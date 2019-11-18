18 ироничных твитов, в которых уместилась вся боль и несправедливость женской доли

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Женский юмор, как и женская логика, вещь довольно специфичная — мужчинам не понять. Вот как им объяснить, что мы действительно устаем после посещения салонов красоты? И в сумочке, между прочим, вовсе не бардак, а стратегический запас всего самого необходимого.