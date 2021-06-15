18 историй для женщин, которые тоже боялись рожать или нестерпимо хотели воблы с сахаром

Ожидание ребенка и подготовка к будущему родительству — время хоть и наполненное чудесами, но очень непростое. Причем для каждого из родителей: то молодой папа расплачется на курсах для родителей, то мама попадет в неловкую ситуацию из-за квашеной капусты.

Прочитав эти истории, мы в AdMe.ru еще раз убедились, что дать жизнь человеку — это поистине незабываемое приключение.

Всю беременность я скакала как сайгак. На «гнездование» отвела себе чуток времени и 31 января пошла в декрет. 1 февраля, раннее утро, первый день дома. Проводила мужа на работу, сама планы строю. Но вдруг заныл живот. Потерпела час, потом позвонила в скорую.

Бригада забрала в роддом «ну чисто подстраховаться.» Первый звоночек прозвучал в машине, когда на мой вопрос «А мы едем в 7-й роддом?» водитель ответил: «Нет, дочка, туда не успеем».

Приехали в приемное, меня осмотрели, сказали ждать. А живот уже не болит, я снова горная коза или лань. Стучусь в кабинет:

— Ну я поехала?

У врача аж глаза округлились:

— Куда поехала?

— Домой.

— Вот родишь и обязательно поедешь!

Тут глаза округлились уже у меня, а через пару часов я родила. © Niknesochinila / Pikabu

Во время беременности я была очень разборчива в выборе напитков. Как-то послала мужа в магазин за соком, а он принес 2 литра газировки. В итоге я запустила ее в него. Еще мне как-то до жути захотелось бутерброд с жареной ветчиной и сыром, но хлеб должен был быть равномерного золотистого цвета с каждой стороны. Мне было сложно, и это еще мягко сказано. © Katrina Bell / Quora

Давным-давно поехали с мужем на переговорный пункт. По пути стоял овощной магазин с непередаваемым амбре: пахло гнилой картошкой, прелой морковью, плесневелым луком и какими-то соленьями. И самый цимес — запах квашеной капусты. Вот ее-то мне и захотелось.

Спросила у мужа робко, он аж подскочил: «С ума сошла?!» Но план созрел быстро.

Приехали на переговорку, под предлогом «душно тут» я вышла. Чинно прошла мимо окон и рванула в тот полуподвальный магазин. Влетела, запустила руку в бочку с капустой и начала жрать. С такой жадностью, что продавщицы и слова не проронили.

Когда ехали домой, муж сказал: «Как ты могла ту капусту хотеть? Уже полчаса едем, а запах никак не выветрится. И ведь только мимо магазина прошли!» © Akatcia / Pikabu

Спросила у мужа робко, он аж подскочил: «С ума сошла?!» Но план созрел быстро. Приехали на переговорку, под предлогом «душно тут» я вышла. Чинно прошла мимо окон и рванула в тот полуподвальный магазин. Влетела, запустила руку в бочку с капустой и начала жрать. С такой жадностью, что продавщицы и слова не проронили. Когда ехали домой, муж сказал: «Как ты могла ту капусту хотеть? Уже полчаса едем, а запах никак не выветрится. И ведь только мимо магазина прошли!» © Akatcia / Pikabu Сидела в очереди в поликлинике. Рядом женщина средних лет и беременная женщина помоложе беседуют. Беременная говорит:

— Ой, я так боюсь рожать! Так страшно!

— А чего ты боишься? Ты ведь не знаешь, как это! Вот во второй раз будешь бояться. © UrsaMajor88 / Pikabu

Это случилось во время визита к врачу, когда я была беременна дочкой. Медсестра рассказала, что после родов выдают браслетики матери, ребенку и еще одному человеку по выбору мамы. Я повернулась к мужу и сказала: «Господи, а я не знаю, кому дать третий браслет!» Он спросил, серьезно ли я. А потом сказал: «Он для твоего мужа». Оу, точно! © Louise Durden / Quora

Пришли на УЗИ. Я, муж и его друг, гостивший у нас, чисто за компанию. Пока сидели в очереди, мы предложили ему стать крестным. Заходим в кабинет. Врач справедливо спрашивает, к чему тут такая толпа, и кивает на друга:

— Вот вы кто?

