18 историй читателей AdMe.ru, которые больше ни за какие коврижки не позовут к себе гостей
Как правило, люди не приглашают к себе домой малознакомых людей, ведь не знаешь, чего от них можно ожидать. Но, оказывается, даже близкие родственники и друзья могут такое учудить в гостях, что потом горько пожалеешь о том, что позвал их домой. Например, сломать унитаз, испортить духовку или без спроса выкинуть чужие вещи.
И это еще цветочки. Читатели AdMe.ru вспомнили случаи, после которых они 100 раз подумают, звать ли кого-нибудь к себе в гости снова.
- Свадьба. Моя старшая сестра свою дочь замуж отдавала. Первый день — в ресторане, а на второй готовили все дома. Заходит сестренка на кухню, а там одна из дорогих гостей стоит у стола, раскрывает орешки со сгущенкой, пальчиком вытаскивает оттуда начинку, облизывает и обратно пустой кладет. Увидев, что за ней наблюдают, она не смутилась, а рассмеялась и сказала, что очень любит вареную сгущенку, да еще с орехами. Пришлось делать выборку пустых орешков. © Галина Фалькова / Facebook
- Пришла как-то мамина знакомая со своей дочкой в гости, принесла торт и пирожки с вишней. Я и ее дочка отправились в комнату играть (мы одногодки), а моя мама — на кухню готовить чай. Когда мы вернулись, то ни пирожков, ни торта на месте не оказалось: гостья сама все съела, пока никого не было. Так и пили просто чай с сахаром, потому как моя мама не успела сбегать в магазин за сладким, а они пришли без предупреждения. © Анна Анна / Facebook
- Была у меня подруга, которая часто приходила с ночевкой. У нее была привычка: в гостях она вела себя так, будто находится в своем доме. Например, сидя в кресле или на диване, она задирала ноги на подлокотники или клала их на столик, на котором у меня газеты и журналы лежали и куда я ставила посуду, когда мы ели. © Гульнара Саидова / Facebook
- К нам каждый год приезжали родственники. И вот однажды звонок в дверь. Стоят незнакомые люди и говорят: «Мы ехали в поезде с вашими родственниками, они сказали, что мы можем у вас остановиться». Мы в шоке. Помню растерянность отца: это же его сестра дала им наш адрес. И не помню, пустили родители или нет. Мне лет 14 было, а спросить уже не у кого. © Татьяна Мышонкова / Facebook
- Племянница приезжала из общаги на выходные, родители ее находились в другом городе. Ну я ее кормила, поила, она купалась и стирала. Когда уезжала, я ей еще и денежек с собой давала: студентка ведь, жалко. При этом она сколько раз пила чай или кофе, столько раз оставляла грязные чашки где попало.
Как-то раз она купила минеральную воду, а мои дети выпили половину бутылки. Так она устроила такой скандал из-за этого! А как она потом меня «отблагодарила» за все — это отдельный рассказ. © Ирина Цопа / Facebook
- Я обычно никого к себе не приглашаю. Но тут так получилось, что пришли с ночевкой мама, сестра и племянник. Утром иду в ванную, а из-под крышки туалетного бачка торчат ножницы. Спрашиваю родственников, мол, что с унитазом случилось. А сестра мне заявляет: «Дак он у тебя был сломан». Нормально так. Прекрасно все работало, а тут он оказался сломан. В общем, пришлось менять унитаз. Больше никогда и никто ко мне с ночевкой не приедет.
