаты. Начальник зовет меня в кабинет. Я, радостный, бегу за своим «миллионом». Но не тут-то было. Начальник достает калькулятор, умножает оговоренную сумму на 0,87 и говорит: «Подоходный налог. И неважно, что ты не трудоустроен, зарплата же». © l3ovan / Pikabu
- Когда я учился в колледже и работал в пиццерии, не стало моей бабушки. Я сказал начальнику, что мне нужны выходные в пятницу и субботу, так как поеду на похороны. Он выразил соболезнования, а затем спросил: «Сколько ей было лет?» После того как я сказал, что 75, он заявил: «Все, что после 60, — это дополнительное время. Поэтому тебе не нужно брать отгул, чтобы попрощаться с ней». Я посмотрел ему в глаза и сказал, что уезжаю, а форму верну в следующий раз. Когда я ушел, он крикнул мне вслед: «Что? Разве ты не понимаешь шуток?» © Daniel Ruck / Quora
- Начальник обрадовал весь коллектив новостью о том, что со следующего месяца все получат классный бонус. Каждый думал о надбавке к зарплате, но оказалось, что наш начальник совсем не такой простой. Он сообщил, что теперь каждый четверг у нас будет бесплатный плов от заведения по соседству. Это звучит, наверное, очень странно, но надо было видеть наши счастливые лица. В этом заведении очень вкусный, просто легендарный плов, на который все тратят хороший процент своей зарплаты, поэтому «пловный четверг» — это прямо счастье! Вот что значит хорошая коммуникация начальства с сотрудниками. © Палата № 6 / Vk
- У меня было назначено собеседование на 15:00, а я в этот день так замоталась по дому, что забыла об этом. Надела куртку, сапоги и побежала быстренько. Уже в офисе осознала, что как ходила дома в белой футболке без лифчика, так и приехала в ней же. Быстро начинаю искать выход из ситуации, падает мой взгляд на пиджак секретарши. Переборола стыд и неловкость, попросила у этой милой девушки пиджачок. Женская солидарность сыграла мне на руку, и к начальнику я вошла как положено. После пары вопросов он мне говорит: «Вы приняты. А что тут думать? В коллектив, я смотрю, вы уже влились, так что жду завтра на работе». Кивает на пиджак и хихикает. А когда уже выходила, добавил вслед: «Ах да, забыл сказать: форму мы не выдаем, в своем приходите». Полгода работаю, а начальник все такой же мужик с юмором. © Палата № 6 / Vk
- Я обожаю своего начальника! Он придумал метод «помидора» и заставляет меня по нему работать. Например, если сейчас у меня время отдыха, то начальник делает все, чтобы я отвлеклась от работы и по-настоящему отдыхала. На днях он увидел, что я вместо обеда сижу за ноутом и работаю. Подошел и говорит: «Ань, я тебя прямо сейчас уволю, если ты мигом не пойдешь на обед. Точнее, полетишь! Так что быстренько полетела на обед, на полчаса минимум!» То самое чувство, когда из-за таких людей, как он, я и люблю свою работу. © Палата № 6 / Vk
- Мой руководитель в некоммерческой организации была примерно на пару лет старше меня. За те 6 месяцев, что я там работал, она даже не удосужилась выделить для меня рабочий компьютер. Я работал по утрам, а она появлялась ближе к обеду и говорила, что могу воспользоваться ее компьютером, что само по себе довольно раздражало. Но чаще всего она приходила примерно за час до моего ухода и просто стояла надо мной, доедая свой обед, и смотрела, пока я работал за ее столом. Я сказал: «Я поищу другое место для работы». На что она ответила: «Нет-нет, все в порядке». И продолжала стоять надо мной. © retrouvailles26 / Reddit
- Я видел, как в старом ресторане, в котором я работал, уволили посудомойку. Это произошло потому, что один из поваров психанул и швырнул тарелку через кухню. Тарелка разбилась, и через несколько секунд после этого зашел владелец. Без дальнейших расспросов просто взял и уволил человека, ответственного за мытье посуды. © romcore / Reddit
- Мой руководитель прислал электронное письмо, в котором сообщил, что сокращает количество моих рабочих часов, но зарплату оставляет прежней. Потому что он видит ценность моего направления работы, и я должна больше сосредоточиться на нем. Ангелы окружают нас каждый день. © thandoau / Twitter
- Нам на работе премии зачислили на следующий день после аванса. Небольшие, всего по 5 000. А сегодня от жены начальника я узнала, что премиальные для сотрудников вообще не выделялись. Он пожертвовал деньгами из своей зарплаты, чтобы мы не остались без премий к Новому году. © jakob.tee / Pikabu
- У меня был руководитель, который любил приходить на работу пораньше, поэтому обычно устраивал собрания в 6:30 утра. Часто отправлял сообщение об этом в 23:00 накануне вечером, хотя в наших контрактах было четко указано, что работа в 9:00 должна начинаться. © revmatty / Reddit
- Дело было пару лет назад. Тогда я только снял комнату в коммуналке. В общем, зашел после работы в магазин прикупить продуктов. Взял пару пачек лапши быстрого приготовления, пряников, колбаски и хлебушек. Подхожу к кассе, выкладываю продукты и вижу директора, который уже все «пробивает». Выхожу из магазина, а он спрашивает меня:
— А чего это ты лапшу ешь? А картошечки чего не купил? Яиц?
— Так это... только вот в комнату заехал, пока еще не прикупил ничего. Из всей посуды только чайник да тарелка с бокалом.
— Ну смотри. Надо правильно питаться.
И ушел в закат. Прихожу на следующий день, а у меня в подсобке лежит новая микроволновка, сковорода и одеяло с подушкой. Я ему позвонил, а он сказал: «Это просто подарок, бери и не задавай лишних вопросов». © AlexRomanovvvvv / Pikabu
- Компания загибалась, продажи падали, поэтому я не особо зарабатывал. Мой генеральный директор на собрании сказал всем: «Если среди вас есть недовольные, то вам следует найти другое место работы». Так я и сделал. Хотя мой непосредственный начальник был потрясающим. Чувствую, что он конкретно застрял там. © beelz-a-bub / Reddit
- До сих пор эти слова в голове слышу: «Мы тебя подобрали, к хорошей работе пристроили, а ты неблагодарная — требуешь отпуск аж на 2 недели! Да и вообще, кто ты такая, чтобы вслух говорить то, о чем думаешь?!» Можно подумать, что я была никем, а меня отмыли и пристроили, и не имела я 13 лет стажа с хорошей репутацией на заводе. Да и требовать 2 недели отпуска вместо одной (когда положен месяц) — это, конечно, сверх наглости. На том и расстались. Зато теперь у меня тот начальник, о котором можно только мечтать! © Елена Качан / Facebook
- Моя первая начальница была худшей из всех, которых только можно представить. Она обычно звонила мне посреди ночи (с 23:00 до 3:00), чтобы пожаловаться на то, что вполне может подождать до рабочего времени. © allonsy90 / Reddit
- Мой старый начальник нереально сердился, когда покупатели жаловались на цены. Почти каждый раз, когда это происходило, он поднимал цену на этот товар и говорил: «Чем меньше я продаю, тем больше выручки я должен получить за каждый товар, чтобы все окупилось. Покупатели не должны быть такими скупыми». © Unknown author / Reddit
А вам повезло с начальством? Возможно, был какой-то случай, который особенно запомнился?
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