18 историй о детях, чьи родители теперь готовы к чему угодно

Я спасатель. Только что стал свидетелем сцены, как 8-летняя девочка сказала мальчику, что они не могут быть вместе, потому что у него есть телефон, а у нее — нет. Мальчик ответил: «Ничто не помешает мне быть с тобой» и невозмутимо бросил свой телефон в бассейн для дайвинга. © King_Crabb_/ twitter

Сидит дочь слегка расстроенная. Спрашиваю, в чем дело. Дочь:

— Мама, я хочу, чтобы у меня выпали зубки.

— Почему, доча?

— Ну вот у Димы в садике выпали передние зубки, и он научился свистеть. Я тоже хочу! © KuzkinaTatiana / pikabu

Моя старшая дочь вкусила всю сладость мировой банковской системы. Я уж не знаю, откуда она взяла эту идею, но в садике, когда ей было 6 лет, ввела собственную валюту и меняла ее на игрушки, конфеты и прочие вкусняшки. Каждый вечер она рисовала у себя в комнате денежки, присваивала им номинал, а на следующий день после садика у нее появлялись новые игрушки. В саду она единственная печатала деньги. Загнулась эта схема: произошли гиперинфляция и потеря интереса. © Weldgor / pikabu

Забираю сына (6 лет) из садика. Воспитательница рассказывает: на прогулке к Мише (М) подходит Даша (Д). Даша — девочка смышленая, разговорчивая (мой не такой продвинутый).

Д: «Давай играть в свадьбу!»

М: «Давай».

Д: «Ну давай говори: „Выходи за меня замуж“!»

М (послушно): «Выходи за меня замуж».

Д (помедлив пару секунд): «Нет!» © zyfjkz / pikabu