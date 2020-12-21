18 историй о Дедушках Морозах, которые без ума от того, что иногда отчебучивают взрослые и дети
До Нового года остаются считаные дни, и ожидание чуда становится все сильнее. Декабрь и каникулы — пора волшебства, где правит бал запах мандаринов и домашней выпечки. А как проходят эти дни у тех, кто эту магию для нас создает, — Снегурочек и Дедов Морозов всех мастей?
AdMe.ru принес читателям порцию предновогодних историй от тех, кому посчастливилось побывать по ту сторону праздника, там, где он создается. А в конце вас ждет бонус — история о том, как люди, творящие добро, могут сильно изменить жизнь.
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Малыш лет 6 просит несколько самых популярных игрушек того года, а затем протягивает письмо. Спрашиваю его, хорошо ли он себя вел, а он ухмыляется, указывает на письмо и говорит, чтобы я не беспокоился об этом. Мне было дико любопытно, на что он намекает, и я сразу полез в конверт. В нем лежала записка и купюра в $ 5. Я был в ужасе и одновременно впечатлен. Что он такого сделал, что решил дать мне взятку? © Junglejimirish / Reddit
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Я был одним из помощников Деда Мороза — фотографировал и продавал товары. Однажды маленькая девочка попросила «грудь размером с мамину». Вот это выбор. © the___kraken / Reddit
- Я Пряничный человечек. Меня постоянно спрашивают, можно ли меня съесть. © Phantom_Scarecrow / Reddit
- Одна из моих любимых историй связана с джентльменом лет 30 с синдромом Дауна. Перед моим уходом он вдруг прошептал мне на ухо: «Я в курсе, что ты лишь один из помощников Санты, но Рождество действительно важно для моей мамы. Поэтому я не хочу, чтобы она грустила из-за того, что я знаю, что ты ненастоящий». © Junglejimirish / Reddit
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Один карапуз попросил меня оживить его мягкие игрушки. Я совершенно не ожидал такого поворота. Но не растерялся и ответил ему, что он должен сперва спросить у мамы с папой, потому что иметь много животных в доме — большая ответственность. Договорились, что, если они ему разрешат, он напишет об этом в письме Деду Морозу © lejameson87 / Reddit
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Когда я учился в школе, отчим устроил меня подрабатывать Сантой в супермаркете. Наша учительница сетовала на растущее подозрение ее маленького сына, что Санта ненастоящий. И вот совершенно случайно они подходят ко мне на работе. Я поприветствовал малыша по имени и спросил, как поживает его щенок. Затем спросил, понравился ли ему мой прошлогодний подарок. Стоило увидеть его большие, как блюдца, глаза, когда он возвращался к матери. Санта остался настоящим для этого маленького мальчика еще на один год. © edgehillfla / Reddit
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В 9-м классе мне предложили сыграть Деда Мороза на утреннике. Я с посохом и корзинкой конфет стою в комнатушке физрука, жду, когда позовут, а несколько особо наглых пацанят пытаются стырить из корзинки конфеты, но я держу оборону. И вот наконец я вышел, сыграл, и настала пора раздавать конфетки. Дед Мороз идет по кругу и вручает сладости. Но тем, кто покушался на его корзинку, он ни фига не вручает. И тут те самые наглые детишки, собрав толпу побольше, ломанулись ко мне гурьбой и сбили с ног. Корзинка была буквально растерзана, я отделался моральной травмой. Через 6 лет я познакомился с девушкой, у нее был братишка. И вот однажды во время посиделок он с упоением рассказывал про то, как однажды проучил наглого Деда Мороза. Я слушал его и в конце с легкой улыбкой спросил: «А ты знаешь, кто был тем Дедом Морозом?» Все, что он смог вымолвить, — это недоверчивое: «Ты!?» Красноречивое выражение лица приятеля испарило остатки обиды за тот случай, и мы вместе посмеялись. © OleGuNn / Pikabu
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Однажды я был Сантой на корпоративе, где все сотрудники были с семьями. Родители приносили свои подарки, а моя задача была их вручать. Все шло хорошо, пока один ребенок не отказался от своего подарка, ведь все, что он хотел, — это стать Сантой. Он сказал, что хочет летать на санях, жить с эльфами, делать игрушки и работать 1 день в году. Я ответил, что сперва нужно отрастить бороду — тогда он может прийти ко мне и спросить об этом снова. © ThisStory_IsFalse / Reddit
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Одна маленькая девочка деловым тоном заявила, что она хочет все подарки из-под елки. Пришлось ответить, что я сделаю подарки всем остальным и отдам ей все, что останется. Это сработало. © Deleted / Reddit
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Один раз мы приехали к ребенку с ветрянкой. Я в детстве ветрянкой не болел, но не прийти не мог. Мне пришлось надеть 2 медицинские маски и «волшебные очки». Дышать было практически невозможно. Но мы справились и подарили праздник. Правда, я потом минут 10 не мог надышаться на улице. © MMZZ / Pikabu
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Дети почему-то верят в Деда Мороза в валенках! Я не знаю почему, но за 12 лет работы меня ни разу не дернул за бороду ребенок, а есть ли валенки на месте — проверяет каждый 5-й. Правда, ходить по подъездам и асфальту в валенках такое себе удовольствие, поэтому я прикупил калоши. Они берут на себя всю сырость и грязь, а перед квартирой я их просто снимаю. © MMZZ / Pikabu
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Подруга семьи — девушка в полном расцвете женской красоты — стала при мне ныть, что, дескать, мужика нет.
