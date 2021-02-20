18 историй, из которых становится ясно: кто в роддоме побывал, тот в цирке не смеется

В кино в родильном зале барышни всегда орут, как ненормальные. У меня же было так: «Дыши — тужься, дыши — тужься, дыши — тужься». Я так и не поняла, когда там покричать надо. © Лариса Алексеенко / Facebook

Одна работница пищеблока в нашем роддоме была добрая и давала еды вдоволь. Мы наедались. А другая всем говорила, что норма — 20 г каши. Как сейчас помню, это 2–3 столовые ложки. Роддом находился за 300 км от дома. Буфета не было. Так я и оставалась через день почти без еды, плача по вечерам от голода. Лежала в роддоме месяц, ждала рождения сына. А этой раздатчице не сделали ничего, она же «по нормам» работала. © «Подслушано» / Ideer

Врач в женской консультации пугала всех беременных, что их не возьмут в роддом без записи в карте от генетика. На тот момент такой специалист был один на весь город, а на прием к нему ежедневно выделяли только 3 талона. Причем по телефону записаться было нельзя — только лично. Аттракцион происходил следующим образом: из первого же троллейбуса в 6:30 возле областной больнички вываливалась толпа народа и все наперегонки неслись занимать очередь еще перед закрытыми дверями. Кто успел первым — того и талоны.

Я сразу поняла, что гонки на 7-м месяце — это не мое. Вызвала такси на 6 утра и успела встать в очередь еще до приезда злополучного троллейбуса. Хорошо, лето на дворе стояло. Кстати, ничего особенного на этой консультации не было, а в роддоме потом удивились: «О, ты еще у генетика побывала. А зачем?»

На учет по беременности я вставала в родном селе мужа. На тот момент мы были женаты уже год, ездили к родителям на выходные в баню, но больше там почти никуда не ходили.

На приеме у гинеколога начинается нечто! За мной в кабинет заходят еще 7 человек: все — работники больницы. Переглядываются между собой. В коллективе чувствуется смятение, неописуемая злость в мою сторону. Полминуты была абсолютная тишина, потом врач начала выяснять, кто мой муж и знаю ли, что у него вообще-то невеста есть, они 6 лет встречаются и у них через месяц свадьба.

— Да, я даже на эту свадьбу иду. Женится младший брат моего мужа.

Кто-то из толпы:

— Де-е-евки, у Нины же трое детей!

— А-а-а, дак это тот, который после школы уехал! Мы и забыли про него.

— Ну ладно, идем чай пить.

Толпа уходит в некотором разочаровании. На лице врача любезная улыбка:

— Да ты моя хорошая, ну давай, говори: как живот? не тошнит? © Malahit510 / Pikabu