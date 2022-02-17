18 историй о мохнатых, которые на раз-два подтверждают, что без кота и жизнь не та. И без собаки тоже

Как только в доме появляется пушистик, все сразу меняется. Теперь нужно каждый день и в любую погоду гулять с собакой — хоть в снег, хоть в зной. А заодно терпеть ночные тыгыдыки кота и его хвост прямо на своем лице. Или в кружке с чаем. Но все это легко компенсируется безграничной любовью и такой преданностью животных, которая некоторым людям и не снилась.