18 историй о людях, которые флиртуют так, что сам Казанова им в подметки не годится

Пожалуй, каждый хоть раз принимал за флирт то, что им не являлось, и при этом мог не замечать весьма откровенные знаки внимания. Пользователи сети из сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что иногда даже активное подмигивание — это не повод идти на абордаж, а вот наглая просьба коллеги помыть его чашку может быть хотя и странным, но проявлением флирта.