18 историй из роддома, которые впечатались в память сильнее, чем сами роды

Сплошь и рядом говорят о том, что стоит лишь увидеть своего новорожденного малыша, как сразу забываешь о любых неприятностях. И этому есть рациональное объяснение: все дело в гормонах счастья. Но еще бывает так, что к этим незабываемым моментам присоединяется и парочка курьезных, а порой и просто возмутительных.