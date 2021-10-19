18 историй о людях, которые флиртуют так, что сам Казанова им в подметки не годится
Пожалуй, каждый хоть раз принимал за флирт то, что им не являлось, и при этом мог не замечать весьма откровенные знаки внимания. Пользователи сети из сегодняшней подборки на собственном опыте убедились в том, что иногда даже активное подмигивание — это не повод идти на абордаж, а вот наглая просьба коллеги помыть его чашку может быть хотя и странным, но проявлением флирта.
Редакция AdMe.ru прошерстила интернет в поисках историй о людях, которые флиртуют так, что не знаешь, как реагировать — возмущаться или восхищаться. И некоторые из них, думаем, вас изрядно повеселят.
- Однажды я была на занятиях, и из-за работающего кондиционера стало настолько холодно, что я замерзла. У меня не было с собой ни свитера, ни куртки, поэтому я просто прижала к себе свою сумку в форме мешка. И тут мой друг, который сидел рядом со мной, взглянул на меня и ухмыльнулся. Я спросила его, в чем дело, и он прямо сказал: «Хотел бы я быть твоей сумкой». Я не могла оставить эту фразу безнаказанной, поэтому добавила: «Да, я тоже хочу этого. Только пусть она будет боксерской грушей, чтобы я могла поколотить ее». После этого мы оба хохотали, словно ненормальные. © unknown author / Quora
- Шла вечером из клуба одна, слышу сзади шаги. Обернулась, а меня парень догоняет, решительный такой. Время почти 12, народу никого, и я побежала, ну и он тоже. Бежали долго и молча. У меня вся жизнь перед глазами пронеслась, чувствую — все, догоняет, резко разворачиваюсь и начинаю громко лаять! Надо было видеть глаза этого товарища. Он так тихо мне говорит: «Девушка, только не кусайте, я просто познакомиться хотел!» Чудной, не мог сразу сказать... Я на следующий день еле с кровати встала: все мышцы болели! © Подслушано / Ideer
- Обедала в кафе. На столе лежал мобильный. Подошел мужчина, взял телефон, что-то там понажимал, улыбнулся и отошел. Я даже удивиться не успела. Через 15 минут позвонил. Оказалось, он с моего номера набрал свой. © Алина Кошалковская Пелехатая / Facebook
- Еду в метро, вагон почти забит. Стою себе, равнодушно рассматриваю людей, и вдруг у меня начинает предательски подергиваться веко. У меня в то время часто дергался глаз из-за стресса. И тут замечаю, что парень, на которого я случайно посмотрела, заметил это. И вдруг он начал тоже мне активно подмигивать. Видимо, решил, что я заигрываю. Меня разобрал ну такой дикий хохот! Продолжения у этой истории не было, но вспоминаю с улыбкой. © Диана Ди / Facebook
- Выпила я на работе как-то кофе, пошла сполоснуть чашечку. И тут подходит ко мне коллега, на которого я внимания никогда не обращала, и протягивает мне свою чашку. Говорит: «Мою тоже, пожалуйста, помой». Я прямо разозлилась. Говорю, мол, сам помоешь. А он мне: «До старости будешь за мной посуду мыть». Я, конечно, офигела знатно тогда... И сколько лет уже мою его чашку, каждый раз он смеется. © Natalia İnceler / Facebook
- Сегодня в «Пятерочке» увидел красивую женщину лет 35–40. Решил перед ней расправить свой павлиний хвост и прямо на ее глазах купил самую дорогую колбасу без каких-то там акций. А когда расплачивался на кассе, попросил самый большой пакет, а свой пакет специально не доставал. Вот так. © malloy79t / Twitter
- Я был на официальном приеме, и за моим столом сидела милая миниатюрная брюнеточка. Мы весь вечер переглядывались с ней и как могли болтали с кем-то, кто сидел между нами. Когда вечер подходил к концу, мой сосед по комнате, с которым я ехал, собрался пойти в местное кафе. Я подошел к девушке, нежно положил руку ей на обнаженную спину и сказал, что мы уезжаем и я надеюсь увидеть ее там тоже. До этого я никогда не был таким напористым. Мы женаты уже более 30 лет, и она до сих пор вспоминает тот момент. © SCC**k / Reddit
- Я японка, и один белый парень вовсю флиртовал со мной и старался общаться на японском, думая, что это добавит ему очков в моих глазах. После этого он попытался поправить мой японский. Это уже окончательно лишило меня дара речи, и я просто встала и ушла от него. © monk3p0d / Reddit
