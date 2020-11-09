18 историй о подарках, которые врезались в память так, что не сотрешь

На 3 года отношений мне подарили носки. НОСКИ! Самые обычные дешевые носки! Когда я с подозрительным лицом вскрывала «подарок», из одного что-то вывалилось и поскакало под диван. Сдерживая праведный гнев, полезла за ним, а там, припорошенное пылью, лежит красивенное обручальное кольцо! Вылезаю, смотрю, а это чудо стоит на коленях с блаженной улыбкой и говорит: «Добби хочет иметь хозяина!» И смех и слезы. © «Подслушано» / Ideer

Коллега подарил картину собственного написания. Дарил со словами «Она ассоциируется у меня с тобой». Для начала уточню, что я замещала начальницу, а коллегу это крайне задевало, что он и демонстрировал как мог. Так вот, на картине было изображено желтое поле подсолнухов, уходящее вдаль и превращающееся в черноту и мрак. А вдалеке, в облаках черного дыма, виднелись трубы атомной станции. Вот это я понимаю, четкая ассоциация, никаких вам размытых намеков. © deleted / Pikabu