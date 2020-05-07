18 историй о людях, которые в столкновении с несправедливостью умеют за себя постоять

Я подрабатывал официантом в одном сетевом заведении в Санкт-Петербурге. Много раз приходилось бегать за гостями, которые по невнимательности или от нежелания не платили по счету. Но один случай оказался кармически справедливым.

За стол присела компания девушек, заказали суши, в конце попросили счет. Я его принес и продолжил заниматься другими гостями. Видел, как они положили деньги, встали и ушли. Я подошел убрать со стола, приоткрыл папку и обнаружил вместо 1 500 всего лишь 50 рублей. Тут же выбежал на улицу, но в большой толпе Невского проспекта их уже было не найти. В расстроенных чувствах пришел обратно и нашел на диване телефон! «Ахахахаха!» — тогда подумал я. Позвонил по номеру отца из телефонной книжки, но он меня послал. Мама же оказалась более общительной и обещала разобраться. Через 30 минут пришел молодой человек, оплатил счет и извинился за девушек. Денежной благодарности не было, но я и так остался доволен. Сами героини постеснялись извиниться лично. © Shishkarev / Pikabu