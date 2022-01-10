18 историй о красивых женщинах, которым яркая внешность то и дело выходит боком
Есть женщины, которых природа наградила такой сногсшибательной внешностью, что достаточно одного их появления, чтобы люди замолкли на полуслове. Им не нужно прилагать усилия, чтобы постоянно быть в центре внимания, а их природные данные — предмет зависти и обсуждений.
Мы в AdMe.ru разыскали истории, героини которых узнали об обратной стороне привлекательности.
- В начальной школе у нас была девочка в классе, один в один героиня фильма про Петрова и Васечкина. Как ей, бедной, доставалась! Мальчики выражали свое внимание самыми что ни на есть дикими формами: дергали за косы, боролись между собой за право нести ее портфель. Так что хорошо быть серенькой мышкой: если кто и оказывает внимание, то тихо и незаметно для окружающих. © Burcfaso / Pikabu
- У меня довольно яркая внешность, и ничего в этом нет хорошего. Устроилась на работу? Обязательно начнет донимать какой-нибудь женатик. Пошла с боссом на ланч? Его жене сразу донесли, и она уже делает мою куклу вуду. Провести переговоры? Сначала докажи, что у тебя голова не только для того, чтобы ею хихикать. Это только в фильмах чем красивее девушка, тем быстрее весь мир падает к ее ногам. © Подслушано / VK
- Пришла ко мне соседка вся в слезах. Прожила большую часть жизни одна с дочкой. И — вуаля! — встретила своего принца. Стал заботиться о ней, соседка прямо расцвела. Затем позвал ее замуж, невеста была чудо как хороша. А сразу после свадьбы муж спокойно заявил, что таких-то ее подруг видеть дома не хочет. Невеста в шоке: они с этими подругами вместе с детского сада. И тут выяснилось, что дамочки в ее отсутствие вылили жениху в уши тонны грязи о ней. Жених спокойно их осек, а после объяснил своей жене, кто есть кто в ее окружении. © mattahari / Pikabu
- Это был день моего выпускного. Я окончила обучение в университете с наивысшим средним баллом, а поскольку я еще и подрабатывала в администрации, для моей семьи и друзей подготовили места в первом ряду. На церемонии присутствовала моя прабабушка в инвалидном кресле. Объясню заранее: ей 94 года, и она всегда говорит то, что думает. Итак, гордо пройдясь по сцене, я спустилась к моим родным и наклонилась, чтобы обнять прабабушку. Видимо, она увидела вырез моего платья, потому что тут же во всеуслышание объявила: «Чумовое декольте, дорогуша!» Перед всеми одноклассниками, профессорами и вице-президентом университета, который подошел, чтобы поздравить меня. © McKayla Kennedy / Quora
- Однажды шла с сыном в садик. Передо мной остановился мужчина, сказал: «Обожаю детей, у которых такие красивые мамы» — и пошел дальше. Сын нахмурился, а вечером доложил отцу об этом утреннем инциденте. Примерно полчаса потом меня расспрашивали, во что был одет мужик, встречала ли я его до этого, сказала ли я ему о том, что замужем. © Neta199128 / Pikabu
- Я работаю с лошадьми, поэтому обычно не крашусь по утрам, но я очень люблю макияж и моду. Недавно я начала наращивать ресницы и носить длинные акриловые ногти. Поэтому даже на работе я выгляжу более нарядно, чем можно было бы ожидать от человека, который проводит время в конюшне. Поэтому посетители разговаривают со мной как с недалекой девушкой. А как-то раз я была на свидании с мужчиной, который после 5 минут разговора сказал: «Ты намного умнее, чем я ожидал!» © Throw962196 / Reddit
- У меня была подруга в старшей школе, сейчас она модель с кучей контрактов. Она всегда была шикарная, прямо как героиня фильма. И я заметил, что никто никогда не делал ей комплиментов, ни один парень не подходил к ней. Но мы все говорили между собой о том, какая она красивая. У нее даже развилась неуверенность в себе на этой почве. По правде говоря, все парни слишком боялись отказа — поэтому они избегали ее. © momomoments / Reddit
- Никто на работе не воспринимает меня всерьез. Меня считают глупой, даже когда я доказываю, что это не так. Как-то мне сказали, что лучше всего я справлюсь с работой трофейной жены. © sat***ndglitter / Reddit
- Где-то год назад в школе моего сына появилась новая учительница. Молодая, красивая, стильная. Половина родителей и учителей сразу сказали, что она им не нравится, потому что позорит образ «настоящего педагога» своим внешним видом. Однако только эта учительница решила организовать летний лагерь за свой счет. Все дети могли посещать его, развиваться, учить английский, заводить новые знакомства. Сын в восторге приходил домой каждый день. Она сделала все для детей, причем ничего за это не получила. © Палата № 6 / VK
По 10-балльной системе оценивания знаний 7 баллов могут означать как «хорошо», так и «удовлетворительно» в зависимости от страны. — Прим. AdMe.ru.
