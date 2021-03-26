18 историй о родителях, которые сделали все, что могли, и теперь пожинают плоды своего воспитания
Воспитание детей — дело не из легких. Можно бесконечно напоминать ребенку, чтобы он вел себя как положено, одергивать его, критиковать и даже наказывать, но не факт, что от этого человек станет культурнее и порядочнее. Чтобы вложить в голову чада правильные ценности, нужно самому подавать пример: не переходить дорогу на красный свет, не мусорить, быть вежливым и помогать тем, кто слабее.
Мы в AdMe.ru осознаем, как трудно растить детей так, чтобы из них получились воспитанные и отзывчивые люди. Сегодня в нашей подборке истории о тех, кому это удалось.
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Водил дочку в детский сад. Нужно было переходить два пешеходных перехода со светофорами. С самого начала объяснял, что переходить дорогу можно только на зеленый свет и что те, кто перебегают на красный, — глупые люди без мозгов. Периодически устраивал проверки-провокации: «Доча, смотри машин нет, давай перебежим? Ждать-то долго». В ответ слышал: «Нет, папа. Нет! Стой!» А тут теща взяла дочку в гости, приходит и жалуется: «Надо было к автобусу бежать, а на пешеходном переходе красный свет горел. Я хотела перебежать, так Аленка вцепилась двумя руками и на всю улицу устроила крики: „Бабушка, стой! Нельзя на красный! Так только безмозговые люди делают!“» Проверка бабушкой пройдена успешно. © Snakecatcher / Pikabu
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Я родилась в богатой семье. Помню, как в детстве мы пришли в большой магазин игрушек, мама наклонилась ко мне, серьезно и спокойно сказала: «Ты сегодня выберешь 10 игрушек, но мы оставим тебе только 5. Остальными ты поделишься с другими детками, которым повезло намного меньше, чем тебе. Хорошо?» Я согласилась. Потом мы поехали в детский дом. Увидев такую радость в глазах других детей, я отдала все игрушки. И так мы делали довольно часто. Позже мама рассказала, что отчасти она меня на жадность проверяла. © Подслушано / Vk
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Мама на каждую сотню пельменей делает один «счастливый». Либо перца в него побольше насыплет, либо чеснок вместо фарша положит. Как-то мы с друзьями пришли ко мне домой после пар. Были пельмени, мама предложила поесть. И вот друзья хвалят обед, говорят спасибо, а мама спрашивает: «Чего молчите, кому „счастливый“ достался?» Друг отвечает: «А... так это счастливый...» Короче говоря, друг мой оказался хорошо воспитан, он молча, не подавая виду, пережевал и проглотил этот «счастливый» наполненный перцем пельмень. Он думал, это хозяйка накосячила, и ни единой мышцей на лице не повел. Вот это воспитанность! © MLGPro / Pikabu
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Приближались выходные плюс день рождения моей мамы. По этому поводу мы с дочерью отправились в магазин за продуктами. Купили торт, а потом поехали в одно местечко, чтобы заказать еду навынос. Нам сказали, что нужно подождать минут 20, и мы решили провести это время на стоянке. Из-за выходных практически вся парковка была занята. Рядом с нами припарковалась парочка на велосипеде. У девушки в руках был какой-то напиток в жестяной банке. Сойдя с двухколесного коня, она бросила банку на землю. И тут моя дочь (4,5 года) громко сказала: «Тетя, пожалуйста, не мусорьте, дойдите до урны». Я уже приготовился к тому, что бодибилдер, сопровождавший эту даму, сейчас подойдет ко мне, чтобы разобраться. Но нет. Парочка только улыбнулась, девушка подняла с земли банку и ушла. Я всегда говорил своей дочери, чтобы она не мусорила. Даже обертку от ириски она будет нести в кармане до тех пор, пока не найдет мусорное ведро. © Abhijeet Joshi / Quora
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У знакомой дочь училась во 2-м классе. Уж не знаю как, но прошлой весной эта малышка вдохновила несколько человек из класса заняться уборкой территории дворов, в которых они живут. Своими глазами видела, как кучка маленьких, но сознательных граждан, взяв перчатки и мешки, дружной ватагой несколько дней подряд ходила собирать мусор, который зимой был скрыт под толщей снега. Может быть, у этой планеты все же есть будущее.
