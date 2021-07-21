18 ироничных комментариев от тех, кто никогда не упустит возможности вставить словечко-другое по любому поводу
Интернет не был бы интернетом, если бы там не было людей, готовых высказаться по любому вопросу. И у некоторых из них это получается просто блестяще: так рождаются шутки про говорящие огурцы, запасной аэродром кота и мышь, которая инсценировала собственное вымирание.
Мы в AdMe.ru не пропускаем ни одной остроумной реплики из сети, и вот вам очередная порция самых удачных.
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А вам удаются остроумные реплики?
Фото на превью ziglipuf / Pikabu, GamerX / Pikabu
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