Она: «Где найти мужика?»
Я (выровняв спину и грудь колесом): «Малыш, а как же я?» (голосом Карлсона)
Она (смотрит на меня внимательно, лицо светлеет): «И как я могла про тебя забыть?! Точно, завтра приезжай к нам в садик, будешь Дедом Морозом!»
Я: ...
Сижу учу текст. © Superomsk / Pikabu
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Мы со Снегурочкой уплетали за обе щеки прекрасные чебуреки и пили чай в машине. Вдруг к нам подбегает парень и начинает тарабанить в дверь: «Выручайте, я с девушкой поссорился». Когда он отдышался, мы пошли с ним к дому его девушки, где он нам вручил подарок — браслет в коробочке. Когда мы зашли в квартиру, родители девушки спели все новогодние песни, что знали. Отец даже вспомнил несколько стихов из детства, за которые получил конфеты. Все это время девушка смотрела на нас из-за угла и смеялась от души. Она поняла, от кого такой подарок, и, конечно же, простила. Парень был на седьмом небе от счастья и от души нас отблагодарил. © MMZZ / Pikabu
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Год назад работали с супругой Дедом Морозом и Снегуркой по домам. Вечер 30.12, уже силы на исходе. Голодные и злые приезжаем к клиентам. Девочка, 12 лет, в письме просила подарить ей котенка. Ей купили живого большущего и пушистого котенка и маленького плюшевого. Старшая сестра стоит на лестничной площадке с котом, а мне вручили плюшевого. Презентую девочке игрушку. Глаза полны тоски и печали. Тут я, ударяя себя по лбу, со словами «Ой, седая моя голова, я же совсем забыл...» убегаю к сестре за котом. Радости и счастью не было предела. Она так светилась, что даже краски вокруг ярче стали. В этот момент, глядя на абсолютно счастливого ребенка, мы с женой сами чуть не разревелись. И настроение само по себе праздничным стало. Так что создавайте праздничное настроение друг другу. © ASX.4F / Pikabu
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Иногда дети меня спрашивают, а почему я не принес подарки для мамы или папы, дедушки или бабушки. Обычно спасает, что письмо Дедушке не писали или Дедушка только деток поздравляет. Но уже несколько раз ребенок бежал в комнату и приносил подарки, которые хотел подарить в новогоднюю ночь, и тихо мне на ушко говорил, чтобы я подарил самодельные рисунки их родителям. Хорошо, что у меня борода и водостойкий грим... © MMZZ / Pikabu
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31 декабря приезжаем на заказ — двое деток, мама, папа и бабушка, заказ делал папа. Мы заходим, папа уже спит после корпоратива, мама и бабушка в шоке, детки не одеты празднично, стишков не учили. Ничего, все быстро решилось: деток поздравили, подарки вручены, деньги отданы, прыг в машину и на следующий заказ. Как вдруг раздается звонок с предыдущего: «А вы где?! Мы вас ждем!» Мы в спешке перепутали дома и завалились в абсолютно чужую квартиру, поздравили тех, кто нас и не заказывал. Я такие совпадения только в «Иронии судьбы» видел. Все исправили, всех поздравили, но адрес теперь внимательно перепроверяем и просим встретить. © MMZZ / Pikabu
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Я еще учился или оканчивал школу, и на Новый год появилась возможность подработать Дедом Морозом. Идем мы в очередную квартиру, где нужно было поздравить мальчика лет 6. И тут меня прерывает мама, сует что-то в руку и просит подарить еще и это. Паренек очень обрадовался, поиграли мы с ним, загадки позагадывали, хоровод похороводили. И думаю, дай-ка еще он желание загадает новогоднее. Говорю ему загадывать про себя, а он вслух говорит: «Хочу билеты в цирк». Я раскрываю ладонь и волшебным образом вижу в ней билеты в цирк! У Егорки глаза по 5 рублей. У меня — по 10. Снегурка просто стояла с открытым ртом. Вот так первый раз я стал волшебником. © skinhipster / Pikabu
Бонус: истории о тех, кто еще не стал Дедом Морозом, но имеет все шансы
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Мой дядя — очень высокий и статный мужчина с седой бородой. Однажды он только зашел в дом, как кто-то позвонил в дверь. За дверью стоял незнакомец, который смущенно пробормотал: «Я знаю, что это странно, но мои дети увидели вас и приняли за Санту. Они отказываются ехать дальше, не поздоровавшись с вами. Не могли бы вы помочь?» Дядя засмеялся в голос и попросил подождать минутку, взял из дома печенье и угостил им непосед в машине. © this_wasamistake / Reddit
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Зашли с дочерью (4 года) в маршрутку. Напротив нас сидел дед с густой седой бородой. Дочь спрашивает:
— Пап, смотри, это Дед Мороз?
Я говорю, что нет, просто обычный дедушка, тем более сейчас не зима. Тут у этого деда звонит телефон, он берет трубку и таким басистым голосом отвечает:
— Дед Мороз слушает.
Дочь поворачивается ко мне и с довольным лицом выдает:
— Я же тебе говорила! © Подслушано / Ideer
А вы долго верили в Деда Мороза?