© Marina Karpus / Facebook
- Приехала как-то сестра в гости и решила удивить нас своими кулинарными способностями. В итоге запачкала духовку и плиту. Когда отмывала духовку, повредила проводок. Теперь духовка от электросети не включается, только спичками. Потом стала мыть плиту и отбила кусочек керамики от горелки. Теперь мы этой горелкой не пользуемся, так как она вспыхивает на 20 см во все стороны. А еще сестра смыла с панели все знаки. Вот так. © Максим Телегин / Facebook
- Есть у нас родственники, каждый визит которых мы называем набегом. Если им нужно вытереть руки, сопли ребенку или еще что-то, они открывают мамин шкаф, вытаскивают первую попавшуюся вещь — тем и вытирают... Но больше всего меня задело то, что двоюродная сестра стала выбрасывать из дома вещи моего папы, который недавно умер. Они ей мешали, видите ли. Нас с мамой аж потряхивало от этого. © Наталия Шишло / Facebook
- Я уезжала в санаторий, а подруга напросилась пожить в моей квартире вместе со своей семьей. Съели все продукты, а квартиру мне пришлось потом отмывать. В другой раз еще одни знакомые попросились пожить в течение какого-то времени за оплату. В итоге ничего от них не получила, а они, съезжая, еще и наш телевизор унесли. © Мaria Lait / Facebook
- У меня был случай. Еще в то время, когда не было компьютеров и письма писали от руки. Зашла как-то соседка к нам, а в моей комнате на столе лежало письмо. Я его как раз только прочла и отложила, чтобы потом ответить. Соседка увидела конверт с письмом, молча достала письмо, прочитала, вновь вложила в конверт и вышла из комнаты. Я настолько обалдела от такой наглости, что не сразу пришла в себя. После этого случая, пока мы жили в той квартире, ничего личного на видных местах не оставляла никогда. А письма сразу убирала в ящик. © Елена Евдокимова / Facebook
- Приехала подруга с сыном, сказала, по делам в городе, на 2 дня. В общем, жили они неделю, за которую я решила больше не впускать их к себе. Однажды рано утром она ушла и не вернулась, оставив мне своего 14-летнего сына. Начала ее искать — трубку не берет. Спрашиваю у сына: «Где мать?» Молчит. В итоге она все же заявилась, еще и обиженная на меня. Быстро забрала свое чадо и умотала. Вот такое бывает, когда дружишь 19 лет с человеком и у него заскок. © Italina Legrot / Facebook
- Приезжала в столицу по делам родственница с сыном 12 лет. Я их приютила, а после их отъезда обнаружила, что мой растущий лимон чахнет, еще запах мочи там чувствуется. Оказывается, сын родственницы ходил в горшок с растением, причем с ее одобрения. Поняла это после их второго визита. А когда я ей высказала, она и не отрицала. До сих пор не пойму: туалет же рядом. © Хусаинова Минзаля / Facebook
- К соседке пришли гости. Ели, пили. Потом она заметила, как один мужчина ходил по квартире, вдруг остановился и провел платком по верху двери. Усмехнулся, показал ей пыльный платочек, погрозил пальчиком и покачал головой. А позже вышел из ванной и при всех опять показал платок и добавил: «А это — на рамке зеркала». Поздно вечером она у меня рыдала из-за этого. Еле успокоила. © Tatyana Klimenko / Facebook
- Свекровь приехала на месяц. На все готовое, пальцем о палец не ударила. Перед отъездом собрала с дерева все персики без разрешения. И еще сказала, что передаст друзьям, чтобы к нам ездили всегда, так как у нас хорошо и платить ни за что не надо. © Ольга Кутукина / Facebook
- Одна из моих подруг была в поиске жилья. На время поисков я предложила ей остаться у меня, хотя сама я снимала 1 комнату в коммуналке. Так вот, однажды она без спроса покрасила мой шкаф в синий цвет, а мебель принадлежала хозяину комнаты. И еще добавила, что нужно бы кровать сменить. Эту выкинуть и купить побольше. Так как ей удобнее спать на большой кровати. © Ksenia Maken / Facebook
- Я уже забыла, когда в последний раз в гостях была, все вечно к нам ходят. Причем есть вообще интересные кадры, которые считают нормальным сказать: «А у вас в прошлый раз еды побольше было, а в этот раз только 2 салата и 1 горячее». Или: «У вас в предыдущий раз такой салат был вкусный, заморский. А сегодня почему его нет?» © Melanta Pimkina / Facebook
- Гостья, приехавшая ко мне в дом на месяц, вырвала кинзу из моей грядки 2×6. Ей просто мешал запах из открытого окна. Кстати, грядка находилась в 4 м от окна. © Larisa Karasik / Facebook
- Давно это было. Приехала подруга из другого города. Зашла в ванную. Долго не выходила. Вышла, а ванна после нее вся красная. Оказывается, она решила у меня сделать окрашивание хной, так как у нее дома не было горячей воды. На мое возмущение ответила, мол, тебе что, жалко? И на второй день уехала. Ванну я долго отмывала. © Жанна Марамбей / Facebook
А у вас были случаи, когда ваши гости учудили такое, от чего у вас глаза на лоб полезли?
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