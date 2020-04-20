18 историй о людях, которые ни за какие коврижки не пойдут на сделку с совестью
Потеряли кошелек или телефон? Не спешите расстраиваться. В мире полно порядочных людей, которые не останутся равнодушными к чужой беде. Истории героев нашей подборки убеждают, что не все потеряно: люди способны признавать свои ошибки, природная способность к эмпатии и честность оказываются сильнее жажды легких денег — и даже у воров подчас может проснуться совесть.
И хотя честность и порядочность не всегда сразу вознаграждаются, AdMe.ru убежден, что закон кармы действует. Некоторые из этих историй подтверждают: иметь чистую совесть действительно хорошо.
-
Мой друг был в командировке. Приехал домой и вдруг обнаружил, что нет кошелька. Обшарил квартиру, не нашел и решил, что украли. А тут еще на телефон пришло СМС о списании средств, словно кто-то уже начал тратить деньги с карт. Но сняли... 1 рубль, а покупка совершена в одном из местных магазинов. Друг помчался туда. Выяснилось, что продавец оказалась не только честной, но и смекалистой. Она догадалась сделать покупку за минимум средств, чтобы владельцу пришло СМС и он вернулся за кошельком. От вознаграждения девушка отказалась, отдала даже рубль, а после предложения взять хотя бы шоколадку скромно выбрала самую простую. © Pozitivchic / Pikabu
-
20 лет прошло, а я все еще помню случай, который произошел со мной в школе. В буфете, покупая булочку за 5 рублей, я дал буфетчице десятку. Вдруг вижу: она отсчитывает сдачу как с 50 рублей — куча денег по тем временам. Мой одноклассник в очереди весело присвистнул. Но я честно признался, что со сдачей перебор, и вернул лишнее. Буфетчица поблагодарила. А одноклассник назвал меня придурком. Но примерно через неделю я забыл дома деньги на обед и обнаружил это, когда надо было расплачиваться. Робко спросил, могу ли я занести их завтра. Буфетчица у нас была строгая и обычно никому не позволяла такого. Но тут она посмотрела мне в глаза и многозначительно сказала: «Тебе можно». В этот момент я и убедился в том, что я не придурок. © Alexograf / Pikabu
-
Когда учился в колледже, увидел собаку, которая гуляла без поводка и хозяина. Я протянул к ней руку, и она подошла. На ее ошейнике была грязная бирка. В то время у меня не было телефона, а это был вечер пятницы. Поэтому я купил для нее поводок, еду и игрушку и оставил у себя на выходные. А в понедельник созвонился с владельцем по телефону городского офиса. Оказалось, он потерял собаку 3 недели назад и очень по ней скучал. Он был тронут до слез и пытался дать мне $ 100, но я отказался, так как его собака за все время не доставила мне никаких проблем. © MrZachAtak / Reddit
«Живу в Восточной Германии. Вот так в моем подъезде девушка продает мед. Занимается этим уже 3 года».
