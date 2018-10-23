18 откровенных признаний из девичьих дневников, в которых кроются все истины жизни
Немного драмы, капелька юмора, побольше искренности — и вот типичный девичий дневник готов. Кто бы мог подумать, что спустя много лет эти незамысловатые записи смогут вызвать бурю эмоций, приправленных легкой ностальгией!
AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» подняли секретные архивы и предлагают взглянуть на лучшие цитаты юных мудрецов.
1. У каждого в жизни есть свой Филипп
2. Такая полосатая жизнь
3. Жизненно
4. Не позволю хорошей погоде помешать моим планам
5. Коротко и понятно
6. Кто понял жизнь, тот больше не спешит
7. И такое бывает
8. День, когда я стала взрослой
9. Шик, блеск, скромность
10. Cовсем немножко
11. Сказала и сделала
12. Совет от бьюти-гуру
13. Как отдохнуть с пользой
14. Безвольная и самокритичная
15. Так себе эксперимент
16. Три главные жизненные установки
17. Все строго
18. Сложно жить, а куда деваться
А у вас остались детские анкеты и дневники? Поделитесь самыми забавными цитатами в комментариях.
Фото на превью vk.com