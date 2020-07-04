18 историй о родителях, которые рады завершению учебного года больше своих детей

Для многих детей ежедневный поход в школу сродни кошмару. Причин тому уйма: ранний подъем, лень, недружный класс, злые учителя. Но знали бы они, сколько нервных срывов приходится пережить их родителям за долгое время обучения своих чад. Кажется, было бы вполне справедливо, если бы по окончании каждого учебного года грамоты выдавали вовсе не школьникам, а их стойким мамам и папам.

AdMe.ru не смог оставить без внимания 18 жизненных историй от людей, которые отвели ребенка в школу и забыли о том, что такое спокойный сон. А бонусом мы подготовили один незатейливый лайфхак для тех, кого одно упоминание о родительском чате вгоняет в депрессию.

Родительница одноклассника моего сына выдала в чат класса: «Уважаемая Лидия Петровна, не надо устраивать мне переэкзаменовку. Я вам тогда не смогла сдать, и теперь, через сына, сдать не смогу — вы меня знаете. Учите его сами, может быть, из него сделаете человека, если из меня вам это сделать не удалось». © volchek1024 / Pikabu

21:00. Именно в это время дети признаются родителям, что завтра в школу нужно принести поделку, доклад с цветными фотографиями и пироги на чаепитие. © Rackham / Pikabu

Как-то вечером сижу дома, звонит подруга в состоянии, близком к истерике. Приходи, говорит, а то я не знаю, что с ней сейчас сделаю. Это она уроки с дочкой-первоклассницей делает. Прихожу и вижу картину: ребенок весь в слезах за книжкой, мама мечется по кухне из угла в угол. Оказалось, детям в школе задали выучить скороговорки. Ну и пока учили про Сашу с сушкой и про траву с дровами, все было нормально. Но вот проблема вышла. Читаю: «Купи кипу пик, кипу пик купи, купи пик кипу». И это в ПЕРВОМ классе! Я тогда училась в университете, и среди прочих был у нас предмет «техника и культура речи», но даже над нами так не издевались. Короче, выясняется, что кроме абсолютной невыговариваемости скороговорки ее смысл также непонятен ребенку. Из всех 3 слов она знает лишь «купи», а что есть пика и кипа — темный лес. Объясняю. Пытаемся не то чтобы запомнить, а хоть выговорить. Тут приходит домой папа и начинает возмущаться, что уже почти 23:00, а ребенок не спит. И со словами: «Ну чего вам тут не сделать?» — хватает злополучный учебник, бодро начинает: «Купи пипу...», захлопывает книгу и говорит: «Доча, скажешь учительнице, что папа запретил тебе ЭТО читать». © Shpilyka09 / Pikabu

Дочка-первоклассница с рождения левша. В этом году пошла в школу. Класс огромный — 34 человека, 2 параллельных такие же, и на 102 ребенка она единственная левша. Учителя скидку на это не делают и постоянно равняют ее со всеми — должна так, должна этак. И им все равно, что дочке нужно больше времени, чтобы прочесть сложный слог или понять, как пишется сложная буква. Или что на спорте мяч надо кидать правой рукой. Забираю ее из школы в слезах уже неделю. У учителей ответ один: «Она должна быть как все». © «Подслушано» / Vk

Саша пришла на работу хмурая: «В преддверии нового года в школьном родительском чате собираются устроить корпоратив. 2-й класс, мол, все уже взрослые. Родители чтобы пришли с детьми обязательно, чтобы всем познакомиться. Для этого предлагают снять кабак и сдать по 3 000 с носа». Спрашиваю:

— И что ж ты написала? Пойдешь?

— Я ответила, что мы семья социофобов. © MadTillDead / Pikabu

У моего ребенка IQ — 147, норма у детей — 80–100. Я не знаю, как быть с ней на одной волне, она видит и чувствует мир по-другому; в школе ей достаточно одного урока, она все помнит и сдает контрольные на 5, даже если дома ничего не учила. Вместо сказок просит прочитать про вирусы и Николу Теслу, она не может долго находиться в обществе детей, она чувствует себя хорошо в обществе взрослых, они ею восхищаются. Я не знаю, как мне найти к ней подход, она другая, но невероятная. Эти дети — чудо, но это пипец. © «Подслушано» / Vk

Коллега периодически делится впечатлениями о новых методах ребенка против походов в школу. То голова болит, то нога, то живот, то 4-й желудочек (привет, Альф!). В этот раз отмазка просто поразила:

— Пап, я не хочу идти в школу.

— Почему?

