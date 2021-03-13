18 историй о девушках, которые показались другим без макияжа и вызвали неоднозначную реакцию

Бойфренд позвонил утром и предложил встретиться перед работой. Я тут же выбежала из дома в шлепанцах, майке и без макияжа. Прихожу в кофейню, где он меня уже ждет, сажусь, он смотрит на меня так, будто у меня 2 головы. Он долго разглядывает меня, а затем говорит: «Что случилось с твоим лицом? Ты выглядишь не так, как обычно». Мне захотелось спрятаться в норку. Мы встречаемся с ним почти месяц, и он впервые увидел меня без косметики. © Dawn_moonxx / Reddit

Когда я без макияжа, меня то и дело спрашивают, похудела ли я. Просто мои щеки без румян кажутся совсем впалыми. Еще один частый вопрос, который я слышу, когда решаю выйти куда-то ненакрашенной: «Почему ты грустишь? Ты в порядке?» Видимо, без мейкапа я выгляжу очень несчастной. © Kaatje Brooks / Quora