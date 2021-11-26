18 историй о начальниках, которым вместо делового костюма впору носить рога и хвост
Начальники — такие же люди, как и все, так стоит ли удивляться, если среди них попадаются и карманные тираны, и «эффективные менеджеры», способные своей деятельностью развалить работу целых подразделений. В большинстве случаев работники бегут от таких боссов сверкая пятками, а затем долго и с удовольствием пересказывают те выходки своих «любимчиков», которые не лезли уж ни в какие ворота.
Мы в AdMe.ru все же надеемся, что горе-начальники скорее исключение из правил, чем норма, и верим, что у всех наших читателей руководители просто душки и в этой подборке никто не найдет копию своего босса.
- Работала я в одной фирме 3 года в довольно дружном коллективе. Каждый год в день, когда отделы собирались отмечать праздники — Новый год там или 8 Марта, — владелица приезжала в офис и объявляла, что именно сегодня днем будет собрание начальников отделов. Ну или отчеты будут сдавать менеджеры и бухгалтеры. Эти «дневные» собрания из раза в раз начинались часов в 5–6 вечера, и праздник шел коту под хвост. Надо было видеть довольное лицо владелицы, когда она часиков так в 7 вечера отпускала коллег с ненужного собрания. Она с улыбкой смотрела на расстроенных сотрудников, которые с утра ждали праздника, а вечером тоскливо собирались домой, так как что-либо праздновать уже не было настроения. © Светлана Брусницына / Facebook
- Однажды приехал на работу раньше — до начала смены еще час. Сижу на складе, залипаю в телефон. Подходит начальник ночной смены:
— А ты почему не работаешь?
— Начала смены жду. До него еще 40 минут.
— А тебе, чтобы начать работать, нужно обязательно дожидаться начала смены минута в минуту? Можно и раньше приступить, раз уж тут.
— Значит, можно не дожидаться конца смены минута в минуту и уходить домой раньше?
— Нет. © ZaTaS / Pikabu
- На первой работе проработала около 5 лет. Пришла туда сразу после вуза. В общем, воодушевилась и трудилась за маленькую зарплату, а когда не хватало, добивала подработками. Постепенно из отдела уходили люди, и вот я осталась одна с хорошим профилем и высшим образованием. И встал вопрос: кто будет начальником отдела? Каково же было мое удивление, когда мне отказали из-за того, что я попросила зарплату на ₽ 3 000 больше, чем предложили. И главное, на эту должность взяли другого человека именно на те деньги, которые я просила. Так еще и директор сказала что-то вроде: «Тебе нужно замуж выходить, а не работать». © Палата № 6 / VK
- В пятницу днем босс говорит мне: «Ты можешь в понедельник утром первым делом прийти ко мне?» Я отвечаю: «Хорошо, а о чем пойдет речь?» А он: «Не буду говорить, не хочу портить тебе выходные». © Hudsons Shotgun / Quora
- У нашего коллектива сложные отношения с начальницей. У нее ужасный характер, она ставит непростые задачи и постоянно ко всем придирается. Решили попытаться ее задобрить. Устроили в офисе праздник, вкусняшек разных накупили, еды заказали. Шефиня вся расцвела, начала каждого благодарить. Мы дружно сидели, трапезничали, болтали и уже думали, что все получилось, мол, это первый шаг к сближению. Но тут она съедает последний ролл, вкусно облизывается и начинает орать на всех, чтобы мы возвращались к работе. Миссия провалена. © Палата № 6 / VK
- Опоздал на 15 минут утром, потому что среди ночи пришлось отвезти подругу с аллергическим приступом в больницу. Понимая, что задержусь, позвонил и предупредил. Пришло время перерыва на обед. Когда все собрались, начальник повернулся ко мне и сказал: «Кстати, ты опоздал на 15 минут, так что оставайся здесь еще четверть часа, прежде чем идти есть». © TuxedoFriday / Reddit
- На работе мне стало плохо, меня тошнило, я был бледным, и клиенты все время говорили мне, что я выгляжу совсем неважно. В конце концов в 5 вечера шеф отправил меня домой (я заканчиваю в 6). Несколько дней спустя я попросил выходной. Босс повернулся ко мне и сказал, что я израсходовал весь свой отпуск, потому что он пометил как отгул тот день, когда отправил меня домой на час раньше. © ThunderBr0ther / Reddit
- Пошли с коллегой в туалет одновременно. Начальница это увидела, ворвалась и начала кричать, прямо когда мы сидели по кабинкам. Я попыталась уйти, но она придерживала дверь и не выпускала меня, пока не закончила тираду. Наконец она вышла, и я смогла выбраться. Мы с коллегой стояли и потрясенно пялились друг на друга. © Maria Berrios / Quora
- Тружусь обычным менеджером, но в мои обязанности входит абсолютно все: от ответа на звонки до выгула собаки начальницы. Работы много, плюс я еще по вечерам там же уборщицей подрабатываю. От такой нагрузки устаю сильно. Домой приезжаю в 10 вечера, а с утра опять на работу. Недавно забыла закрыть сейф — заперла офис и уехала домой. Начальница решила меня проучить и вытащила из сейфа ₽ 5 000. Потом прилюдно обвинила меня в воровстве и сказала, что в этом месяце я мою пол бесплатно. А затем вызвала меня в кабинет, извинилась и сказала, что это будет мне уроком. © Палата № 6 / VK
- Работал водителем-курьером. Ушел в отпуск на 2 недели, всех предупредил, что автомобиль в это время будет в ремонте. Через неделю — звонок:
— Ну что, сделал машину? Как нет? Надо за документами ехать.
