18 историй о людях, у которых честности вагон и маленькая тележка
Может показаться, что все вокруг перестали думать о других и совершенно позабыли о честности. Но в действительности порядочные люди встречаются тоже очень часто. А пользователи сети не преминут в очередной раз доказать, что даже найденный кошелек с огромной суммой или дорогой телефон не стоят того, чтобы пойти на сделку с собственной совестью и оставить вещицу себе.
Мы в AdMe.ru уже зарядились альтруистичной энергий честных людей и надеемся, что вы тоже сможете ее прочувствовать.
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В 2003 году на Гавайях я, заправляя машину, заметил толстый красный бумажник, лежащий на верхней части насоса. Внутри лежали $ 2 250. Я отдал кошелек надежной работнице магазина Крис, так как подумал, что владелец скоро вернется за ним. Через неделю она рассказала мне, что в тот день прибежал отчаявшийся мужчина и спросил о бумажнике. Она вернула ему пропажу, а он поверить не мог, что все деньги и карты были на месте. Тогда он оставил свой номер, чтобы нашедший кошелек позвонил ему. Я не собирался звонить, но моя девушка меня уговорила, и мужчина прислал мне в благодарность чек на $ 200. Мы с девушкой на эти деньги посидели в любимом ресторане на берегу океана. А оставшиеся с этой суммы $ 75 я пытался отдать Крис за ее порядочность, но она отказалась. © David Powell / Quora
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Прошлой зимой одеяльце моего новорожденного сына улетело с его детского автокресла, пока я бежала с ним в руках к дому. Когда я занесла малыша, то вернулась на улицу, но одеяла уже не было. А утром я обнаружила его выстиранным и сложенным в пакет на своей машине. До сих пор не знаю, кто из моих соседей это сделал, но я ему признательна. © MissPookieOokie / Reddit
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Однажды бабушка в киоске начала давать сдачу с большей купюры. Я сказал об этом, и продавщица меня поблагодарила. Прошел примерно месяц, я снова иду в тот же киоск, а бабушка меня хватает за руку и кричит: «Вот он!» Я аж присел, испугавшись. А она выходит из ларька, за руку выводит девушку неземной красоты и знакомит нас. Как позже выяснилось, внучке достойного мужа искала. Прошло уже 10 лет с нашего знакомства, мы женаты, воспитываем 2 детей. © G***Yaguara / Pikabu
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Я потерял ключи, пока гулял с собакой по парку. Искал везде, где успел побывать, даже проверил в мусорных баках, часами ходил по округе, пока не стало слишком темно. Тогда я сдался и попросил друга принести мне запасной ключ от машины. На следующий день снова вышел на поиски, и оказалось, что кто-то нашел мои ключи и занес в офис парка, о существовании которого я даже не знал. © predictingzepast / Reddit
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Тесть покупал машину с рук в соседнем городе за ₽ 1 млн. Я его отвез, машину посмотрели, пришло время рассчитаться. Он еще дома заготовил деньги, но в самый ответственный момент, дважды пересчитав, выдал: «₽ 100 тыс. не хватает, похоже, дома остались». Тесть попросил меня снять ₽ 100 тыс., пообещал потом вернуть. Так и поступили. Еще раз пересчитали, вместе с моими деньгами получился заветный миллион. Уехали, а через пару часов тесть звонит: «Будь добр съезди и забери ₽ 100 тыс. у продавца машины». Оказалось, продавец вернулся домой, еще раз пересчитал, и получилось ₽ 1,1 млн, решил не портить себе карму и вернул лишнее. © kasym / Pikabu
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В очереди к банкомату передо мной стояла пожилая пара. Они отошли, подошла я, и тут из банкомата вылезла толстая пачка денег. Я окликнула этих людей, к деньгам даже не притрагивалась. Мужчина поблагодарил, а женщина начала истерично пересчитывать и кричать, что денег должно быть больше. Я сказала, что на банкомате есть камера и будет видно, что эту пачку я даже не трогала. В итоге еле ноги унесла. © Ирина / AdMe