- Мне 20, и как-то сотрудник отдела кадров, которому я подала заявку на перевод внутри компании, сказал, что у меня нет шансов. А все потому, что старшие коллеги-мужчины не смогут воспринимать меня всерьез, к тому же я буду их отвлекать от работы. После такого я сразу уволилась. © luckydime / Reddit
- Мы встречались с парнем несколько недель, и вот он пригласил меня на танцы. Там сообщил, что хочет познакомить с соседями по комнате. Я согласилась, и мы встретились с ними. Потом появился еще один парень, и еще. Остаток вечера мой бойфренд провел в попытках познакомить меня с как можно большим количеством друзей. К концу ночи я начала подозревать, что он пригласил меня не для того, чтобы узнать поближе, а чтобы выставить напоказ и похвастаться. © Virginia Kettles / Quora
- Сколько раз на свиданиях я слышала: «Ты такая красивая, не могу поверить, что ты ни с кем не встречаешься!» Кажется, у меня нет отношений, потому что все парни считают, что я наверняка уже занята. Но на самом деле я так одинока! © captainsaveabro / Reddit
- Бабушка рассказывала мне, что она была невероятно красивой в молодости. За ней бегали все парни деревни, но она выбрала именно дедушку. Как-то раз, дедуля тогда был на сутках, она осталась одна в доме. Вышла ночью на кухню, внезапно услышала треск. И видит мужчину в окне, который тоже заметил ее. Бабушка испугалась, а вот мужчина просто застыл. Он сказал ей: «Извините, вы слишком красивы. Я ухожу! Еще раз простите!» Ушел как ни в чем не бывало, а бабушка была шокирована тем, что, оказывается, красота — это страшная сила! © Палата № 6 / VK
- 2 года назад я подвернула лодыжку, выходя из автобуса. Меня отвезли в больницу. Что было необычным, так это то, как со мной обращались. Поместили в отдельную палату, кто-то спросил, нужно ли отрегулировать кондиционер. Когда я сказала, что холодно, мне принесли одеяло. Медсестры заглядывали ко мне и болтали. Случайные люди спрашивали меня, не слишком ли мне больно. Никто не был оставлен без лечения, но для меня было очевидно, что других лечили просто «по методичке». © Vinati Singh / Quora
- Я довольно привлекательна, у меня светлые волосы и хорошая фигура. Но никто никогда не думал, что я умна. В колледже я получила 98 баллов за сочинение, а когда подруга увидела мою оценку, она просто закатила глаза и сказала, что я получила высший балл только потому, что красивая. В другой раз женщина накричала на кассира, поскольку мы с ней одновременно подошли к кассе и тот жестом пригласил меня пройти первой. Дама возмущалась, что он выбрал меня, потому что я «худощавая и привлекательная». © valerieswrld / Reddit
А по вашему мнению, привлекательная внешность дарит больше преимуществ или проблем?
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