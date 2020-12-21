18 историй о Дедушках Морозах, которые без ума от того, что иногда отчебучивают взрослые и дети

Подруга семьи — девушка в полном расцвете женской красоты — стала при мне ныть, что, дескать, мужика нет. Она: «Где найти мужика?» Я (выровняв спину и грудь колесом): «Малыш, а как же я?» (голосом Карлсона) Она (смотрит на меня внимательно, лицо светлеет): «И как я могла про тебя забыть?! Точно, завтра приезжай к нам в садик, будешь Дедом Морозом!» Я: ... Сижу учу текст. © Superomsk / Pikabu

Мы со Снегурочкой уплетали за обе щеки прекрасные чебуреки и пили чай в машине. Вдруг к нам подбегает парень и начинает тарабанить в дверь: «Выручайте, я с девушкой поссорился». Когда он отдышался, мы пошли с ним к дому его девушки, где он нам вручил подарок — браслет в коробочке. Когда мы зашли в квартиру, родители девушки спели все новогодние песни, что знали. Отец даже вспомнил несколько стихов из детства, за которые получил конфеты. Все это время девушка смотрела на нас из-за угла и смеялась от души. Она поняла, от кого такой подарок, и, конечно же, простила. Парень был на седьмом небе от счастья и от души нас отблагодарил. © MMZZ / Pikabu

Год назад работали с супругой Дедом Морозом и Снегуркой по домам. Вечер 30.12, уже силы на исходе. Голодные и злые приезжаем к клиентам. Девочка, 12 лет, в письме просила подарить ей котенка. Ей купили живого большущего и пушистого котенка и маленького плюшевого. Старшая сестра стоит на лестничной площадке с котом, а мне вручили плюшевого. Презентую девочке игрушку. Глаза полны тоски и печали. Тут я, ударяя себя по лбу, со словами «Ой, седая моя голова, я же совсем забыл...» убегаю к сестре за котом. Радости и счастью не было предела. Она так светилась, что даже краски вокруг ярче стали. В этот момент, глядя на абсолютно счастливого ребенка, мы с женой сами чуть не разревелись. И настроение само по себе праздничным стало. Так что создавайте праздничное настроение друг другу. © ASX.4F / Pikabu