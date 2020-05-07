18 историй о людях, которые в столкновении с несправедливостью умеют за себя постоять
Далеко не все нехорошие поступки настигает возмездие. Наглецы и хамы, оставаясь безнаказанными, уверяются в своей правоте и продолжают действовать окружающим на нервы. Однако некоторые люди не готовы мириться с таким раскладом и сами примеряют на себя плащ мстителя.
Мы в AdMe.ru уверены: герои нашей подборки вовсе не мстительные люди, они просто вернули зарвавшимся нахалам и тем, кто поступил несправедливо, их кармический долг.
- Приехала ко мне под окна молодежь и врубила децибелы и басы — хвастаться музлом. Я слишком ленив, чтобы одеваться, выходить и просить сделать музыку потише. Вместо этого я открыл окно и кинул в них 3 сырые картохи одну за другой. Картохи смачно расквасились одна об крышу, другая об капот, третья попала в лужу. Вся компания свернулась за 10 секунд. Защищайте свои права картохой! © Vasily117 / Pikabu
- Мои придурковатые соседи оказались полными фекалиями и заблокировали мою машину гигантским валуном из песчаника. Но они забыли, что я геолог, у которого есть доступ к очень громкой автоматической камнедробилке в 7:30 утра. © VolcanoDoc / Twitter
«Хватит воровать, неудачник!»
- Во 2-м или 3-м классе учительница при всех наорала на меня за мой ужасный почерк и порвала тетрадь. Она и так-то мне не нравилась, а после этого вообще... Но что я мог сделать в таком возрасте? В 11-м классе отомстил. Все скидывались на подарок этой учительнице, причем сумма нужна была какая-то большая. Я сказал, что сдавать не буду, потому что уважения к этому человеку не испытываю. И не сдал, чем окончательно похоронил отрицательные эмоции от унижений в детстве и получил моральное удовлетворение. © iquink / Pikabu
- Я психолог. Написал подросток, спросил, можно ли записать маму на консультацию. Я спрашиваю, знает ли сама мама, что ее записывают. Он отвечает: «Нет, просто она меня без разрешения записала к зубному, а я ее решил записать к психологу. Всегда мечтал». Пара-пара-пам. © Verderz / Pikabu
- В последнее время мой директор стал крайне недоволен эффективностью работы в офисе. Для улучшения ситуации всем сотрудникам было велено делать «фотографию рабочего дня» (записывать все события и время) и по вечерам высылать ее директору. Благодаря этому отчету я понял, что работал без полноценных обедов в течение последнего полугода, и теперь у меня появился законный час свободного времени в рабочее время. Спасибо, директор. © type59 / Pikabu
- У нас завелась свинья. Раз-два в неделю появлялись пакеты с мусором то под лестницей на 1-м этаже, то возле входной двери на улице, то в сугробе возле подъезда. Объявления с просьбой так не делать особого эффекта не возымели. Вычислить, кто это делает, никак не получалось. И вдруг удача! Когда собаки разорвали очередной пакет, в куче мусора обнаружилась квитанция на доставку торта с указанием адреса и номера телефона. Собственно, по этому адресу мусор и вернулся к законному владельцу под дверь. © Krowbrow / Pikabu
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К бабушке-соседке по СНТ начала приезжать внучка с муженьком. Он все хозяйство по даче взял на себя. Накосил травы и вывалил все в общий слив на улице — туда, куда по весне вся вода стекает. Сторож дядя Юра спокойно подошел и объяснил, что так делать нельзя, муженек ответил «хорошо» и погнал заниматься своими делами. Трава пролежала 2 дня. Дядя Юра понял, что бесполезно стучаться в закрытую дверь, взял вилы и перекидал всю траву через забор муженьку. Итог: теперь соседи с ним не общаются и не здороваются. Но правда за сторожем. © anderberg / Pikabu
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Живу в Германии, есть у меня коллега Борис, здоровский мужик, отличный специалист. Есть у него одно «но»: постит постоянно в WhatsApp статусы типа «Я в Париже», «Я в Стокгольме», «Я за рулем своего нового „мерседеса“». В общем, статусы как у девочки 20-летней, а не у нормального мужика. Как-то разговорились на одной пати, и он объяснил. Был женат на даме, которая после 5 лет брака бросила его, кинув ему на прощание упрек, что он бездарь, лентяй и у него никакого будущего нет. Борю это задело, он начал заниматься в тренажерке, крутить педали, сбросил килограммов 30, выучил английский и немецкий, нашел хорошую работу и уехал в Германию. Теперь вот постит новые статусы и с удовольствием смотрит, как их постоянно смотрит его бывшая и несколько ее подружек. © PivBear / Pikabu
- Мне 3. Я выпрашиваю у мамы стакан, чтобы помогать вырезать «коржики» из теста. Меня гонят из кухни: «Криворукая, разобьешь».
