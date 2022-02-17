18 историй о мохнатых, которые на раз-два подтверждают, что без кота и жизнь не та. И без собаки тоже
Как только в доме появляется пушистик, все сразу меняется. Теперь нужно каждый день и в любую погоду гулять с собакой — хоть в снег, хоть в зной. А заодно терпеть ночные тыгыдыки кота и его хвост прямо на своем лице. Или в кружке с чаем. Но все это легко компенсируется безграничной любовью и такой преданностью животных, которая некоторым людям и не снилась.
Мы в AdMe.ru и сами знаем, что такое делить жилплощадь с питомцем. А еще уверены, что после прочтения нашей подборки вы тоже припомните парочку историй из жизни с любимым четвероногим.
- Сижу сейчас на балконе, читаю. Рядом развалился мой пес, высунув нос сквозь балясины. Внизу по аллее идет мужик. Проходя мимо балкона, мужик бросает: «Здорово!» Я отвечаю: «Добрый вечер!» Мужик странно встрепенулся и ускорил шаг. Ладно, сижу дальше. Через пару минут идет обратно и смеется: «Добрый вечер! Я просто каждый раз, проходя мимо вашего дома, здороваюсь с собакой, а сегодня впервые услышал ответ». © Serdobol / Pikabu
- Как-то у меня невыносимо разболелись плечи, и соседка предложила их размять. Вообще меня раздражают любые трогания, но ладно, согласилась. Сели на диван, в кучу подушек, соседка начала. И тут чувствую, что мне лижут спину! Естественно, я в натуральном шоке: какого лешего соседка такое вытворяет? Тихо так бормочу, мол, знаешь, ты странно делаешь. Соседка смотрит в непонятках, и тут мы слышим лай. Это Мерлин, наш йорк, засел в подушках и оттуда вносил свою лепту в массаж. Ржали мы истерически и очень долго. © Elke Weiss / Quora
- Чтобы в морозы не мерзли лапы у собаки, на прогулку наряжаю ее в специальные собачьи ботинки. У собачьей обуви слабое место — клеевая подошва, которая начинает понемногу отваливаться к концу зимы. И вот я купила новые ботинки для собаки и сразу понесла их к сапожнику. Тот, конечно, поржал над обувью, но подошву взялся прошить. Прихожу забирать, сапожник выставляет боты на стойку — дескать, проверяй, как прошил. А сам спрашивает:
— А у вас что, две собаки?
— Почему две? Одна.
— Так две пары ботинок же.
— Так у собаки четыре ноги.
— Ничего себе... — подпер голову руками и уставился в никуда затуманенным взглядом сапожник. — А ведь и правда, у собаки четыре ноги. Четыре ноги. Четыре. Офигеть... © Aimze / Pikabu
- Моей собаке (лабрадору) тогда было месяцев 6. Я пришел домой поздно, разделся и сразу завалился спать. А утром она меня будит, мол, пошли гулять. И в зубах носок держит. Я покосился на это одним глазом и говорю: «Челси, а второй-то носок где?» Она на мгновение призадумалась, а потом встала и притащила мне этот самый второй носок! Я был в полном шоке. © Yehudit Hasin / Quora
- Рассказывала подруга. Был у нее доберман, и водила она его заниматься на площадку. Одним из упражнений была отработка навыка не брать у чужих никакую еду. Команду все выполняли хорошо, но на экзамен тренер принес оладушки. Не устояла ни одна собака. © starwesch / Pikabu
- Живу в частном доме, со мной также проживает кот. И вот однажды звонок в дверь. Открываю — там соседка. Общаемся с ней на уровне «здрасте — до свидания». В общем, был удивлен ее визиту. А она с ходу начинает орать на меня, мол, ее кошка родила от моего кота. И вообще я подлец, и мой кот тоже подлец. Соблазнил невинную кошечку. Орала минут 5, не замолкая. Ну я дождался, пока она угомонится, и раскрыл ей маленький секрет. Мой кот года 4 назад был кастрирован и к соседским кошкам и котам интерес имеет слабый. Разве что шипит и прогоняет, когда они ко мне во двор приходят. Соседка задумалась и, ворча что-то себе под нос, ушла. Зашел в дом и рассказал коту, что его обвиняют в страшных деяниях. Он немного прибалдел от такого. Принес ему сосиску — стресс заесть. Лежит возле батареи, размышляет, кто его мог так подставить. © ZlatkoDragovich / Pikabu
- Наша кошка ждала котят, и разнесло ее неимоверно. Так эта хитрая морда пользовалась этим и всем своим видом показывала, какая она несчастная и как ей тяжело. И на диван она залезть не может, и на когтеточку тоже, и гулять на улицу я ее тоже на руках носила... До определенного момента. Пока не выяснилось, что залезть со стола на двухметровый холодильник за рыбой она без проблем смогла. Так еще и игнорирует меня за то, что я ее поругала. И, как ни странно, везде теперь может залезть сама. © Подслушано / Ideer
- Собаку нашу зовут Лаврентий Павлович, часто зовем просто Палыч. Гуляем по парку, Палыч немного отдаляется, я его подзываю. А впереди мужчинка идет и нервно оглядывается периодически. В какой-то момент в ответ на мое «Палыч, не спеши!» мужчина не выдерживает, останавливается, дожидается меня и говорит: «Мы знакомы?!» Оказался тоже Палычем. © Zemko / Pikabu
- В зону вылета полицейские привели овчарку. Она обнюхала всех пассажиров рейса Прага — Стамбул, смешно засунула нос в карман добродушному бородачу, потом поиграла с толстым смешливым дядькой в оранжевой кепке. Обоих куда-то увели. С собакой больше никто не играет. © OlgaBeshley / Twitter