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В 80-е с финансами у нас было туго, даже на продукты не всегда хватало. Однажды я ждала в торговом центре своего друга, который заканчивал работу, села на скамью у фонтана и заметила мужскую сумку. Она была явно дорогой, из хорошего материала. Я заглянула внутрь в поиске удостоверения личности, но обнаружила только огромную сумму денег. На мгновение я подумала, как много для нас будет значить даже одна из этих купюр, но сразу почувствовала себя виноватой. Быстро застегнула сумку и отнесла ее прямо в место для потерянных и найденных вещей. Работник спросил, не хочу ли я оставить свои данные. Но из-за чувства вины за свои мысли я отказалась и ушла. © Leigh-Ann Hargreaves / Quora
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Однажды решила сделать заказ в новой пиццерии, но наличных не было. Позвонила, спросила, можно ли картой оплатить или перечислением. Сказали, что привезут пиццу, а оплатить можно будет позже, например вечером, когда курьер снова будет в наших краях. Я спросила: «Не боитесь, что не заплатят?» А они отвечают: «Ну мы же знаем, где вас искать». В общем, пиццу мне привезли днем, а вечером я сняла деньги и отдала их курьеру спустя несколько часов, когда он снова оказался в нашем районе. © Лунный зайчик / AdMe
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Покупала капусту, на кассе взвесили, я оплатила и понимаю, что вес не тот. На контрольных тоже перевес был. Сказала кассиру, и ей пришлось весы обнулять, но дело это небыстрое, и женщина в очереди начала возникать, мол, я жадная, всех задерживаю. А мужчина ей и сказал: «Ну и что? Она правильно сделала, а ты стой спокойно и деньги чужие не считай». Спасибо мужчине, она после этого заткнулась. © NatSuBee / Pikabu
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Недавно на дороге мама нашла сумочку, в которой было около $ 300, ключи от Mercedes и удостоверение пожилой женщины с ее адресом. Мы туда приехали, нажали на ключ от машины и услышали звук от авто, стоявшего рядом с домом. Дама открыла нам дверь и совсем растерялась. Она не очень хорошо говорила по-английски, но нас отблагодарили другие члены ее семьи. А мы просто были рады, что не пострадала владелица, ведь ее сумочка лежала прямо на дороге. © fermenttodothat / Reddit
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Месяц назад путешествовал по Дагестану. На заправке не прошла карта — сбой связи. Попытка перевести деньги через приложение тоже провалилась, потому что интернет был очень слабенький. После этого хозяин сказал: «Запиши мой телефон, как появится нормальный интернет — переведешь». Такая степень доверия меня, конечно, сильно потрясла! © Ilya Romanov / AdMe
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Вечером 31 декабря зашел в магазин. Продавщица, видно, на нервах, уставшая, как и я. Купил продуктов на ₽ 450, протягиваю ей ₽ 500, а она сдачу кладет в лоток — ₽ 550 двумя купюрами. Я завис слегка, говорю: «Извините, вы мне сдачу неправильно дали». Продавщица, как хороший мотоцикл, завелась с полпинка: «Мужчина, я все правильно посчитала! Вам что, пересчитать все по новой? Вы же всех задерживаете!» Я опешил, сзади тетки и бабки начали ворчать. Продавщица почувствовала поддержку и сказала с ехидством в голосе: «Давайте свой пакет, я вам сейчас все быстро пересчитаю». Отдаю, считает на калькуляторе, попутно складывая продукты в пакет, заканчивает, смотрит с превосходством: «Ну и где я ошиблась?» Говорю: «Вы мне сдачу с ₽ 1 000 дали, а я вам ₽ 500 давал». Продавщица потихоньку начинает понимать. Не поднимая глаз, забирает пятисотку с лотка и с усилием выдавливает из себя негромкое «спасибо». Вышел я оттуда как оплеванный. © Rec17 / Pikabu