Мне 5. Я горю желанием лепить пельмени со взрослыми, но порчу первые же 2, потому что не могу закрепить края. Меня гонят из кухни: «Криворукая, только тесто портишь».
Мне 7. Я жду маму с работы, чтобы с гордостью накормить ужином: картофельное пюре и салат из тертой моркови. Я получаю ремня, потому что недосолила и добавила слишком мало молока и масла. Меня бьют и гонят из кухни: «Хозяйка хренова, столько картошки извела».
Мне 15. Суп, сваренный мною, демонстративно летит в унитаз. Лук нарезан «не так, как я режу. Такая же рогатая, как папаня твой, в деревне самое место, свиньям корм готовить». Вся семья демонстративно голодная.
Мне 25. Я наконец-то поняла, кем хотела быть всю жизнь. Я смотрю на поваров на работе как детсадовец на Снегурочку. Мама в гостях: «Мда, в какие тебе повара, я так не готовлю. Нормальной еды не дождешься». Меня поддерживает только муж.
Мне 30. Я стала поваром и открыла доставку еды.
Из недавнего разговора: «Вот если бы не моя поддержка, фиг бы ты вообще поваром стала! Кто тебя всему научил? Кто рассмотрел талант? То-то же!» © Amiwhoami / Pikabu
- Малолетний дурачок прислал запрос на добавление в друзья и свое фото без штанов. Ни привет, ничего — только себя. Я решила проучить его. Увидела, что у него в друзьях мамаша и куча родственников, приняла его запрос и скриншот его сообщения с мерзким фото запостила на его же странице. Нате, мол, полюбуйтесь, что ваш сыночка вытворяет. Надеюсь, ему все-таки дали леща.
- А я однажды проучила хакера. Приходит в VK сообщение от подруги: «Наташ, не одолжиш мне 3 000 до завтра?» Во-первых, она никогда не просила у меня в долг. Во-вторых, она бы никогда не написала «одолжиш» без мягкого знака. Пишу ему: «Конечно! Скидывай номер карты». Он, идиот, скидывает. Причем Сбербанка. Сразу пробиваю имя — мужик какой-то. Дальше пишу ему: «Чувак, если не хочешь, чтобы сдала твои реквизиты полиции, скидывай теперь мне 3 000». Он говорит, типа, простите-извините, не отправляйте, денег нет и так далее. В итоге, конечно, ничего не взяла с него, но зато со странички подруги он свалил.
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Я подрабатывал официантом в одном сетевом заведении в Санкт-Петербурге. Много раз приходилось бегать за гостями, которые по невнимательности или от нежелания не платили по счету. Но один случай оказался кармически справедливым.
За стол присела компания девушек, заказали суши, в конце попросили счет. Я его принес и продолжил заниматься другими гостями. Видел, как они положили деньги, встали и ушли. Я подошел убрать со стола, приоткрыл папку и обнаружил вместо 1 500 всего лишь 50 рублей. Тут же выбежал на улицу, но в большой толпе Невского проспекта их уже было не найти. В расстроенных чувствах пришел обратно и нашел на диване телефон! «Ахахахаха!» — тогда подумал я. Позвонил по номеру отца из телефонной книжки, но он меня послал. Мама же оказалась более общительной и обещала разобраться. Через 30 минут пришел молодой человек, оплатил счет и извинился за девушек. Денежной благодарности не было, но я и так остался доволен. Сами героини постеснялись извиниться лично. © Shishkarev / Pikabu
Может быть, и вам удавалось вернуть наглецу кармический долг?
Фото на превью Vasily117 / Pikabu