18 историй о красивых женщинах, которым яркая внешность то и дело выходит боком

Есть женщины, которых природа наградила такой сногсшибательной внешностью, что достаточно одного их появления, чтобы люди замолкли на полуслове. Им не нужно прилагать усилия, чтобы постоянно быть в центре внимания, а их природные данные — предмет зависти и обсуждений.