— У меня как бы отпуск законный, я не собираюсь сейчас выходить на работу.
— Попроси друзей, мы им за бензин заплатим.
— За бензин никто не поедет, как минимум еще ₽ 2 000 сверху надо пообещать.
— Нет, так дело не пойдет. Ты думал, что в отпуск пошел и о работе можно забыть? © Timur23rus / Pikabu
- Из-за сильной боли в животе попала в больницу. Вскоре мы с мужем узнали, что у меня не только лопнула киста в яичнике, но и случился выкидыш. Это было ужасно, но мы как-то пережили. Приближается День матери. Вместо того чтобы просто молча составить график работы на этот период, моя начальница как бы в шутку сообщает мне, что у меня не будет выходного дня, потому что «ты же не мама». © Jacki / Quora
- На новой работе начальник постоянно называл меня совершенно «левыми именами»: то Катюша, то Анастасия, то Валерия, притом что меня зовут Полина, вроде несложно запомнить. Когда он меня очередной раз окрестил Настей, я в разговоре назвала его Валентином Алексеевичем, он раздраженно меня поправил, мол, он Виталий Александрович. А я ему ответила, что и я не Анастасия, а Полина. После этого случая он начал звать меня по фамилии. © Палата № 6 / VK
- Пару месяцев работала с чудаком-начальником, который всегда требовал задавать правильные вопросы. Взяли меня организовать делопроизводство, но, когда я пыталась ему объяснить разницу между приказом и распоряжением, все было тщетно. В конце концов он меня под шумок сократил, видимо, не смогла поставить вопрос правильно. © Ирина Бражникова / Facebook
- У меня была начальница-трудоголик. 1 или 2 января строчит мне в WhatsApp: «Когда выйдешь? Нужно сделать то, то, и то, и еще обязательно вот это». Удивительно, что еще айтишников не подняла, чтоб мне удаленный доступ дали. При этом задачи такие не прямо нужные, я б за них взялась, если бы уже всю работу переделала и заняться было нечем. © DiVoevodova / AdMe
- Начальник требовал, чтобы его ставили в копию во всех письмах. Если он узнавал, что вы ведете переписку без него, вас ждала беседа минут на 40, почему важно это делать. Но если вы ставили его в копию, то столько же времени занимал разговор на тему, почему вы ответили так, вот он бы сделал это иначе. Такие беседы могли отнимать по 2 часа рабочего времени. © SultanofShiraz / Reddit
- Начальник вчера объяснял мне преимущества удаленки: «Вот ты тратишь 2–3 часа на поездку на работу и обратно. А так не будешь тратить и сможешь поработать в это время». © mastergs / Pikabu
- Сегодня ехал на работу на трамвае и попал в пробку из-за того, что на путях произошло столкновение двух машин. Трамвай встал, все начали выходить, вышел и я. И вижу, что один из участников происшествия — муж нашей начальницы отдела кадров, он ее на работу вез. Шефиня поймала попутку и укатила. Когда я добрался до работы, она уже была там и гордо приказала мне написать объяснительную, почему я опоздал. © Bash.im
- У меня была начальница, которая хотела, чтобы мы в дополнение к обычной пятидневке работали каждую субботу и поочередно по воскресеньям. Когда все отказались, она произнесла длинную речь о том, как устроен реальный мир: «Если вам нужна работа, вы должны иногда делать такие вещи». Через несколько недель она уволилась, чтобы больше времени проводить с семьей. © Cinema_King / Reddit
А у вас был опыт работы с начальником, которого и вспоминать-то не хочется — настолько он был неадекватен?
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