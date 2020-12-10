18 историй о людях, которые теперь боятся кредита как огня (Правда, некоторые этот урок так и не усвоили)

Я поступил в модный университет. Но как же сожалею, что взял для этого кредит. Ведь стоимость обучения в колледже с каждым годом становится выше и выше. © quixotic_robotic / reddit

Когда мне было 18, одна компания заманила меня в ловушку. Я получил кредитный лимит в $ 7 000, а в то время у меня была только работа в McDonald’s. Тогда я безответственно тратил деньги с карты. Скорее всего, это из-за того, что я рос в бедности и еще не умел планировать свои финансы. Но сейчас я поумнел и хочу предостеречь молодых людей, которые в силу возраста восприимчивы к рекламе хищных кредитных компаний. © TL4Life / reddit

У меня есть небольшой бизнес, а 3 месяца назад я нанял работника. Его заработок раз в 5 меньше моего, но не знакомые с нами люди сначала думают, что начальник он, а не я. У него iPhone и Apple Watch, ездит на новенькой иномарке из салона, одевается дороже меня. Я думал, у него богатые родители, но оказалось, все проще. Когда у него заканчиваются деньги, он берет кредит, потом второй — еще больше, чтобы перекрыть первый. Вот сейчас думает взять еще один, чтобы закрыть тот, что брал на покупку машины. Мне прямо интересно стало, надолго ли его хватит. © 2.718 / pikabu