— Я? Я будущий отец! — Имелся в виду крестный отец, но кому нужны такие подробности?

— А это тогда кто? — и кивает на мужа.

— А это муж, — пожал плечами друг. — Кто ж еще?

О нас подумали черт-те что, но было смешно. © Salivan / AdMe

— Вот вы кто? — Я? Я будущий отец! — Имелся в виду крестный отец, но кому нужны такие подробности? — А это тогда кто? — и кивает на мужа. — А это муж, — пожал плечами друг. — Кто ж еще? О нас подумали черт-те что, но было смешно. © Salivan / AdMe 11 часов вечера. Начались схватки. Вызвали такси. Я еле-еле иду, придерживая живот. Водитель спрашивает: «В больницу?» А я ему: «Хочу в пиццерию. Пиццу хочу» — и начинаю плакать. Приехала в больницу с коробкой пиццы. После родов доела. © Оксана Ден ​/ Facebook

Это история о моей маме. В середине дня у отца зазвонил телефон:

— (Плач мамы.) Машина сломалась, я не могу ехать!

— Успокойся. С тобой все хорошо?

— Нет, со мной не все хорошо! Я просто хотела бургер...

— Хорошо, тише. Где ты? Сейчас я за тобой приеду.

— Я во дворе!

— Понял, я сейчас пр... Что?

— (Всхлипывая.) Я возле дома, сказала же. Захотела бургер, а эта дурацкая машина не заводится, я не могу выехать!

— Иди в дом, я скоро приеду, и вместе съездим. © Connor Strynkowski / Quora

— (Плач мамы.) Машина сломалась, я не могу ехать! — Успокойся. С тобой все хорошо? — Нет, со мной не все хорошо! Я просто хотела бургер... — Хорошо, тише. Где ты? Сейчас я за тобой приеду. — Я во дворе! — Понял, я сейчас пр... Что? — (Всхлипывая.) Я возле дома, сказала же. Захотела бургер, а эта дурацкая машина не заводится, я не могу выехать! — Иди в дом, я скоро приеду, и вместе съездим. © Connor Strynkowski / Quora Меня на 9-м месяце просто неимоверно тянуло кататься на попе с ледяной горки. Вся семья была против, ругались, крутили пальцем у виска, не пускали. Я несколько раз часа в 2 ночи тихонько сваливала и с воплями счастья в гордом одиночестве каталась с горки в парке. Потом надоело. Через неделю горка растаяла и я поехала рожать. © Liebe Liubov / Facebook

Когда я была на 8-м месяце, мы решили поехать в небольшой город на берегу Финского залива. Воздух, залив, сосны, песочек — что еще надо, думала я. И в то же мгновение я поняла, что очень-очень надо шашлык.

Мы обошли несколько кафе, но шашлыка нигде не было. Муж предложил прокатиться до ближайшего города покрупнее. Там заветного кушанья тоже не оказалось, и мы поинтересовались, что случилось. Фестиваль байкеров — был нам ответ, так что завтра мы решили идти туда.

На дым я шла как Рокфор на запах сыра. С трудом удерживая себя, чтобы не растолкать очередь, я дождалась своей и сделала заказ: «Мне, пожалуйста, 2, ой, 3, ой, нет, 4 порции шашлыка!.. А 5 можно?»

Байкеры стали высматривать компанию, для которой делался заказ. Когда я отнесла шашлык за столик, где был только мой муж, они зашушукались. Я честно выделила супругу 2 порции (правда, потом половину порции стащила), а остальное начала пожирать сама.

Позже, когда я проходила с новой партией еды мимо уже знакомой группы байкеров, они зааплодировали. © MelissaFlorova / Pikabu

В метро на эскалаторе пахло штукатуркой. Я раз пять спустилась и поднялась. Тетка в «стакане» сначала удивилась моему третьему проходу возле нее, но потом увидела живот и крикнула: «Держись крепче за поручень!» © Алла Кондрашина / Facebook

Мы с женой посещали курсы молодых родителей, и к тому моменту мне уже снились кошмары, где я ненароком причиняла ребенку боль или неправильно его держала. На одном из занятий медсестра взяла игрушечного пупса, с которым мы тренировались. Увидев, что у него неправильно повернута голова, она просто усмехнулась и крутанула ему шею. Да, это была игрушка, но шея так напоминала детскую, еще и этот жест...