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Знакомая работает в больнице. Привезли к ним мужика после ДТП. Врачи толковые, собрали его обратно, вышло неплохо. Полежал мужик немного бревном, потом на поправку пошел — восстановление, упражнения. Сын приезжает, помогает. А мужичок между делом занимать себя стал: то тумбочку подшаманит, то кровать поправит, чтобы не скрипела. Потом во всем отделении тумбочки починил. Штакетники, коробки дверные прикрутил, ручки / замки смазал и т. д. Однажды стоит знакомая на посту, журнал листает, мужичка того сын в коридоре ждет. Краем глаза замечает какое-то неестественное движение рук этого парня под журнальным столиком. Пригляделась, а он гаечным ключом болты на столе подтягивает. Стал понятен источник контрабанды у мужика в виде отвертки и саморезов. В общем, почти за год вдвоем они неплохо отделение намарафетили. Любо-дорого смотреть. Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Только это яблоко еще воспитать правильно надо. © RihardCruspe / Pikabu
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У меня 14-летняя дочь. Встречается с ровесником. Такой хороший, воспитанный мальчик. Каждое воскресенье приходит в гости, и они сидят в комнате дочери целый день. Ну я беспокоить не хотела. Но вдруг подумала: «XXI век. Дети взрослеют рано. А что, если они там непонятно чем занимаются?» И побежала к ней в комнату. Приоткрываю дверь и вижу приглушенный свет лампы. Слышу разговор... Вхожу в комнату с видом: «Ага, попались!» И что я наблюдаю? Моя дочь сидит в кресле и вяжет шарф, а молодой человек, лежа на диване, читает вслух. Я только и смогла сказать: «Может, чаю?..» © Подслушано / Vk
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Зима. Стою на остановке, жду автобус. Неподалеку тусуется кучка школьников, рядом с ними лежит дворняжка. Глаза стеклянные, ни на что не реагирует. Я отвернулась стыдливо: ну чем тут поможешь? Вдруг собака громко заскулила. Думаю: «Что-что, а животинку шпане в обиду не дам». Смотрю, а дети окружили пса и кто как может его отогревает: кто уши растирает, кто лапки держит, один паренек даже снял куртку и накрыл ею собаку. Кто-то пожертвовал свой портфель и сделал из него что-то вроде подстилки. Когда пса поднимали, чтобы положить сверху, он и заскулил — лапа была повреждена. Я позвонила начальнику, взяла отгул, а сама собаку под мышку — и в ветклинику. Дети, от которых я не ждала ничего хорошего, напомнили мне, что значит быть человеком. Спасибо их родителям.
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Мы с сыном были в магазине азиатских продуктов. Ребенок случайно услышал, как продавцы обсуждают нас на корейском языке, думая, что мы ни слова не понимаем. Я не знала да и до сих пор не знаю, что они тогда говорили, но мой сын быстро сложил наши покупки и выпроводил меня оттуда. Он не хотел повторять мне то, что говорили те люди. Когда я спросила, почему он просто не ответил им по-корейски и не дал понять, что понимает их речь, он вежливо сказал: «Ну, мам, я не хотел их смущать». © Rebecca Knaack / Quora
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Однажды мой 14-летний внук возвращался домой из школы и увидел мать моего приятеля, которая тащила на себе массу покупок. Он подошел к ней, взял у старушки тяжелые пакеты и понес их заодно со своей увесистой школьной сумкой за спиной. Вернувшись домой, он не сказал ни слова. Я узнал об этом только тогда, когда мой друг сказал: «Пожалуйста, поблагодари внука за то, что он вчера помог моей матери. Он такой джентльмен, вы должны им гордиться». © Beryl Johnson / Quora
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Вечер. Троллейбус. Еду домой. Сидит бабулька совсем древняя, еле-еле душа в теле. Подъезжаем до остановки. Я пропустила бабульку вперед, чтобы она смогла выйти. Вместе с нами выходила семья с мальчиком лет 7–8. Тут мальчик аккуратно берет бабульку за руку и помогает ей выйти. Если бы вы видели ее глаза... Сколько же в них было благодарности, удивления и любви! Она прослезилась, а вместе с ней и я. © Подслушано / Vk
