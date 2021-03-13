18 историй о девушках, которые показались другим без макияжа и вызвали неоднозначную реакцию
Отношение к макияжу у каждой девушки свое. Одни прекрасно чувствуют себя без грамма косметики на лице, другие предпочитают подкрашивать предательски светлые брови и ресницы, третьи же без сверкающего ярче звезд на небе раскраса даже мусор выкинуть не выйдут. Наличие или отсутствие следов косметики на лице чаще всего заметно только нам самим, но иногда окружающие оказываются чересчур наблюдательными.
Мы в AdMe.ru сами время от времени не прочь пренебречь макияжем, поэтому с большим удовольствием почитали истории пользователей сети о том, как реагировали люди, увидев их без косметики.
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Была одногруппница, которая всегда при мейке. Ощущение, что если проведешь пальцами по лицу, то соберешь полный набор косметики. Как-то она показывала фотки с моря, и случайно попался снимок без макияжа. Она быстро смахнула, но я уговорил вернуть. И увидел не высокомерную даму под 30, а милую 20-летнюю леди с приятной внешностью. Мы поспорили, что в один день она придет в университет ненакрашенная. И все в группе заметили, как ей стало хорошо. © kuroigarashi / Twitter
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В универ я особо не красилась, ходила а-ля натюрель. Как-то настроение было нарисовать стрелки, намалевалась, прихожу в альма-матер. И тут одна одногруппница подходит ко мне и выдает: «Ну наконец-то накрасилась! А то без слез не взглянешь». А я-то думала, что это она на меня всегда странно смотрит. Видимо, пытается не заплакать при виде моего лица без косметики.
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Решила провести день ненакрашенной, мол, естественная красота. А муж весь день интересовался, не больна ли я, сказал, что нужно проводить больше времени на воздухе и что у меня сине-желтые круги под глазами. Естественная, блин, красота! © Подслушано
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Как-то подруга, она же преподаватель в институте, смеясь рассказывала. Каждое утро она отводила дочку в садик, и ей по дороге часто встречался студент, у которого она вела пары. Он всегда смотрел на нее недоверчиво и молча проходил мимо. А вот когда видел ее в институте, всегда был приветлив и здоровался. Однажды студент не выдержал и спросил у подруги, нет ли у нее сестры-близнеца, которую он часто встречает по утрам. Оказалось, парень просто не узнавал свою преподавательницу без косметики, прически и в джинсах. © Linet23 / Pikabu
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У меня от природы светлые и редкие брови, поэтому приходится подкрашивать. Однажды ездили с друзьями за город с ночевкой. Утром проснулись, я, естественно, во всей своей натуральной красе. Заходит в комнату друг, окидывает меня испуганным взглядом и говорит: «Никогда не видел человека без бровей!» Больше своим «безбровым» видом людей стараюсь не шокировать.
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У меня довольно хорошая кожа, но очень светлые брови и ресницы, к тому же толстое веко с мелкими сосудами над ресницами. Когда я не накрашена, создается впечатление, что плакала целую ночь. Со знакомыми обычно происходит такой разговор:
— Что случилось?
— Да все нормально.
— Правильно, не сдавайся!
