18 историй из роддома, которые впечатались в память сильнее, чем сами роды
Сплошь и рядом говорят о том, что стоит лишь увидеть своего новорожденного малыша, как сразу забываешь о любых неприятностях. И этому есть рациональное объяснение: все дело в гормонах счастья. Но еще бывает так, что к этим незабываемым моментам присоединяется и парочка курьезных, а порой и просто возмутительных.
Мы в AdMe.ru считаем, что появление на свет нового человека — это уже само по себе радостное событие. А если в этот момент все происходит совсем не по плану, то об этом не грех и рассказать.
- Когда я родила первую дочь, мне было 22. Роды были тяжелые, дочку увидела один (один!) раз на руках у врача. И вот принесли мне ее на следующее утро. Только, блин, не ее! Акушерка, мол, мамочка, не придумывайте. И смотрит еще недовольно на меня. Я уже в крик: «Это! Не! Моя! Дочь!» А потом акушерка все-таки принесла мою. Со смехом, ведь то вообще пацан был. © Sobakaotbesena1 / Twitter
- В больнице моей маме сказали, что рожать она будет часа в 3 утра, не раньше. Вот только схватки у нее начались уже в 10 вечера, а врач ушел в какую-то забегаловку перекусить ну и траванулся там. В общем, принимала меня медсестра, которая раньше никогда этого не делала. © That_Smiling_Orange / Reddit
- Вызов к женщине, 34 года, 4-е роды. Подъезжаем к дому, со двора выбегает она с пакетами и кричит: «Девчонки, мои хорошие, полетели, а то сейчас выскочит и поймать не успеем! 2-й раз я рожать в машине не хочу!» Такая клевая, всю дорогу с ней хохотали. © yadeathcoree / Twitter
- Моя подруга — человек исключительно пунктуальный и исполнительный. И вот ей поставили предварительную дату родов — 1 января. Рассказывает: «Представляешь, 1 января, утро после Нового года, куча еды в холодильнике, которую я вчера весь день готовила. Но мне же сказали 1-го числа рожать! Я как порядочная сумки упаковала, такси вызвала и поехала в роддом. В приемном врач поинтересовалась, что беспокоит — схватки там или хотя бы воды, может? А я говорю: „Ничего“. И справочку от акушера показываю, вот, мол, как приказано — явилась рожать, значит. Врач так очочки на носу поправила и говорит: „Ну отказать мы вам не можем, тогда оставайтесь, пока не родите. Но это может быть сегодня, а может дней через 10“. Я радостно подхватила сумки и поскакала обратно домой. Родила в итоге только через 2 недели». © Puma2102 / Pikabu
- Моя тетя позвала через кнопку вызова медсестру, чтобы сказать, что уже готова рожать. А та начала с ней спорить, мол, я тебя осматривала 5 минут назад, тебе еще рано! Ну а тетя все пытается настоять на своем. Но медсестра ни в какую: «До родов еще часы!» Тетя уже в крик: «Может, вы наконец уже придете? Потому что я только что родила!» Да, она успела родить сама. Не нужно спорить с женщиной, беременной 6-м ребенком. © C***astic***** / Reddit
- Перед рождением 2-го сына встала я рано утром, искупалась — чувствовала, что поеду сейчас рожать. Муж просыпается — удивленно так, мол, ты куда? Ну я и говорю, что поеду рожать. А он мне предлагает подождать, пока он съездит на работу, отпросится и только потом отвезет меня в роддом. Не стала я ждать, поехала на такси и благополучно родила через 3 часа. © mulat72 / Pikabu
- Рожала еще в те времена, когда в роддомах выдавали казенные ночнушки и видавшие пару поколений рожениц халаты. Так вот, схватки уже начались, по направлению врача иду в предродовую. И тут в конце коридора встречаю того самого врача, что меня туда отправил. Доктор и спрашивает: «А что у вас там в кармане?» «Книжка, — отвечаю, — а что? Рожать, говорят, небыстрый процесс, что еще делать?» © Kalina Me / AdMe
