18 историй о людях, которые ни за какие коврижки не пойдут на сделку с совестью

Мой друг был в командировке. Приехал домой и вдруг обнаружил, что нет кошелька. Обшарил квартиру, не нашел и решил, что украли. А тут еще на телефон пришло СМС о списании средств, словно кто-то уже начал тратить деньги с карт. Но сняли... 1 рубль, а покупка совершена в одном из местных магазинов. Друг помчался туда. Выяснилось, что продавец оказалась не только честной, но и смекалистой. Она догадалась сделать покупку за минимум средств, чтобы владельцу пришло СМС и он вернулся за кошельком. От вознаграждения девушка отказалась, отдала даже рубль, а после предложения взять хотя бы шоколадку скромно выбрала самую простую. © Pozitivchic / Pikabu

20 лет прошло, а я все еще помню случай, который произошел со мной в школе. В буфете, покупая булочку за 5 рублей, я дал буфетчице десятку. Вдруг вижу: она отсчитывает сдачу как с 50 рублей — куча денег по тем временам. Мой одноклассник в очереди весело присвистнул. Но я честно признался, что со сдачей перебор, и вернул лишнее. Буфетчица поблагодарила. А одноклассник назвал меня придурком. Но примерно через неделю я забыл дома деньги на обед и обнаружил это, когда надо было расплачиваться. Робко спросил, могу ли я занести их завтра. Буфетчица у нас была строгая и обычно никому не позволяла такого. Но тут она посмотрела мне в глаза и многозначительно сказала: «Тебе можно». В этот момент я и убедился в том, что я не придурок. © Alexograf / Pikabu