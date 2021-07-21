18 ироничных комментариев от тех, кто никогда не упустит возможности вставить словечко-другое по любому поводу

Интернет не был бы интернетом, если бы там не было людей, готовых высказаться по любому вопросу. И у некоторых из них это получается просто блестяще: так рождаются шутки про говорящие огурцы, запасной аэродром кота и мышь, которая инсценировала собственное вымирание.