- Отправилась автостопом одна. Первый водитель всю дорогу шутил. Второй был образованный и интеллигентный. А последний — угрюмый и неразговорчивый. Под конец поездки отвел меня в сторону от людей, я уже напряглась и начала проклинать свою тупость, как тут он вытащил из кармана деньги: «Чтобы не моталась фиг знает с кем. А то мало ли какие уроды бывают». И все с тем же угрюмым лицом. Я робко поблагодарила и стояла на трясущихся ногах, пока он не уехал. © «Подслушано» / vk
- Лет в 7 я нашла во дворе тысячную купюру. Маме я не сказала о находке и уже представляла ту кучу чипсов и бутылок лимонада, которые можно купить на эти бешеные деньги. Чуть позже, когда вышла гулять, я увидела нашего почтальона, пожилую тетю Галю, которая ходила по всему двору и что-то искала. На вопрос, не деньги ли она потеряла, сказала, что да, тысячу обронила где-то. Соблазн потратить деньги на всякую дрянь был велик, но все-таки детская совесть восторжествовала, я вернула деньги. И в результате в выигрыше оказалась я: когда мама узнала от тети Гали о моем поступке, она отвела меня в магазин и разрешила выбрать, что я захочу. © lookedead / Pikabu
- Вышел я как-то из ТЦ и заметил под ногами телефон Apple. Решил поднять, пока не раздавили, и найти хозяина. Только взял в руки, как ко мне подлетела тетка лет 50+ с весьма неприятной внешностью и начала шипеть: «Ты чего хватаешь?! Твое, что ли?» Я растерялся и уже хотел отдать устройство ей, но тут у меня возникли сомнения. Спрашиваю: «А он ваш?» «Ну уж точно не твой», — нагло заявляет тетка и тянется к телефону. Тогда я спрятал устройство в карман. А вскоре и заметил хозяина телефона. Парень явно что-то искал, а когда узнал, что телефон у меня, обрадовался, назвал с десяток примет и при мне разблокировал устройство, на котором было установлено Face ID. А тетка, которая поняла, что халявы не будет, тут же ретировалась. © Alvion / Pikabu
-
Живем в 9-этажном доме. На 3-м этаже месяц назад продали квартиру, и новые жильцы сразу поменяли старые окна на новые. А мусор и хлам от старых владельцев выставляли в пролет лестничный между 2-м и 3-м этажом. Но порадовало отношение: проход они оставили и повесили записку: «Приносим извинения за доставленные неудобства. Как только весь мусор будет собран в квартире, сразу закажем „газель“ и все вывезем на свалку». И действительно, вывезли, на лестнице убрали и, кажется, даже полы помыли. Приятно встретить порядочных людей. © ms.Sandalik / Pikabu
- Когда была маленькой, очень плохо разбиралась в деньгах, но неплохо знала числа. Однажды я решила проявить самостоятельность, взяла без спросу 200 рублей и пошла в магазин, чтобы купить торт. Но продавщица их не приняла. В другом магазине было то же самое. Я вернулась домой огорченная, думая, что мне ничего не продали из-за возраста. Родители к тому времени уже беспокоились, не зная, куда делась их дочка. После того как я рассказала, где я была, выяснилось, что я взяла тогда не 200 рублей, а € 200. До сих пор стыдно. Хорошо, что продавцы не обманули меня, честные люди попались. © «Подслушано» / vk
-
В прошлом году выхожу к машине, а там записка. Некая Светлана во время разворота немножко задела наш Lancer и оставила царапину на пластике переднего бампера.
Машина не новая, есть и другие косяки, поэтому данный случай совсем не был проблемой. Но сознательность соседки я оценил и написал ей в WhatsApp, что все в порядке. А на следующий день ко мне пришла беременная женщина — как оказалось, та самая Светлана — с глазами, полными вселенского стыда. И протянула мне пакет. В нем лежали:
— подарочный набор для мужчины типа «гель, шампунь, пена для бритья»;
— какое-то вино;
— набор конфет;
— один (!) презерватив, который, видимо, в ее отношениях уже был не нужен.
Только когда я взял подарок, Светлана успокоилась.
А недавно я сам задел машину во дворе нашего дома и оставил записку. Видно, карма сработала: сосед тоже меня простил. © ZheninMusic / Pikabu
-
Работаю в службе доставки. Почти двое суток был за рулем, приезжаю домой. Сил нет вообще. Припарковал машину и кое-как дополз до кровати. На следующее утро спускаюсь к машине и понимаю, что забыл вчера закрыть ее. А я оставил в ней документы. В груди сразу все сжалось. Открываю дверь машины, а там... Все документы на машину, страховка, права аккуратно сложены на водительском сиденье в стопочку, а сверху лежит моя пачка сигарет. В пачке одна сигарета, хотя было 6. Вот такие честные воры мне попались — ничего не взяли, кроме сигарет, да и обо мне позаботились — одну оставили. © diewut / Pikabu
-
Решил обрадовать дочь, подарив ей подремонтированный смартфон вместо обычной «печеньки». Утром, перед уходом на работу, положил ей на рабочий стол. Вечером обнаружил смартфон у себя на столе с запиской. Как оказалось, накануне дочь потеряла свой телефон и боялась в этом признаться. В итоге решила написать, что не заслуживает подарок. Кнопочный телефон мы таки нашли — он завалился за диван. Обрезал симку и торжественно вручил дочери новый. © Mozger / Pikabu
- Однажды обнаружил SD-карту на земле возле дверей магазина. Решил взять ее домой, чтобы посмотреть, есть ли что-нибудь на ней. Были сотни фотографий, которые сделала семья. Отдых, их дети — все в таком духе. По местам, изображенным на фотографиях, я догадался, что это за школа, и отнес карту памяти туда. Они знали эту семью и вернули ей утерянное. Семья была очень благодарна. © crazyassfool / Reddit
-
Зашел в супермаркет, остановился поговорить со знакомым охранником. И тут приходит парень лет 17–18, обращается к нему:
— Извините, я 3 дня назад вынес у вас товар и не заплатил. Запарился, крутил в руках и в карман положил, только в общаге обнаружил. Плохо себя чувствовал, не мог прийти сразу. Совесть замучила, хочу расплатиться. Не специально я.
