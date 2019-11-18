18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

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Женский юмор, как и женская логика, вещь довольно специфичная — мужчинам не понять. Вот как им объяснить, что мы действительно устаем после посещения салонов красоты? И в сумочке, между прочим, вовсе не бардак, а стратегический запас всего самого необходимого.

Мы в AdMe.ru считаем, что остроумие — качество, которое красит любую девушку. Поэтому героини твитов нашей подборки одна краше другой.

18.

© PRADAXBBY / twitter   © monicabellucciofficiel / instagram  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

17.

© OlkaMolka / pikabu  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

16.

© gothshakira / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

15.

© AnastasiaFrost / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

14.

© FEMALE MEMES / vk   © JanMika / depositphotos  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

13.

© leruini / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

12.

© hui_tam_pel / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

11.

© Wizard_Severus / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

10.

© 3uDaH / pikabu  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

9.

© hovrashe / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

8.

© FEMALE MEMES / vk  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

7.

© personjes / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

6.

© latainawilliams / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

5.

© lyxopk / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

4.

© lysergay / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

3.

© hrenovuhay / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

2.

© littlemzbadass / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

1.

© Wizard_Severus / twitter  

18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

Поделитесь, с какими ежедневными трудностями вы сталкиваетесь в своей жизни?

Фото на превью OlkaMolka / pikabu

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