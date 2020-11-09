18 историй о подарках, которые врезались в память так, что не сотрешь
Подарки не отдарки, поэтому при выборе часто главное требование состоит в том, чтобы подарок был запоминающимся. Порой совершенно случайно, а порой ценой больших усилий подарок попадает в самое сердце и становится частью личной истории человека, превращаясь в хорошее и плохое воспоминание.
AdMe.ru обратился к рассказам людей, которым обычный подарок перевернул жизнь.
- Худший подарок мне сделали на 25-летие. Отец с братом зачем-то решили подарить мне огромную игрушечную обезьяну. И все бы ничего, но я ненавижу обезьян, не люблю мягкие игрушки — и мне 25. На кой ляд мне волосатое чудовище? Еще несколько лет обезьяна раздражала своим видом, размерами и никчемностью мою маму. И закончила бы обезьяна свою полную ненависти жизнь на помойке, если бы у меня не родился сын. Примерно в год он обнаружил это лохматое чудо и пришел в такой восторг, что обезьяну пришлось срочно достать, постирать, причесать и вручить карапузу. Мартышку назвали Егором, и теперь обезьян — одна из любимых игрушек. Так худший подарок для меня стал лучшим подарком для моего сына. © Blackmahaon / Pikabu
- Пошли сегодня с женой отметить покупку авто в ресторан на берегу моря. Официантом оказался бывший ученик жены в школе. Уходя, решили купить вкусных булочек. Парень принес пакет и сказал: «Вам подарок как лучшему учителю». Жена прослезилась. Вот она, отдача. © sasKenigsberg / Twitter
- Мне было 9 лет, когда мы с мамой вдвоем отмечали Новый год и она устроила для меня квест с подсказками. Я искала ключ от комода, где лежал подарок: сладости и фарфоровая кукла, о которой я мечтала. Потом мы смотрели мюзикл «Золушка» и уснули в обнимку. © nufrolofff / Twitter
- На мой день рождения парень сделал мне самый лучший подарок, о каком можно было лишь мечтать. Нет, это был не айфон, цацки или букет из роз. Он оплатил дорогостоящее лечение моему коту, сохранив ему тем самым жизнь. Самый щедрый дар, что я получала. © «Подслушано» / Ideer
- Питер. Полтретьего ночи. Мы с подругами только сошли с теплохода и ищем заказанное такси. Сели, все как обычно, едем. Таксист, милый седоволосый дедушка, начал ненавязчиво расспрашивать, откуда мы. Точно убедившись, что мы не местные, он сказал, что у него для нас подарок. Включил музыку, сделал ее погромче и через мгновение начал петь! И не просто петь, а по-итальянски! Это было бесподобно. Оказалось, он итальянец. С этой ночи я еще больше влюбилась в Питер. © «Подслушано» / Ideer
- Перед днем рождения жена сказала, чтобы я ей подарил духи, но не уточнила, какие именно. Для храбрости предложил дочке поехать со мной. И она не подвела. Первый же запах, который она выбрала, мне очень понравился, он был какой-то родной. Идеально подходил жене. Меня смущал только внешний вид флакона и цена. Он был неброский и недорогой. Купив эти духи, я немножко переживал. Когда жена увидела флакон, она как-то вся обмякла, улыбнулась и спросила: «Ты помнишь?..» Я не помнил. «Ты подарил их на нашу первую встречу... Они мне так понравились. Я потом даже их искала, но не попадались на глаза». И я вспомнил, как 8 лет назад выбирал духи для девушки, которую знал только по переписке, и выбрал именно их. © SIDA1981 / Pikabu
- Однажды мне поручили отнести подарок старенькой учительнице, работавшей раньше в нашей школе. Звоню в дверь, открывает милая пожилая женщина, я тараторю поздравления от школы. Через полгода наступил мой день рождения. Урок истории, заходит она и спрашивает меня. Она сказала очень много теплых слов, подарила мне коробку конфет и цветы. Оказалось, что незадолго до ее дня рождения у нее умер муж, она не хотела никого видеть. Своим приходом я подняла ей настроение, показалась ангелом. © «Подслушано» / Ideer
- Когда мне было 16 лет, я постоянно носила кеды с ярко-желтыми шнурками. Со временем они потрепались и стали не такими яркими. Тогда мой парень подарил мне новую пару. Я не сразу поняла, какой это был внимательный подарок. Но спустя много лет и дорогих подарков я все еще вспоминаю те шнурки как лучший подарок на свете, хотя он был дешевым и простым. © Deleted / Reddit
- Папа рассказал, что сделал подарок на Новый год охраннику на работе, и охранник чуть не расплакался, потому что за все 40 лет жизни ему никто ничего не дарил. © maryhameleon01 / Twitter