Я старался держаться, но мне хотелось орать! Я повернулся к жене и попросил отвезти меня потом куда-нибудь, чтобы снять стресс. Супруга подумала, что я прикалываюсь, но, видимо, я побледнел и начал плакать. Так что она выполнила мою просьбу. © dakkar107 / Reddit

Мне особенно запомнились вторые роды, так как у меня там был «билет в первый ряд»: меня положили прямо лицом к окну. Зима, февраль, 6 утра. Стекла в то время не просвечивали, а были скорее как зеркала. Так что я имела честь наблюдать сие радостное событие, хоть желания такого не изъявляла.

Как-то вычитала в интернете что-то, как мне тогда показалось, невероятно смешное. Муж услышал, как я истерично хохочу, и заинтересовался. Давясь от смеха, зачитываю ему, а когда заканчивала, он только и выдал: «И все?» Естественно, я тут же начала рыдать: почему же ему не смешно? что же со мной не так? Потом я поняла, насколько было глупо из-за этого плакать, и начала рыдать еще сильнее уже из-за этого. © pb_oreos / Reddit

Моя сестра на 3-м месяце как-то взахлеб рыдала несколько часов: сначала — потому что ветчина не того цвета, потом — из-за того что мы все не способны понять глубину трагедии. © Лика Безумная / AdMe

С последними родами было забавно: рожать я начала сразу после боя курантов в новогоднюю ночь. Старших уже спать уложили, и я уехала на скорой. Утром они проснулись, подарки под елкой нашли, а меня не нашли и в панике побежали к папе: «Папа, папа! Дед Мороз принес подарки и унес маму!!!» © Софья Кузнецова / Facebook

Моей тете предстояло рожать мою, соответственно, двоюродную сестру. Вот начались схватки. Пока доехали, схватки прекратились. Врач тетю осмотрел, говорит: «Рано приехали. Ей рожать через 2–3 дня». Наш эскорт (тетин муж и его отец): «Ну так мы ее обратно повезем?» Врач отвечает: «Не, раз уж привезли, положим, пусть тут ждет». Все успокоились, ее положили, эскорт уехал. На следующее утро приехали ее навестить, и между дядей и уже другим врачом произошел следующий разговор.

Врач:

— Родила!

— Как родила?! — дядя в изумлении, ему же «обещали» через 2–3 дня.

— А вы ее зачем привезли? — в еще большем изумлении спросил врач. © Ushwood / AdMe

Рожала летом. Из-за паники все запихала в рюкзак мужа. Среди прочего мою «счастливую» сорочку и меховую шапку. Приехала в роддом и попросила доктора, чтобы обязательно на мне были все вещи, которые я привезла с собой, мол, приносят удачу. Только, говорю, пожалуйста, не задавайте насчет вещей вопросов.

Завели меня в палату, сестра дает мне вещи. Смотрю, там ночнушка лежит моя, шерстяная шапочка и коньки хоккейные. Я спросила про коньки, это, мол, зачем. Сестра ответила: «Надевайте все и быстро! Доктор сказал, чтобы все было на вас надето».

Привезли в родильное, положили, лезвия на коньках забинтовали. Ну, думаю, ноу-хау, видимо, в больнице. Сомнения начали закрадываться, когда привели другую роженицу. Без коньков. На мой вопрос доктор ответил: «Так она и не просила их надеть. А у вас в рюкзаке лежали — сами же заказывали!» И тут я узнала коньки мужа. Объяснила им ситуацию. Они говорят: «А мы, прежде чем вам коньки нести, все ваши справки от психиатра просмотрели. Но, мало ли, может, хотите, чтобы сын хоккеистом был... Вы же сами просили лишних вопросов не задавать». © ГенераловаОксана / AdMe