18 откровенных признаний из девичьих дневников, в которых кроются все истины жизни

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Немного драмы, капелька юмора, побольше искренности — и вот типичный девичий дневник готов. Кто бы мог подумать, что спустя много лет эти незамысловатые записи смогут вызвать бурю эмоций, приправленных легкой ностальгией!

AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» подняли секретные архивы и предлагают взглянуть на лучшие цитаты юных мудрецов.

1. У каждого в жизни есть свой Филипп

2. Такая полосатая жизнь

3. Жизненно

4. Не позволю хорошей погоде помешать моим планам

5. Коротко и понятно

6. Кто понял жизнь, тот больше не спешит

7. И такое бывает

8. День, когда я стала взрослой

9. Шик, блеск, скромность

10. Cовсем немножко

11. Сказала и сделала

12. Совет от бьюти-гуру

13. Как отдохнуть с пользой

14. Безвольная и самокритичная

15. Так себе эксперимент

16. Три главные жизненные установки

17. Все строго

18. Сложно жить, а куда деваться

А у вас остались детские анкеты и дневники? Поделитесь самыми забавными цитатами в комментариях.