- Мои родители всю свою молодость работали сверхурочно и копили деньги. Я все понимала, поэтому ничего у них не просила. Моей мечтой тогда была карьера музыканта. В школе можно было учиться игре на синтезаторе — при условии, что есть инструмент. Конечно, мы такого позволить не могли. И вот однажды вечером я иду открывать дверь отцу и вижу в его руках картонную коробку. Это был синтезатор. Я разрыдалась от радости. Это был лучший подарок на свете. © Sugandha Banga / Quora
- У меня были отношения на расстоянии, и я в то время часто добиралась до дома из колледжа пешком в темное время суток. И это может показаться странным, но первым подарком моего парня стал перцовый баллончик. Подруги надо мной смеялись, но подарок коснулся моего сердца, мне было приятно, что парень хочет меня защитить. © Anonymous / Quora
- Когда я был маленьким, родители предложили мне написать список подарков, которые я бы хотел получить. И вот они протягивают мне красивую коробку. Внутри лежат коробки поменьше. Я открыл первую и ужаснулся, затем вторую, и мой ужас рос с каждой новой коробкой, ведь внутри были вещи из моего списка. Что тут плохого? А то, что я решил подшутить над родителями и вписал в список желаний такие вещи, как старый носок, комок грязи, старая газета, веревочка и другие. После моих слез и криков «я же пошутил!» мне вручили настоящий подарок, сказав при этом, что это будет мне уроком. © Neil Highnam / Quora
- Я крепко дружила с соседками по комнате, когда училась в универе. Втроем мы по воскресеньям ходили в кафешки, это была наша маленькая традиция. Но потом начались финансовые трудности, и денег на еду не хватало. Макароны с кетчупом стали моим завтраком, обедом и ужином. Каждое воскресенье я говорила, что просто не хочу есть. И вот однажды я вижу записку: «В твоем кухонном шкафчике тебя ждет небольшой сюрприз». Сбитая с толку, я побрела на кухню, открыла свой шкафчик и увидела, что в нем полно еды. Это был самый значимый подарок, который я получала. Ведь я пыталась скрыть ото всех свое положение, но подруга это заметила. Она ничего не сказала, а просто сделала то, что в ее силах, чтобы помочь мне. © Emma Pichon de Bury / Quora
- В детстве, когда отец уходил на работу, я его просила принести мне что-нибудь особенное. Он всегда приходил с сюрпризом в его огромной руке. Сейчас мы живем в разных городах, и каждый раз он привозит в чемодане нечто особенное. Самое крутое, что он любой обыденный предмет может превратить в особенный, и я благодаря этому научилась видеть ценность простых вещей. © Alisha Ramos / Quora
- Когда проблемы свалились ворохом мне на голову, лучшее, что я придумала, — позвонить родителям в другой город и прорыдать всю ночь. Утром в 8:30 я проснулась от звонка в дверь. Это были мои мама и папа. Билеты обошлись им в несколько месяцев экономии, ведь мы из простой семьи. Тем не менее они прилетели, чтобы поддержать меня. Это был лучший подарок на свете. © Manisha Kanoria / Quora
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На 3 года отношений мне подарили носки. НОСКИ! Самые обычные дешевые носки! Когда я с подозрительным лицом вскрывала «подарок», из одного что-то вывалилось и поскакало под диван. Сдерживая праведный гнев, полезла за ним, а там, припорошенное пылью, лежит красивенное обручальное кольцо! Вылезаю, смотрю, а это чудо стоит на коленях с блаженной улыбкой и говорит: «Добби хочет иметь хозяина!» И смех и слезы. © «Подслушано» / Ideer
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Коллега подарил картину собственного написания. Дарил со словами «Она ассоциируется у меня с тобой». Для начала уточню, что я замещала начальницу, а коллегу это крайне задевало, что он и демонстрировал как мог. Так вот, на картине было изображено желтое поле подсолнухов, уходящее вдаль и превращающееся в черноту и мрак. А вдалеке, в облаках черного дыма, виднелись трубы атомной станции. Вот это я понимаю, четкая ассоциация, никаких вам размытых намеков. © deleted / Pikabu
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Наш начальник Коля ухаживал за коллегой Машей. И вот начали они встречаться. В конце первого месяца их немеркнущей любви Коля решил сделать серьезный подарок. Маша забежала к нам на чай и рассказывает: «Он мне все уши прожужжал тем, как я буду удивлена и поражена. Я ждала чего угодно. Сертификат на прыжок с парашютом, свидание на крыше, поездку в дом отдыха на выходные, ночь в президентском люксе, даже подумала, а не кольцо ли он прикупил. А потом гляжу — микроволновку тащит. Он бы еще унитаз додумался мне поменять». © vovkinsyn / Pikabu
А каким был самый запоминающийся для вас подарок?