- Я села в машину, собираясь отъехать от заправки, на которой торчала пара попрошаек. Обычно я стараюсь дать им хотя бы доллар, но в тот день у меня ничего не было. И тут ко мне подошел парень с потрепанной картонкой и постучал в окно. Я приоткрыла его... и тут этот молодой бездомный завел свою шарманку: «Прошу прощения, не могли бы вы помочь мне? Дать хотя бы 50 центов?» Я ответила, что у меня нет денег. Парень продолжил: «Ничего, вы такая красивая, что меня устроит и ваш номер телефона». Тут я вручила ему самое жалкое подаяние, которое он, вероятно, когда-либо видел. Оно состояло из нескольких монеток и драже Tic Tac. Вероятно, мы были оба смущены, потому что он просто неловко стоял и смотрел в землю, а я неуклюже помахала рукой и уехала. И чуть не дала ему свой номер. © Dawna Garcia / Quora
- Давным-давно ехала в автобусе. Хоть тогда не училась на психолога, на первом курсе очень увлекалась психологией. Тогда только стали появляться переводы зарубежных авторов, на пике популярности был Аллан Пиз и язык тела. И вот смотрю по сторонам. Парень какой-то, симпотный, ну я и давай, как в книжке, копировать его жесты незаметно, чтоб на подсознательном уровне расположить его к себе. Парень реагирует, улыбается, знакомится со мной, начинаем болтать. Я внутренне ликую: «Пиз-то работает!» И тут парень выдает: «Неплохая подстройка, но со зрительным контактом перебор». И видя мое «сползающее» лицо поясняет: «Я с факультета психологии». © Olga Kostinskaya / Facebook
- Сидели в кафе с подругой. С нами были наши дочки в возрасте 20–24 лет. И вот перед одной из моих девочек официант ставит десерт с мороженым и взбитыми сливками, который мы не заказывали, а в нем флажок с запиской: «Если ты свободна, запиши свой телефон на счете». И подпись: «Я не ваш официант». © Yulia Alper-Yaglin / Facebook
- На первом же свидании парень огорошил меня заявлением: «Чтобы ты знала: если у нас когда-нибудь будет сын, его нужно назвать в честь меня. Я родился пятым в своей семье, и я не могу нарушить традицию». Я проигнорировала этот «красный флажок», хотя и подумала, что как-то странно говорить об этом на первом свидании. И вот прошло 14 лет, а нашему сыну, названному в его честь, исполнилось 3 года. © most_of_the_time / Reddit
- Была знакома с одним парнем около года, время от времени встречались у общих друзей. А 2 месяца назад он начал писать мне сообщения, и я из вежливости отвечала ему. Потом он стал уговаривать сходить на свидание. После шестого приглашения я решила дать ему шанс. Мы встретились в милом японском заведении, беседа шла нормально, но я окончательно поняла, что у нас ничего не выйдет. Принесли счет, я собралась предложить выпить еще кофе и отправиться домой, как он сказал, что запланировал для нас кое-что еще на этот вечер и нам нужно спешить. Я была заинтригована: что ждет меня — фильм, спектакль, шоу? А он привез меня в элитный торговый центр, чтобы отвести в дурацкий центр похудения. © recipeforbulimia / Reddit
- Снимали летом дом в деревне, там особа такая симпатичная жила, лет 25. Смуглая, стройная, верткая, ух! Говорю ей, мол, давай чаю попьем с сушками, а она мне: «Машину навоза привези, и все будет, не сомневайся». А вы говорите — бриллианты, квартиры. © flachnn / Pikabu
- Вышел из метро, остановился ненадолго, рядом стоит девушка и смотрит на меня. Я только начинаю отходить, а она мне говорит: «У вас такая мужественная рана на лбу». А я ей: «Так это я об умывальник ударился». После этого я стал неинтересен даме. © gromt / Pikabu
- На Фиоленте [мыс в Крыму. — Прим. AdMe.ru] есть лестница из 785 ступеней, ведущая с обрыва на пляж, на которую без остановок мало кто может подняться. Я познакомился с девушкой, мы спустились с лестницы и прошлись по пляжу. А девушка устала и прямо расстроилась, что надо обратно подниматься. Я в шутку и говорю: «А если я донесу тебя наверх на руках, не опуская на землю ни разу, выйдешь за меня замуж?» Она, поддержав шутку, говорит: «Да, конечно». Беру ее на руки. И просто начинаю идти. Где-то на четверти пути замечаю небольшую толпу. Люди узнавали, что происходит, и шли за нами. Некоторые заключали пари на деньги. Девушка улыбалась, глядя мне в глаза. На трети пути я слегка вспотел. На половине — перестал разговаривать с ней, чтобы контролировать дыхание. Ступенек эдак за 200 до конца лестницы я поставил одну ногу на ступеньку и посадил девушку к себе на колено так, чтобы она не касалась земли. И понял в тот момент, что донесу. Последние ступеньки я преодолел под аплодисменты. Глаза девушки сияли. Наутро я еле мог ходить, руки болели, но мы вместе жили потом 7 лет. © UinShedow / Pikabu
Как вы познакомились со своей второй половинкой? Бывали ли у вас случаи, когда с вами флиртовали так, что трудно было сохранять спокойствие?
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