И муж злится, говорит: «Тебе так прикольно, что все думают, будто я над тобой издеваюсь?» © Алла Гиззатуллина / Facebook
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Прохожу стажировку в отеле. Работа крутая, и босс говорит, что я отлично справляюсь. Хожу без макияжа, так как ненавижу краситься. И вот сегодня начальница отозвала меня в сторонку и сказала, что я выгляжу непрофессионально. Я решила уточнить, что в моей одежде не так. Начальница походила вокруг да около и сказала, что мне не хватает косметики. Не могу поверить, что отсутствие макияжа нынче считается признаком непрофессионализма. © Naboolio_TheEnigma / Reddit
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Когда я не накрашена, мужчины и женщины со мной запросто ведут разговор, общаются на равных, а когда нанесу мейк, так они делают вид, что меня нет. В чем дело, так и не могу понять. © El Seitaridi / Facebook
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Однажды я вышла из дома в свободных штанах, майке и без макияжа. И мне сказали: «Вы красивая». Самый трогательный короткий рассказ. © PNNKTA / Twitter
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Бойфренд позвонил утром и предложил встретиться перед работой. Я тут же выбежала из дома в шлепанцах, майке и без макияжа. Прихожу в кофейню, где он меня уже ждет, сажусь, он смотрит на меня так, будто у меня 2 головы. Он долго разглядывает меня, а затем говорит: «Что случилось с твоим лицом? Ты выглядишь не так, как обычно». Мне захотелось спрятаться в норку. Мы встречаемся с ним почти месяц, и он впервые увидел меня без косметики. © Dawn_moonxx / Reddit
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Когда я без макияжа, меня то и дело спрашивают, похудела ли я. Просто мои щеки без румян кажутся совсем впалыми. Еще один частый вопрос, который я слышу, когда решаю выйти куда-то ненакрашенной: «Почему ты грустишь? Ты в порядке?» Видимо, без мейкапа я выгляжу очень несчастной. © Kaatje Brooks / Quora
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Совсем недавно я собиралась в университет, и у меня не оставалось времени на макияж, так что я выбежала из квартиры без капли косметики. В тот день несколько человек подошли ко мне со словами: «Вау, у тебя такой ровный тон, что за тоналка, не подскажешь?» Накрашенной мне таких комплиментов не делали.
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Кайф, когда я ненакрашенная и в мешковатых шмотках что-то спрашиваю у продавцов. Они не только не втюхивают мне дорогие товары, но и с сочувствием подыскивают самые бюджетные. Наверное, думают, что я бездомная. © yevolos / Twitter
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Работала в офисе личным ассистентом. Проспала, разбудил звонок. Это был шеф с вопросом, где я. Будучи в шоке, сказала, что мою машину поцарапали, но скоро буду. Приехала лохматая и ненакрашенная. Шеф подумал, что я плакала из-за этой мини-аварии. Он попросил у меня ключи от моей машины (мы работали в автосалоне) и распорядился, чтобы сделали весь кузов за его счет (у меня были старые вмятины). Через неделю я рассказала ему правду, потому что совесть замучила. Улыбнулся и простил. © Подслушано
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Несколько лет назад на офисной работе я ежедневно красилась, причем макияж был кричащий: красная, синяя, пурпурная, зеленая подводка, блестящие тени для век, блестки-звездочки. Потом появились проблемы со здоровьем, и я перестала делать боевой раскрас. Моим коллегам потребовалось 3 недели, чтобы понять, что я перестала краситься. Никто, кроме меня, не заметил разницы. © Lara l Lord / Quora
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Есть у меня подружка, у нее внешность такая, что накрашенная она красотка, а без макияжа — моль бледная. И вот она рассказывала, что отношение незнакомых людей сильно зависит от этого. Например, на рынке в один день все вокруг нее бегают, в глаза заглядывают, предлагают самые лучшие вещи. А в другой день, когда не накрашена, говорят: «Ой, вам эта вещь не подойдет, это для ярких девушек». Один раз пожилой продавец дал ей «мудрый» совет заводить только страшненьких подружек. © Renome / Pikabu
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Ненакрашенная я выгляжу гораздо моложе. Этим летом мне пришлось работать с группой подростков 16–17 лет. Однажды одна из них услышала, как я беседовала с другом о том, что сейчас, когда мы стали старше, все эти подростковые проблемы выглядят такими крошечными и глупыми. Девочка обратилась ко мне: «Что? Вы сами, наверное, недавно только окончили школу! А ведете себя как взрослая!» Я сказала, что мне 28. Девочка долго отказывалась в это верить. © Anna Stepanova / Quora
Попадали ли вы в подобные ситуации? Как люди реагировали на отсутствие макияжа на вашем лице?