— Я просто хочу спать! © nik2857 / Pikabu

Младший сын подруги (начальная школа) рассказал друзьям, что к маме часто приходят люди, которых она называет клиентами. Она с ними закрывается в комнате и «пытает» их, потому что иногда слышны стоны и крики. Постепенно такие слухи дошли до учителя. Подругу пригласили в школу, мол, приличная замужняя женщина водит домой черти кого и при ребенке. Куча желчи, презрения и обещание нажаловаться в службы соцопеки. А подруга всего лишь делает депиляцию на дому. © «Подслушано» / Vk

Дело было, когда сын учился в 1-м классе. Пришел он как-то из школы, переоделся и сел обедать. Беру его тетрадь по письму, открываю и тихо схожу с ума. Под домашней работой стоит оценка 4, ниже — приписка учительницы: «ПИШИТ ХОРОШО». Так и написано: «пишИт» (через «И»). Думаю, что за ерунда?! Что, учительница оканчивала церковно-приходскую школу, что ли, в Якутии? Сама русского не знает, а детей собралась учить! Ну, думаю, когда на родительское собрание пойду, фитиля ей вставлю. А потом какие-то подозрения начали закрадываться: «Да быть такого не может...» Зову сынулю с кухни, показываю тетрадь: что, мол, за ерунда? А тот, дожевывая бутерброд, объясняет, что «училка» какая-то странная попалась, буквы в словах не дописывает... Продолжаю сходить с ума, теперь уже обоими полушариями мозга: «Какие буквы, какие слова? У вас там что, филиал психушки в школе?» А тому хоть в глаза плюй, хомячит бутерброд и объясняет мне, как ребенку, что «училка» ошиблась и написала «ПИШИ ХОРОШО» (типа букву «Т» в конце не дописала). «Я, — говорит, — за нее и дописал в школе». Сообразительный мой, а папа чуть не рехнулся оставшимися мозгами. © Vipman84 / Pikabu

Коллега на работе рассказала, как ее ребенок вернулся из школы и заявил, что туда больше не пойдет. Аргументировал свое желание весьма четко: писать и читать его научили, с калькулятором обращаться тоже. Больше ему и не надо, потому что он твердо решил стать автомехаником, как папа, а для этой профессии имеющихся знаний достаточно. © «Подслушано» / Vk

Перевела ребенка в новую школу. Договорились с новым учителем о встрече. Общеклассовый сбор, учитель говорит: «Мы собираемся возле павлинов». Ну ок. Идем с дочей и рассуждаем, где могут быть эти резиновые павлины. Дитя говорит: «А вот бы они настоящими были». Пришли, а там реальные павлины в клетках, и фазаны, и цесарки. Живые павлины! На территории школы. Не знаю, что и думать. © «Подслушано» / Vk

Младшей сестре (9 лет) в школе задали связать что-нибудь. Сидим с ней и мамой за столом, общаемся, и тут малая спрашивает: «Зачем нас учат вязать и шить, а не рассказывают, как платить налоги?» Мы с мамой в полном шоке. © v_pinskoy / Twitter

Из родительского школьного чата выяснил, что 9 из 10 человек заканчивают любую фразу многоточием: «Татьяна, здравствуйте...», «Что-то детям стали столько задавать...», «У Антоши нашли сифилис...» Зачем они это делают? Легкий флер недосказанности или ореол таинственности? Не понимаю... © LAlahaytrololo / Pikabu

Дочка пошла в 1-й класс. Первые полгода ходила во 2-ю смену, и ее отводила бабушка в школу. А с Нового года дочка начала ходить в 1-ю смену, и ее в школу начал завозить я. Дочка уже сама умела одеваться и раздеваться, но с бабушкой привыкла, что ее раздевают и одевают. Пришли мы в школу, заходим в холл, я сел на скамейку. Дочка стоит, не раздевается.

— Раздевайся, доча.

— Папа, помоги снять.

— Ты сама умеешь. Давай, давай.

И тут она начинает плакать. Я не сдаюсь, продолжаю настаивать, чтобы сама раздевалась. Секунд через 30 она начала реветь во весь голос, рев стоит на весь вестибюль. Я такого громкого плача раньше от нее не слышал. Народу много, пытаюсь ее успокоить, уговариваю не плакать. Рядом как раз дежурила инспектор по делам несовершеннолетних, была в форме. Видя эту картину, двинулась к нам. Я сижу в шоке от происходящего. Инспектор подходит и спрашивает у дочки:

— Девочка, что случилось?

Я молчу, гадаю, что же она скажет. Дочка сквозь слезы:

— Папа не хочет меня раздевааааать.

Инспектор:

— Ну-ка быстро разделась и пошла в гардероб!

Дочка сквозь слезы начала раздеваться и потом пошла в гардероб. Я поблагодарил инспектора и вышел из школы. Дома потом и с дочкой, и с семьей поговорил, чтобы так ребенка не баловали. © Viktorrr100 / Pikabu

Бонус: один из родителей показал, как взрослым можно встречать новый учебный год. Место действия — родительский чат