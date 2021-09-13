18 историй читателей AdMe.ru, которые больше ни за какие коврижки не позовут к себе гостей

Как правило, люди не приглашают к себе домой малознакомых людей, ведь не знаешь, чего от них можно ожидать. Но, оказывается, даже близкие родственники и друзья могут такое учудить в гостях, что потом горько пожалеешь о том, что позвал их домой. Например, сломать унитаз, испортить духовку или без спроса выкинуть чужие вещи.