18 историй читателей AdMe.ru о детях, которые тонко намекнули взрослым: «Пощады не ждите»

Мы с сестрой, пока мама была на работе, надевали ее платья и туфли на каблуках, а потом выходили на балкон (мы жили на 1-м этаже) и устраивали «показ мод» перед соседскими детьми. А еще помню, как, оставаясь у дедушки с бабушкой, мы выкидывали из окна помидоры, которые на подоконник раскладывала бабушка дозревать, потому что они нам воняли. Еще пытались найти повидло в ящике с консервами. Открывали все подряд, потому что там не было этикеток. И когда в очередной раз нам попалась тушенка (банок 8–10 уже было вскрыто), мы от разочарования сгребали вилками жир и устраивали катапульту. Ужас. Моя дочь не такая, она адекватная. © Галина Фадеева / Facebook