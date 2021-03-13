18 историй о людях, у которых честности вагон и маленькая тележка

Как-то нашла iPhone, а там все запаролено. Уже направилась к мужу, друг которого в ФСБ работает, чтобы попросить о помощи в поиске хозяина, как тут раздается звонок от контакта «Жена». Ответила, оказалось, муж женщины выронил телефон из кармана. Я описала, где нашла, она сказала, что он там с другом стоял. Владелец телефона прибежал, пытался мне ₽ 1 000 дать, но я отказалась. А так как живем в небольшом городке, через несколько дней пересеклись с ним в магазине, и он мне сунул в руки оплаченную коробку конфет. © Екатерина / AdMe

Однажды успевал только на последнюю маршрутку в райцентр из города, где учусь. До дома доехал на такси и уже потом понял, что телефона в карманах нет. Позвонил с маминого на свой — ответа нет. Утром вспомнил, что таксист живет недалеко, даже номер дома мне сказал. Побежал туда, меня встретила женщина. Узнав, что случилось, она позвонила таксисту. Он сначала не поверил, а потом выяснилось, что мой телефон правда был в машине. В итоге дал ему скромное вознаграждение, хотя он и отказывался. С тех пор, когда я возвращаюсь домой и у автовокзала есть его машина, я сажусь к нему, а когда выхожу, он неизменно провожает меня фразой: «Ничего не забыл?» © InstarNine / Pikabu

Когда нам с другом было примерно по 10 лет, мы нашли женское обручальное кольцо. Вернули пропажу владелице, и она поинтересовалась, может ли предложить нам что-нибудь в качестве вознаграждения за наш поступок. Мы мгновенно сошлись на куриных наггетсах. © KindheartednessOdd18 / Reddit