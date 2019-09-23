18 историй о детях, чьи родители теперь готовы к чему угодно
Дети прямолинейны, находчивы и любознательны. Последствия их решений могут вызвать возмущение, досаду, гордость или восхищение, но точно не оставят равнодушными. Ведь не каждый осмелится ввести в детском саду собственную валюту или бросить телефон в бассейн ради понравившейся девочки.
AdMe.ru прошерстил соцсети в поисках историй о детской логике. Многим героям нашей подборки было бы неплохо завести собственный аккаунт и поднимать настроение окружающим своими рассказами.
-
Вчера сын посеял телефон. Вечером мне звонок, детский голос:
— Здравствуйте, я нашел этот телефон. Приходите по такому-то адресу, 2-й подъезд.
Вышел мальчик лет 10–11, вернул телефон.
Я ему даю деньги. Он говорит, буквально:
— Что вы, что вы! Ах, оставьте! Такие пустяки, право. © Viktorovich_36 / twitter
-
Сидим с женой ужинаем. Слышу — в ванной вода зашумела. Дай, думаю, проверю.
Открываю дверь, а там сын (3 с половиной года) что-то полотенцем вытирает.
Я: «Все в порядке, сын?»
Сын: «Все нормально, пап. Я просто телефон помыл». © MrPotatos / pikabu
-
Пришла знакомая в гости. Ее сын, когда шапку снимает, говорит: «Отделение головного обтекателя прошло успешно». © glavvvrach / twitter
-
Вчера у мелкой в садике детки хвастались, кто где побывал летом:
— Я была на моле.
— Мы ездили в Гелензык.
— А я был в Епатории.
— А я — в Америке.
Моя дочка:
— А я на батуте была. © Dr.Friend / pikabu
-
Встретил знакомых на улице, у них сын 5 лет. Жмем руки, знакомимся: парень представился Львом. Пришло время прощаться, говорю: «Пока, Лева», тяну руку. Жмет со словами: «Я не Лева, я Лев. Как животное». Серьезный мужчина растет этот Лев. © Cok0JI / pikabu
«Моя дочь ненавидит утро, но вы об этом, конечно, никогда не догадаетесь, глядя на нее».
-
Прошлой ночью я уложил своего 4-летнего сына спать, обнял его, поцеловал и сказал: «Я
так тебя люблю», а он ответил: «Ага, увидимся завтра». © thekarami / twitter
-
Мой 4-летний сын выдавил два полных тюбика зубной пасты в раковину. Осознав свою ошибку, он заполнил тюбики водой. Я и страшно разочарован, и очень горд.
© PleaseBeGneiss / twitter
-
Ребенок рисует, проливает сок на рисунок, рвет рисунок, бросает его на пол, топчется на рисунке, швыряет его через всю комнату. Затем, когда находит рисунок в мусорном ведре, орет: «Ма-а-ам, почему ты выбросила мой рисунок?» © mommajessiec / twitter
-
На остановке набилась толпа младших школьников. Галдеж стоял неимоверный, через пару остановок ребята слегка поутихли, но активизировался один мальчик, страстно желавший пообщаться со своим братом:
— Дим, слышь? А вот здесь мы маму потеряли — помнишь, как она ругалась потом?
— Угу.
Через минуту:
— Дим, а как ты в Minecraft свинью взорвал? Дим?
— Динамитом.
Еще через 20 секунд:
— Дим, а давай считать «жигули»? Кто больше насчитает — тот выиграл.
— Угу.
Через 2 минуты:
— Дим, похоже, это сезон мажоров: я одни BMW и Mercedes вижу, — сказано было с неподдельной тоской в голосе. — Давай правила поменяем?
— Давай. Новые правила: кто молчит до следующей остановки — выиграл; скажешь слово или засмеешься — проиграл.
Через минуту:
— Дим, ну что, я уже выиграл? © LampaKota / pikabu
-
Мой 3-летний сын спросил, сколько ему еще нужно ждать, чтобы перестать уже меня слушаться. Я сказал, что ему придется делать это до конца его жизни. Сын холодно посмотрел на меня и уточнил: «Я буду слушать тебя до конца ТВОЕЙ жизни». © HenpeckedHal / twitter
-
Я спасатель. Только что стал свидетелем сцены, как 8-летняя девочка сказала мальчику, что они не могут быть вместе, потому что у него есть телефон, а у нее — нет. Мальчик ответил: «Ничто не помешает мне быть с тобой» и невозмутимо бросил свой телефон в бассейн для дайвинга. © King_Crabb_/ twitter
-
Сидит дочь слегка расстроенная. Спрашиваю, в чем дело. Дочь:
— Мама, я хочу, чтобы у меня выпали зубки.
— Почему, доча?
— Ну вот у Димы в садике выпали передние зубки, и он научился свистеть. Я тоже хочу! © KuzkinaTatiana / pikabu
-
Моя старшая дочь вкусила всю сладость мировой банковской системы. Я уж не знаю, откуда она взяла эту идею, но в садике, когда ей было 6 лет, ввела собственную валюту и меняла ее на игрушки, конфеты и прочие вкусняшки. Каждый вечер она рисовала у себя в комнате денежки, присваивала им номинал, а на следующий день после садика у нее появлялись новые игрушки. В саду она единственная печатала деньги. Загнулась эта схема: произошли гиперинфляция и потеря интереса. © Weldgor / pikabu
-
Забираю сына (6 лет) из садика. Воспитательница рассказывает: на прогулке к Мише (М) подходит Даша (Д). Даша — девочка смышленая, разговорчивая (мой не такой продвинутый).
Д: «Давай играть в свадьбу!»
М: «Давай».
Д: «Ну давай говори: „Выходи за меня замуж“!»
М (послушно): «Выходи за меня замуж».
Д (помедлив пару секунд): «Нет!» © zyfjkz / pikabu
-
Рисую на песке у детской площадки большой лабиринт по просьбе сына. Хорошо получается, загордился. Вот, думаю, повезло ребенку с папкой.
Мимо как раз сын пробегает и кричит: «Я люблю тебя!»
Я, переполняемый отеческой нежностью: «Я тебя тоже, сынок!»
Сын: «Не, это я маме!» © MrPotatos / pikabu
-
Сегодня у меня была встреча с девушкой моего бывшего мужа. Моя дочка сказала: «Это моя мама», а затем похлопала меня по груди и добавила: «А это — грудь моей мамы». © BonniePuns / twitter
-
У нас с женой скоро годовщина. Подходит сын (8 лет) и говорит:
— Знаешь, что я вам подарю на годовщину?
— Что?
— В McDonald’s пойду поем на свои деньги. © Colambus1990 / pikabu
-
Вчера вечером укладывал дочь спать. По секрету сказала, что Сережа ей больше не нравится, сейчас Коля ее новый парень.
Спрашиваю: «Почему? Чем Сережа не угодил?»
Ответ: «Сережа, конечно, красивый, но Коля такой умный, все знает. А у Сережи что ни спросишь, говорит, что не знает».
Спрашиваю: «Дочь, а кто тебе больше нравится: умные, красивые или еще какие?»
Задумалась: «Знаешь, папа, красивый мне не нужен, а то будем постоянно ругаться, кто из нас красивее. Умный хорошо, но тогда он будет меня во все игры выигрывать — опять ругаться будем. Главное, чтобы память была хорошая. Чтобы помнил, когда у меня день рождения, про Новый год не забывал. И чтобы рано просыпался — с собакой погулять».
Дочке 6 лет. © Sibirskix / pikabu
Какую историю из детства вы вспоминаете до сих пор?
Фото на превью BonniePuns / twitter