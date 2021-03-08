18 историй читателей AdMe.ru о детях, которые тонко намекнули взрослым: «Пощады не ждите»
Большинство пар стремится подготовиться к пополнению в семье заранее: почитать литературу о родительстве, порасспрашивать знакомых, у которых уже есть дети, посмотреть блоги. Но все это дает лишь общее представление о подводных камнях в воспитании малышей, ведь даже те из них, кто едва научился ходить и говорить, виртуозно находят все новые способы испытывать терпение взрослых.
Мы в AdMe.ru сражены наповал не только стальными нервами, но и искренностью наших читателей, поэтому собрали самые искрометные истории о выходках их детей, а также воспоминания о собственных проделках.
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Моей дочери было года 2, когда она решила попробовать рисовать. Взяла толстый зеленый маркер, приложила его к стене и прошла весь периметр квартиры: зеркало, стены, двери и... открытую гардеробную, где на нижней штанге висели белые рубашки. © Яна Юракова / Facebook
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Все время и дома, и на улице я хожу в брюках или джинсах. Как-то взяла сына на работу, куда я надеваю юбку. 5-летний ребенок долго-долго смотрел на меня и выдал: «Вот это да! А ты, мама, оказывается, девчонка у нас!» © Inga Urgant / Facebook
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Я была дома одна с 2-летним сыном и при этом очень плохо себя чувствовала. Прилегла и задремала. Проснулась через полчаса, первая мысль: «Какой умничка! Не шумел, дал мне поспать!» Дальше нахожу взглядом сына и чуть не теряю сознание при виде его ярко-алого лица с сине-зелеными подтеками. Этот умничка выдвинул ящик трюмо с моей косметикой и накрасился всеми оттенками губной помады и теней. © Elena Bogatyrenko / Facebook
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Пошли покупать новую мягкую мебель в гостиную. Выбрали молочного цвета, причем дочь (3,5 года) принимала активное участие. Я задала ей вопрос, не будет ли она ее рвать, потому что обивку на предыдущей она потихоньку поддевала и рвала по кусочку на подлокотниках. Она поклялась, что больше так делать не будет. В результате купили мебель из натуральной кожи молочного цвета за ₽ 250 000. На следующий же день она черным фломастером на спинке написала крупными буквами: «МАМА». Когда я стала ее ругать, она ответила: «Мама, я же не рвала ее»! Помню, чем я только ни оттирала, в ход шли все моющие средства. Причем дочь помогала. Ей сейчас 15 лет, помнит тот эпизод. © Ольга Пушкина / Facebook
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Мы с братом ключом прошкрябали белый орнамент на темной деревянной полированной поверхности стола. Я не была уверена, что маме понравится орнамент. И я не ошиблась. А потом мы решили собрать коллекцию марок. Марки были напечатаны в Малой советской энциклопедии. Пришлось их оттуда вырезать и наклеивать в тетрадку, чтобы получилась коллекция. Мама опять же не согласилась. © Mylla Yanovska / Facebook
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Моя младшая сестра в возрасте 5–6 лет сшила пупсику гардероб (как умела). Материальчик для рукоделия выстригла по подолам маминых платьев. Всех, что висели в шкафу. Мне было уже 11–12. Досталось мне за то, что плохо смотрю за сестричкой. © Елена Шрубщик / Facebook
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Теща попросила открыть банку с домашней горчицей, так как ей не хватает сил. Я пытаюсь открыть банку и так, и сяк, уже полотенцем обмотал крышку — никак не открывается. Зажал банку между коленями и с напряжением начинаю прокручивать крышку. Наша дочка (3,5 года) смотрела, смотрела на мои потуги, а затем сказала: «Папа, ты, по-моему, сейчас сделаешь большую какашу». Я чуть банку не уронил от смеха! Теща с женой минут 10 хохотали. © Алексей Осипов / Facebook
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Помню, в детстве у нас везде на скатертях, покрывалах и шторах была бахрома. Так вот, пока мама на кухне готовила еду, я в комнате срезала бахрому и из нее готовила салат в шкатулке. Мама огорчилась, но меня не наказали. Сейчас обожаю готовить. © Алёна Сокол / Facebook
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Меня в 7 лет отдали в кружок мягкой игрушки. Я кропотливо, пока родителей нет дома, готовила маме сюрприз на день рождения — огромную плюшевую собаку. Мама была в восторге, пока не поняла, что она из ее старой шубы. Меня спасло именно это. © Natalya Nikolskaya / Facebook
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Сын решил проделать проход в стене из своей комнаты в комнату сестер. Тихо сидел за дверью и колупал стену кнопкой для пробковой доски. Дверь, видите ли, ему не подходит. Нужен «проход». А спустя время решил выемку в стене задекорировать рисунком с космосом. Украсил как мог. © Анна Владимировна Андреева / Facebook
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Мы с сестрой, пока мама была на работе, надевали ее платья и туфли на каблуках, а потом выходили на балкон (мы жили на 1-м этаже) и устраивали «показ мод» перед соседскими детьми. А еще помню, как, оставаясь у дедушки с бабушкой, мы выкидывали из окна помидоры, которые на подоконник раскладывала бабушка дозревать, потому что они нам воняли. Еще пытались найти повидло в ящике с консервами. Открывали все подряд, потому что там не было этикеток. И когда в очередной раз нам попалась тушенка (банок 8–10 уже было вскрыто), мы от разочарования сгребали вилками жир и устраивали катапульту. Ужас. Моя дочь не такая, она адекватная. © Галина Фадеева / Facebook
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На прошлой неделе гуляли с сыном по пляжу. +25 °С, не думали, что будем купаться, но сын (8 лет) передумал и решил поплавать. Наплавался, вышел, а у нас с собой нет полотенец. Ну я его обтерла его футболкой и надела на него свой белый свитер оверсайз. Он стоит в этом белом свитере, смотрит на море и выдает: «Я как бог какой-то». © Mika Khassenova / Facebook
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Купили домой 5-литровую бутыль растительного масла. Пока я была в другой комнате, поняла, что в доме подозрительная тишина. Вернувшись в гостиную, обнаружила дочь за увлекательным занятием: она хлопала руками по луже масла на ковре. Самое интересное, что она успела протащить бутыль с вытекающим маслом по всему дому, и эти 5 литров почти равномерно размазались по всей поверхности пола. Ковры мы вначале пытались отмыть, потом выбросили. Еще месяц полы лоснились, это масло невозможно было полностью отмыть. © Екатерина Маслова / Facebook
А что за последнее время отчебучивали ваши дети? И какими изощренными способами вы играли на нервах своих родителей, будучи ребенком?