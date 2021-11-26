18 историй о начальниках, которым вместо делового костюма впору носить рога и хвост

Начальники — такие же люди, как и все, так стоит ли удивляться, если среди них попадаются и карманные тираны, и «эффективные менеджеры», способные своей деятельностью развалить работу целых подразделений. В большинстве случаев работники бегут от таких боссов сверкая пятками, а затем долго и с удовольствием пересказывают те выходки своих «любимчиков», которые не лезли уж ни в какие ворота.