14 знакомых нам с детства блюд, от которых иностранцы в таком восторге, что даже готовят их у себя на родине

Борщ, окрошка, чебуреки — такая еда привычна нам с детства, а вот для иностранцев это настоящая экзотика. Некоторые из них, однажды попробовав диковинные заморские блюда, пытаются приготовить их у себя на родине. Как оказалось, на сайте Reddit есть целая группа, в которой такие ценители выкладывают фотографии того, что у них получилось.

И конечно, редакция AdMe.ru просто не могла не написать об этом. Мы с любопытством прочитали все посты в этом сообществе и выяснили, какие лакомства особенно полюбились иностранцам.

«Попробовал сварить щи. Скажите, суп действительно должен выглядеть так?»

«Приготовила окрошку с домашним квасом. Это одно из моих любимых блюд, но до чего же жутко оно выглядит!»

«Я впервые готовлю борщ и, кажется, положила слишком мало свеклы»

«Наконец-то мне удалось приготовить несколько толстеньких сырников»

«Моя невеста просто литрами пьет квас. Недавно она поняла, что дешевле делать его самостоятельно, чем покупать»

«Я просто влюбилась в чебуреки. Посмотрела видео на YouTube и попробовала приготовить их сама»

«Сделал солянку по рецепту из интернета. Блин, получилась вкуснотища»

«Попытался приготовить борщ. Это мой любимый суп с тех пор, как я попробовал его. Надеюсь, у меня все получилось правильно»

«Вареники с беконом, луком и тушеной капустой. Впервые их готовлю»

«Вся наша семья обожает медовик. Его очень трудно готовить, поэтому я делаю его только на дни рождения. Вот этот, например, я испек для мамы»

Новогодний завтрак в русском стиле

«Традиционный новогодний салат оливье, в который я добавила оливки»

«Несколько месяцев назад я испекла кулебяку. Кажется, для первого раза получилось вполне прилично»

«Моя первая партия пельменей. Я лепила их 1,5 часа, и при этом большая часть времени ушла на то, чтобы раскатать тесто как следует»

«Мой парень австралиец, и только посмотрите, как он предпочитает есть оливье. Селедку под шубой я ему даже и предлагать не стала»

«Я просто влюбилась в сало, когда впервые его попробовала. Знаю, его нужно есть с хлебом, но я обожаю есть его прямо так. Вот мой полуночный ужин»

«Я очень увлечен русской кухней и культурой. Пожалуйста, оцените мой борщ»

«„Павлова“ с карамельными грушами. Я замужем за русским и до сих пор еще не пробовала этот десерт. Пришлось готовить его самой»