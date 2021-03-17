18 историй о квартирантах, которые сначала умело скрывали свои чудинки, а спустя время ошарашили ими хозяев

Найти порядочного и чистоплотного квартиранта довольно трудно. Случается, что только на первой встрече с арендодателем потенциальные жильцы бывают белыми и пушистыми, а после заселения они начинают раскрывать свою истинную сущность.

Нас в AdMe.ru потрясли ситуации с ненадежными квартирантами, которые вызывают лишь один вопрос: «Да как вы вообще умудрились жилье снять?»

«Сделал арт „Хрупкая мускулинность“ из повреждения, которое нанес предыдущий квартирант»

«Жильцы съехали с нашими вещами»

Мы с женой решили поехать в Краснодар, пожить там и, если все устроит, переехать туда. Жена собрала все основные вещи, нашла жильцов в нашу квартиру, заключили договор с перечнем вещей, которые в ней остаются. В итоге пожили в Краснодаре и поняли, что поедем обратно. Написали квартирантам о своем решении и попросили съехать. Брат жены принял квартиру и по телефону сказал нам, что на кухне не хватает дивана и стола. Позвонили жильцу, он нес полный бред про то, что они были старыми, поэтому он решил их выкинуть. Когда приехали, оказалось, что и на балконе половины вещей не хватает, а дома нет кружек, тарелок и ложек. Даже свадебное платье жены пропало. © nsk0803 / Pikabu

«Купил дом с отвратительными почерневшими полами. В нем арендатор жил на протяжении 20 лет»

Напортачил, но вышел сухим из воды

«Другу поступил заказ от съезжающих квартирантов на смену межкомнатной двери, при этом попросили захватить болгарку. Поменяв дверь, друг спросил, зачем нужна болгарка. Ему и показали это»

Квартиранты попросили мастеров одной провайдерской компании провести сетевой кабель на кухню через комнату, но на 3-й попытке пробурить стену бур основательно застрял. Так и жили год. © chekakept / Pikabu

Расставлять приоритеты не его конек

«Квартиранты в моей новой квартире оставили вот такой холодильник»

Дверка от морозилки лежала на окне. Я все разморозила, помыла, холодильник работает исправно. Как он только выдержал такую нагрузку? © Helen1988 / Pikabu

Квартирант «блестяще» проделал свою работу

«Жилец оставил дом в таком состоянии»

Хитрая попытка заработать на подмене жильцов

Рисунки квартирантов

Сдавали квартиру творческим личностям, которые оказались с писательской жилкой. По всей кухне были расклеены этикетки от бутылок, карниз был сломан, везде налет грязи. Комнату не выкладываю, там целые сценарии для будущей книги. © GreenWorld86 / Pikabu

«Нарвался на риелтора»

«Предыдущий квартирант совсем не понимал, как работает сушилка»

Черепашкам тоже нужно было где-то жить

«Я только что переехал в новое место. Прошлый квартирант оставил зеркало, а под ним оказался один грязный секрет»

Жилец соорудил домик для цыплят

«Спустя 6 лет жилец съехал. Для уборки потребовалось три 11-кубовых мусорных контейнера»

Пляжная вечеринка вышла из-под контроля