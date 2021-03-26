18 историй о родителях, которые сделали все, что могли, и теперь пожинают плоды своего воспитания

У меня 14-летняя дочь. Встречается с ровесником. Такой хороший, воспитанный мальчик. Каждое воскресенье приходит в гости, и они сидят в комнате дочери целый день. Ну я беспокоить не хотела. Но вдруг подумала: «XXI век. Дети взрослеют рано. А что, если они там непонятно чем занимаются?» И побежала к ней в комнату. Приоткрываю дверь и вижу приглушенный свет лампы. Слышу разговор... Вхожу в комнату с видом: «Ага, попались!» И что я наблюдаю? Моя дочь сидит в кресле и вяжет шарф, а молодой человек, лежа на диване, читает вслух. Я только и смогла сказать: «Может, чаю?..» © Подслушано / Vk

Зима. Стою на остановке, жду автобус. Неподалеку тусуется кучка школьников, рядом с ними лежит дворняжка. Глаза стеклянные, ни на что не реагирует. Я отвернулась стыдливо: ну чем тут поможешь? Вдруг собака громко заскулила. Думаю: «Что-что, а животинку шпане в обиду не дам». Смотрю, а дети окружили пса и кто как может его отогревает: кто уши растирает, кто лапки держит, один паренек даже снял куртку и накрыл ею собаку. Кто-то пожертвовал свой портфель и сделал из него что-то вроде подстилки. Когда пса поднимали, чтобы положить сверху, он и заскулил — лапа была повреждена. Я позвонила начальнику, взяла отгул, а сама собаку под мышку — и в ветклинику. Дети, от которых я не ждала ничего хорошего, напомнили мне, что значит быть человеком. Спасибо их родителям.