- Эта история случилась лет 16 назад. Жена была беременна 1-й дочкой, сроки уже поджимали. Дома мы тогда жили вдвоем, опыта никакого, а роддом был рядом с домом, метров 500. И вот в одну прекрасную ночь меня будит жена и говорит, что живот уже болит, кажется, скоро рожать. У меня небольшая паника — хотя и ждал рождения, но так не был готов. Я знал, что в больницу ложатся через приемный покой, поэтому предложил жене подождать, пока откроется приемное отделение. И почему-то она согласилась. Кое-как дождались 8 часов и пошли в роддом. В приемном покое очень удивились, мягко говоря, такому решению, до сих пор помню слова медсестры: «Ребенок не трамвай, он по расписанию не рождается». Вот так я понял, что не все приемные покои работают по расписанию, есть и круглосуточные. А ребенок родился крепким и здоровым. © Bairburguy / Pikabu
- Я рожала долго, измоталась, проголодалась... Медсестра обтирает дочку, приговаривает, мол, подождите еще минуточку и я вам ее дам. Кладет мне ее на живот, а у меня само в ответ вырывается: «Лучше бы пожрать дали!» © Ольга Чичвархина / Facebook
- Медсестры не поверили моей маме, когда та сказала, что вообще-то уже рожает. Еще и все палаты были заняты, поэтому ее положили просто на стол в рентгеновском кабинете. В общем, эта история о том, как я родился на этом самом столе, потому что из-за сильных схваток ее уже не могли никуда перевести и в целом двигать. © Prussie / Reddit
- Когда я приехала в роддом, схватки у меня были слабые и вполне терпимые. После заполнения документов и пары унизительных процедур меня с этими легкими схватками отправили в предродовую. Там уже страдала девушка с «редким» именем Катя. Катя быстрой (насколько позволял живот) и нервной походкой ходила по палате: от двери к стене, от стены к окну. Дверь-стена-окно-стена, дверь-стена-окно... В какой-то момент она резко останавливалась, прикладывала к стене полотенце, утыкалась в него лицом и кричала странным низким голосом. Прокричавшись, снова начинала ходить. Дверь-стена-окно-стена... Потом останавливалась и кричала. Потом опять ходила. Я лежала на кровати и смотрела на ее метания. Думала, что Катя какая-то странная, что Катя плохая актриса и явно переигрывает. Кажется, еще слово «малахольная» вспомнила. «Ну схватки и схватки, чего такую трагедию из этого устраивать?» — не понимала я. А потом (часа через полтора) ка-а-ак поняла! © katy.giurdzhian / Pikabu
- Медсестра пыталась отправить меня домой, мол, слишком много времени еще до родов. А меньше чем через час после этих разборок у меня родился сын. © fille_du_nord / Reddit
- Когда я родила, у меня было совсем мало молока, дочку нужно было докармливать смесью. А роддом ее не предоставлял, поэтому я попросила своего папу (счастливого деда) привезти мне в роддом детское питание. Папа расстарался и припер ящик (!) баночек яблочного пюре со сливками «Малыш». © Елена Дебрер / Facebook
- Младшую дочь «рожали» с мужем вместе. Он мужественно выдержал весь процесс, помогал как мог. Очень переживал. Когда дочь родилась, я облегченно выдохнула, расслабилась, глаза закрыла. А муж мой ребенка увидел и спрашивает у акушерки: «А почему она такая красивая?» Акушерка говорит: «Ну какую сделал, такую и родили». Оказывается, он думал, что младенец должен быть сморщенный такой, а она родилась розовенькая, чистенькая. Смеемся над этой историей. © Вера Рындич / Facebook
- Сына я рожала в больнице совсем маленького городка. Врач мчалась ко мне из другой больницы и еле-еле успела принять роды. И на ней все еще был мотоциклетный шлем! © CootieM0nster / Reddit
- Ходила с капельницей, было очень больно и страшно в первый раз, муж не отходил от меня ни на секунду. И тут он говорит, мол, вода закончилась, пойду в автомате куплю. Автомат с водой стоял за углом длиннющего коридора. Я говорю, иди, только быстро. Он пошел, а я ему вслед как закричу на фоне очередной схватки: «Быстро!» — и муж как побежит, будто 100-метровку на скорость со всей мочи. До сих пор вспоминаем и ржем. Муж испугался больше, чем я. © Гучи Таня / Facebook
- Моя мама пыталась всем доказать, что ей уже пора рожать, но никто не слушал. В итоге ее даже отправили в душ, чтобы она охладилась и успокоилась, ага. Ну душ-то она приняла, села в ванну и там и родила моего брата. © chelcdora / Reddit
А какие случаи, произошедшие во время родов, стали вашей семейной легендой?
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