18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли
Женский юмор, как и женская логика, вещь довольно специфичная — мужчинам не понять. Вот как им объяснить, что мы действительно устаем после посещения салонов красоты? И в сумочке, между прочим, вовсе не бардак, а стратегический запас всего самого необходимого.
Мы в AdMe.ru считаем, что остроумие — качество, которое красит любую девушку. Поэтому героини твитов нашей подборки одна краше другой.
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Поделитесь, с какими ежедневными трудностями вы сталкиваетесь в своей жизни?
Фото на превью OlkaMolka / pikabu