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Работаю в больнице. Сегодня приходило много малышей на сдачу крови из пальца. Плакали все! Столько слез за один день я уже давно не видела. И тут после очередного зареванного карапуза дверь распахивается и в кабинет смелым шагом заходит девочка 4 лет. Показывает маме, мол, стой тут, я сама. Закрывает дверь, карабкается на стул и протягивает мне направление. Говорит: «Я совсем-совсем не боюсь!» Когда прокалывали, не пискнула, когда брали кровь, улыбалась. Потом зажала ранку ваткой, улыбнулась еще шире, помахала мне другой ручонкой и сказала: «До свидания, спасибо большое!» Ее мама, конечно, наблюдала за всем этим, приоткрыв дверь, затем тоже заглянула, поблагодарила, и они ушли. Как приятно смотреть на воспитанных и смелых деток, которые не начинают хныкать, только зайдя в кабинет. © Подслушано / Vk
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Дочь увидела, как мальчик копает снег ее лопатой, и говорит: «Позвольте сказать, что брать чужие вещи без разрешения невежливо». Мальчик вернул лопатку на место и попросил разрешения ее взять. После чего остальные дети подходили друг к другу за разрешением взять чужую игрушку. Уроки интеллигентности на детской площадке бесплатно и без регистрации. © 000lchik / Twitter
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В магазине сын (7 лет) случайно разбил сувенир. Я его не ругала, а спокойно сказала, что за него придется заплатить из его карманных денег. Он собрал все осколки и принес их на кассу. Владелица магазина, за всем этим наблюдавшая, сказала, что за его честность она позволит ему выбрать любой другой сувенир. Но мой сын хотел именно этот и готов был заплатить. Тогда она его склеила и отдала нам. © Irina Geneau / Facebook
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Однажды я шла по аэропорту со своим 15-летним сыном. Позади нас была женщина с каким-то физическим недостатком, которая немного мучилась с багажом. Когда мы подошли к эскалатору, оказалось, что он вышел из строя. Пришлось идти на лестницу. Без всякой подсказки, совершенно самостоятельно мой сын повернулся и спросил ту женщину, может ли он помочь ей подняться по лестнице. Она с благодарностью приняла его помощь, и он отнес ее сумку. Я так гордилась им. Когда я увидела это, я поняла, что когда-то что-то сделала правильно, раз он вырос человеком. © Teresa Sanges / Quora
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Подруга заметила, что у дочери стали быстро исчезать деньги. Только даст сотню на карманные расходы, как та опять приходит: «Мам, дай денежку». И бабушка с дедом проболтались, что внучка чаще стала просить «на мороженое». Подруга насела на ребенка и потребовала рассказать все как есть. Та в слезы. Оказалось, что они с подругой решили подкармливать бездомного, который жил в соседнем со школой дворе. После учебы сердобольные девчушки заходили в магазин, покупали ему хлеб, молоко и лапшу быстрого приготовления. Ругать их не стали, похвалили за доброту, но объяснили, что общаться с бомжом все-таки не стоит.
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Я поняла, что воспитала дочь хорошим человеком, когда она, будучи 7-летней, пожертвовала все накопленные деньги (может быть, $ 10–15) благотворительной организации по борьбе с раком. Дочь хотела помочь таким людям, как ее дедушка, который за месяц до того ушел от нас из-за этой болезни. © Ketsuekiseiyaku / Reddit
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Доча пришла из школы: «Пап, сегодня идем на родительское собрание. Совместное, родители вместе с учениками». Школа через дорогу от дома. Подходим к этой дороге, дочь берет меня за руку и тащит до пешеходного перехода — метров 200 в сторону. Там переходим. Вспомнил: когда вел ее в 1-й класс, такой же путь проделывали. Тогда ей объяснял, что лучше 7 минут потратить, но дойти до перехода, чем напрямую и в больничку. Доча давно ходит сама в школу, 14 лет уже ей, 8-й класс. Но понял, что до сих пор правильно переходит дорогу. Молодца. © Kspksp / Pikabu
А после каких событий вы поняли, что воспитали детей правильно?