— Что за товар-то?!
Парень достал из кармана маленький полиэтиленовый пакетик с бумажными носовыми платками. Даже не вскрыл упаковку, а как выздоровел, пришел. Нормальная у нас молодежь! © cma4000 / Pikabu
- Покупал билет и увидел маму с двумя детьми, которые никак не могли купить себе пропуск на метро. Они были сбиты с толку, пытаясь рассчитать сумму в американских долларах, которую нужно заплатить за проезд, и разобраться с местными остановками. Я спросил, не нужна ли им помощь. Оказалось, они были австралийцами, и я помог им получить билеты на метро и правильную сдачу. Это отняло у меня всего 2 минуты, но они успели на поезд, а мне было приятно им помочь. © Confettiwords / Reddit
-
Увидел мужчину, который в сумерках менял колесо на обочине дороги. Чтобы ему было не так темно, я решил остановить свою машину за его автомобилем и оставить фары включенными. Потом вышел из машины, чтобы поговорить с ним. Оказалось, что он уже очень немолод и довольно слаб, поэтому я заменил шину за него. © reverend_bones
- Надо было ко дню рождения сына привести в порядок комнату. Заказала чистку ковра. Приехал сотрудник, внес все оборудование, вник в ситуацию и... отказался. Доходчиво объяснил, что, хотя и успеет привести ковер в порядок, останется сильный запах и день рождения, на который мы позвали толпу детей, будет сорван. Рассказал, что можно сделать, и ушел, не взяв с меня ни копейки. Мог бы срубить легких денег, но проявил понимание. © Irinad77 / Pikabu
- Часто заказываю что-то через курьерскую службу. В момент оплаты специально докладываю дополнительно 500 рублей и даю курьеру. Если тот пересчитает и не подаст виду, что заметил лишнюю купюру, то я сам говорю: «Ой, кажется, я вам лишнее дал», — и забираю. Но если курьер возвращает мне эту 500-ку, я отдаю ее в виде чаевых. Так на нечестных людей я не растрачиваюсь лишними деньгами, ну а для честных людей чаевых не жалко. © «Подслушано» / vk
- Работала дизайнером в одной фирме. При этом училась и снимала квартиру. Зарплаты хватало только на квартиру и еду. Одежду могла купить, только если сэкономила на еде. И вот однажды у меня в автобусе украли всю зарплату. Иду и плачу... Вдруг вижу: кошелек. Открываю его, а там денег в 3,5 раза больше моей зарплаты. И тут я подумала: а вдруг у человека такая же ситуация, как у меня... Там были визитки некоего Сергея. Позвонила. Сергей поблагодарил меня. А потом выяснилось, что его начальнику, состоятельному человеку, нужен дизайнер для нового дома. Затем его друзьям... В первый же день мне выплатили аванс — мою двойную зарплату! Я уволилась с прежней работы и с тех пор получаю отлично. © Kate113 / Pikabu
Пришло время похвастаться. Какие достойные поступки совершили вы или ваши знакомые? Может быть, вы помогли пожилой женщине донести сумки или уступили последнее место в транспорте человеку, опаздывающему на встречу? Расскажите нам даже о скромных добрых поступках. Возможно, ваш пример вдохновит кого-то поступить так же и сделает наш мир немного лучше.
Фото на превью cma4000 / Pikabu