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Как-то нашла iPhone, а там все запаролено. Уже направилась к мужу, друг которого в ФСБ работает, чтобы попросить о помощи в поиске хозяина, как тут раздается звонок от контакта «Жена». Ответила, оказалось, муж женщины выронил телефон из кармана. Я описала, где нашла, она сказала, что он там с другом стоял. Владелец телефона прибежал, пытался мне ₽ 1 000 дать, но я отказалась. А так как живем в небольшом городке, через несколько дней пересеклись с ним в магазине, и он мне сунул в руки оплаченную коробку конфет. © Екатерина / AdMe
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Однажды успевал только на последнюю маршрутку в райцентр из города, где учусь. До дома доехал на такси и уже потом понял, что телефона в карманах нет. Позвонил с маминого на свой — ответа нет. Утром вспомнил, что таксист живет недалеко, даже номер дома мне сказал. Побежал туда, меня встретила женщина. Узнав, что случилось, она позвонила таксисту. Он сначала не поверил, а потом выяснилось, что мой телефон правда был в машине. В итоге дал ему скромное вознаграждение, хотя он и отказывался. С тех пор, когда я возвращаюсь домой и у автовокзала есть его машина, я сажусь к нему, а когда выхожу, он неизменно провожает меня фразой: «Ничего не забыл?» © InstarNine / Pikabu
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Когда нам с другом было примерно по 10 лет, мы нашли женское обручальное кольцо. Вернули пропажу владелице, и она поинтересовалась, может ли предложить нам что-нибудь в качестве вознаграждения за наш поступок. Мы мгновенно сошлись на куриных наггетсах. © KindheartednessOdd18 / Reddit
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В 2016 году мы с другом сели на такси до станции метро в Мумбаи, доехали, а потом я понял, что оставил в машине мобильник. Мы пытались найти водителя, но все попытки не увенчались успехом. Друг постоянно звонил на мой телефон, но в какой-то момент тот стал недоступен. Мы подумали, что водитель взял телефон и, возможно, выбросил сим-карту. Но случилось то, чего мы даже не предполагали. Через час моему другу перезвонили с моего номера, и это был водитель. Оказалось, что к нему села женщина и сообщила ему о находке. А поскольку мы постоянно звонили, водитель решил его выключить, пока вез пассажира, а потом перезвонить нам. Мы были в шоке от честности этого человека. © Abhilash Shah / Quora
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Незадолго до Рождества я заехала на переполненную парковку, а когда вышла из машины, заметила что-то на земле. Сходила в магазин и, вернувшись, увидела, что вещь все еще валяется там. Это был кошелек с парой сотен долларов и удостоверением личности женщины, которая жила за сотни миль отсюда. Офис шерифа был закрыт, поэтому я обратилась к Facebook. Запостила описание кошелька, и откликнулась девушка, в слезах рассказавшая, что в кошельке были ее единственные деньги, припасенные на Рождество для 3 детей. На водительских правах было ее фото, так что я вернула ей пропажу, а от вознаграждения отказалась, просто пожелала им счастливого Рождества. Мы с ней до сих пор дружим. © Penny Matson / Quora
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В 1998 году мой муж потерял телефон, когда мы были в Сан-Франциско и гуляли по Мьюирскому лесу. Мы часами ходили по своим следам, но так и не нашли его. Когда мы уже были в китайском квартале, мне позвонили с телефона мужа. Парень на другом конце линии сказал, что нашел нашу пропажу во время прогулки и очень хочет ее вернуть. Я сказала, где мы находимся, и оказалось, что он тоже где-то рядом. Тогда я подняла руку и заметила на противоположной стороне улицы парня, который также поднял руку. Было совершенно феноменально, что мы оказались в одном месте в таком огромном городе. Мы попытались дать ему небольшое вознаграждение за возвращенный телефон, но он отказался. © RLManuel71 / Reddit
А как вам помогали другие люди?