- Моя собака обожает обувь. Она ее ест. Она ее таскает с собой. Она облизывает и гладит ее, как собственных щенков. Иногда я просыпаюсь, а рядом с кроватью целая гора обуви, которую она мне притащила. Да, это может раздражать, но люблю ее бесконечно. И вообще не представляю свою семью без нее. © Jacqueline Miller / Quora
- У меня в детстве жил волкособ по кличке Рекс. И как-то стал я замечать, что у него аппетит значительно возрос. Если раньше в миске еда оставалась, то теперь миска была прямо чистая, и он начинал стучать по ней лапой, прося добавки. В общем, как-то наложил я ему полную миску каши (а он при людях никогда не ел, всегда ждал, пока уйдут). Ну отошел я за угол и через окно летней кухни смотрю за ним. Он взял в зубы миску и понес куда-то. Через пару часов вижу — миска пустая стоит возле будки, а он опять просит, стучит по ней. Решил проследить. Оказывается, он носил свою еду соседской собаке, которая недавно ощенилась. Причем, судя по виду, как минимум половина щенков была его. Отнесет — она поест, он назад принесет пустую миску и уже для себя просит. Такой вот кормилец. © kseno1984 / Pikabu
- У соседа была собака, которая лаяла всякий раз, когда-то подъезжал к входу в дом. И вот однажды на ужин сосед зажарил себе здоровый кусок мяса. А собака, сидевшая рядом, снова залаяла. Сосед выглядывает в окно — никого. Поворачивается обратно, а его верный друг уже довольно поедает тот самый кусок мяса. © Peter Balin / Quora
- У меня котенок не боится пылесоса, поэтому не прячется, а спокойно мимо ходит. Старший же кот боялся его всегда и прятался по углам во время уборки. И тут он увидел, что мелкая не прячется... Он начал истошно орать ей, мол, беги, спасайся! Мелкая подорвалась от криков, но головой крутит и не понимает, что происходит. Откуда опасность — непонятно. И тогда старший (который реально дико боится) вылетает из своего укрытия и начинает атаковать пылесос, тесня мелкую от него подальше. Трясясь от страха и боясь до потери шерсти, защищает мелкую от того, что считает опасным, напрыгивая на пылесос! Он просто мой герой! © akeeper / Pikabu
- Живем в частном доме. Около 5 лет назад был у нас кот. Он гулял сам на улице, а когда хотел домой, запрыгивал на подоконник и начинал скрести по стеклу, чтобы его впустили. И вот как-то раз решила я окно помыть со стороны улицы. А под этим окном стоял старый стол, на который я, в общем-то, и взгромоздилась, чтобы дотянуться. Вдруг на этот самый стол запрыгивает Дымок, смотрит на меня с выражением на мордахе: «Че, не пускают?» — и начинает скрестись в окно. Заботливый, не хотел, чтобы я на улице одна осталась. © Подслушано / Ideer
- У нас был пудель — девочка по имени Лукка. Просто невыносимо умное создание. Как-то раз я купила 2 двухлитровые бутылки газировки и оставила их на полу, чтобы потом убрать в холодильник. И вот на следующее утро нахожу одну из этих бутылок на диване. Пустую, но с крышечкой. Причем эта крышечка была отвинчена ровно настолько, чтобы ничего не расплескалось. То есть сам диван чистый, ни капли! Заинтригованная, иду на кухню и вижу свою собаку, которая тащит во рту вторую бутылку. Ну я смотрю на нее и спрашиваю, мол, ты что делаешь-то? Она очень аккуратно ставит бутылку и вдруг очень, ну очень громко рыгает! Такой звук скорее ожидаешь услышать от здоровенного мужика. Это был единственный раз, когда я видела такое от собаки. А еще она таскала бананы. Чистила и оставляла кожуру на том самом диване. Долго я мужа обвиняла в том, что он не убирает за собой, пока сама не увидела, как это наша Лукка делает. © Annie Willow / Quora
- Друг рассказывал. У них в семье есть такая традиция — праздновать Новый год вместе на даче. Едут они туда, конечно же, на машине. И вот новогодние каникулы выдались очень морозными, и машина не завелась. Пришлось ехать на электричке со всеми вещами, собакой и котом. Кота папа засунул себе под куртку, замок застегнул до конца. Едут они, мама начинает возмущаться, мол, животному дышать нечем. Папа расстегивает куртку, кот высовывает голову, недовольно смотрит и залезает еще глубже под одежду. © Подслушано / Ideer
- Научил собаку приносить нашу утреннюю газету к входной двери. И вот как-то утром встаю и вижу, что в комнате лежат аж 3 штуки! Да, наша четвероногая прошмыгнула к соседям и забрала у них эти газеты. Была очень горда собой, кстати. © unknown author / Quora
- Как-то раз, когда я плакала, один мой кот лег рядом со мной, схватил меня лапками за лицо, крепко прижал свой лоб к моему и смотрел мне в глаза, пока я не успокоилась. Второй все это время тарахтел и облизывал мне волосы. Прошло с того момента лет 5. Снова как-то разрыдалась, а они проделали ровно то же самое. Они вообще плохо переносят мои слезы. А люди не понимают, почему я к ним так безгранично трепетно отношусь. Да потому что у нас это взаимно. © Подслушано / Ideer
А как изменилась ваша привычная жизнь, когда в ней появился хвостатый любимец?
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