18 иностранцев, которые из кожи вон лезут, чтобы освоить наш великий и могучий

Люди, которые разговаривают на двух и более языках, в старости менее подвержены возрастным изменениям вроде слабоумия. Поэтому изучать иностранный язык не только любопытно, но и полезно. Правда, иногда это еще и очень непросто.

Мы в AdMe.ru радуемся успехам этих 18 иностранцев, которые решились освоить русскую речь, и по-доброму смеемся над их мелкими проколами.

Мой муж-англичанин никак не может запомнить слово «яйца» или выражение «десяток яиц», потому поход в магазин превращается в пантомиму с курицей и сносом яиц. © Ekaterina Matveeva / Facebook

Тоже был забавный случай. Работали с итальянцами, один из них потихоньку изучал русский язык. Как-то прогуливались компанией в соседнем ТЦ, и один наш итальянец зашел в отдел. Мы подключились, услышав уже крики. Диалог следующий:

— Чем могу помочь?

— Мне надо Надежда!

Под «надеждой» подразумевалась «одежда». Консультант сообщает, что Надежда сегодня не работает (бывают же совпадения). Итальянец точно знает и видит, что «надежда» есть, и начинает уже настаивать, гордо и громко повторяя одну и ту же фразу на русском, которую выучил для этих целей. © Loko / AdMe

— Чем могу помочь? — Мне надо Надежда! Под «надеждой» подразумевалась «одежда». Консультант сообщает, что Надежда сегодня не работает (бывают же совпадения). Итальянец точно знает и видит, что «надежда» есть, и начинает уже настаивать, гордо и громко повторяя одну и ту же фразу на русском, которую выучил для этих целей. © Loko / AdMe Финский бизнесмен здоровается с партнерами: «Здрассствийте! Очччень прияятна пааазнакомиссся!» А после, не в силах удержаться, произносит со значением так: «Холодильник!» Русские партнеры молча офигевают, что финн принимает за молчаливый восторг. А потом выяснилось, что это просто все слова, которые он знает по-русски. Причем этот неуместный холодильник ему самому нравится больше всего. © Тетя Нюра / AdMe

У сестры был приятель из Сальвадора. Любил приходить в гости: очень ему нравилась русская кухня. Говорит: «Борщ. Очень вкусный борщ. Хорхе любит борщ!» Сестра: «Мам, видишь, Хорхе вовсю учит русский!» Маман, отмахиваясь: «Да ничего он не учит, просто повторяет, как попугай». И вдруг сзади негодующий вопль: «Jorge? Papagayo? Jorge? Papagayo?» Обиделся ужасно, все чувствовали себя страшно неловко. © Тетя Нюра / AdMe

Мой немецкоговорящий муж мне с восторгом поведал, мол, какой красивый у вас обычай — завершать деловые переговоры поеданием оладушек. В итоге выяснилось, что один из деловых партнеров мужа, русскоговорящий, после переговоров произносит: «Вот и ладушки, договорились». После чего предлагается чай, кофе с печеньем или творожными кексами. © Алена Артемова / Facebook

Мой муж не понимает, что происходит с русскими именами. Почему Сергей становится Сережей, а иногда и «Сереж». И что «Сереж» или «Саш» можно говорить, только когда разговариваешь с человеком, а за глаза так не говорят. Почему Александра становится Сашей, хотя от настоящего имени там только первый слог, почему Марья превращается в Марюшу, Марь и так далее. © Marnia / AdMe.ru

Проходили с другом-финном мимо магазина «Пятерочка». Он говорит: «„Пятерочка“ — это как-то связано с цифрой 5?» Отвечаю, что связано. Спрашивает: «А как?» Думала-думала и говорю: «Ну вообще-то это оценка в школе, но такая милая, хорошенькая». Он говорит: «Как-то это странно. Оценка милая, хорошенькая. Не могу представить». А я и говорю: «У нас еще есть „двоечка“, „троечка“ и „четверочка“». Больше вопросов не было. © Ludmila Vidmirova / Facebook

«Милый мой учит русский язык. Я так рада, что теперь он будет знать действительно важные фразы»

Переведи предложение: «Где мой борщ?»

Работаю поваром. Пришел на линию раздачи, и в этот момент ко мне подходит молодой иностранец. Его фраза выбила меня из колеи: «Ты в туалет хочешь, да?» Каким-то чудом я понял, что он ищет уборную, показал ему на заветную дверь. Когда он отвернулся, я посмеялся про себя, ведь половина из нас так же общается за границей. Теперь понятно, почему они все улыбаются. Теперь вместо игр восстанавливаю английский. © Подслушано / Ideer

Вспомнилось, как однажды не мог объяснить знакомым иностранцам, почему тарелка лежит на столе, а стакан стоит. А «класть» и «ляг» — это для изучающих русский язык иностранцев высший пилотаж. Как и зачем писать «что», если грамотное произношение — «што»? © Khasan Tursunov / Facebook

А еще наши мягкие знаки на конце слов — это вообще отдельная история. Ученик читает предложение: «Когда Марина опаздывает на работу, ей приходится брать такси». Ну, во-первых, слово «приходится» иностранцу объяснить очень сложно, для него это всегда что-то связанное с глаголом движения «ходить», «ходит» — не переубедишь! А во-вторых, инфинитив «брать» иностранец всегда произносит как «брат». И вот его перевод: «Когда Марина опаздывает на работу, за ней приходит ее брат, который работает таксистом». И это не единичный случай, это регулярная норма! © Elena Petkovska / Facebook

Учитель в школе в Ирландии решил порадовать мою дочку приветствием «доброе утро». Его распирало от гордости, а мою дочь от смеха, когда он, встретив ее утром, заявил: «Добрая утка!» © Ольга Куликова / Facebook

Мой муж — иностранец. Есть у него коллега, который уже долгое время живет с русской женщиной. Мой, чтобы не упасть в грязь лицом, звонит мне при нем как бы невзначай и начинает: «Привет, как дела? Сало, борщ. Люблю тебя!» — и с довольным лицом отключается. Меня это умиляет, хотя на самом деле понимаю, как это глупо выглядит со стороны, если его коллега хорошо понимает русский. В языковую школу пойти нет времени, хотя сильно хочет, вот и ловит все, что я говорю сыну. © Подслушано / Ideer

Мне один итальянец всегда писал Spassibo. Один раз все-таки поправила, объяснила, что слово пишется с одной S. Теперь пишет Pasibo. © Jamilya Temirova / Facebook

Была с сыном, который в Германии вырос, и его женой-немкой в русском магазине. Сын гордо мне заявляет, мол, жена сама закажет салат. Сноха и говорит: «Меня корейская морковка». А сын поправляет: «Корейский морковка нам». Продавщица сурово смотрит на меня и выдает: «Вы где их таких русских нашли?» Пришлось сказать: «В капусте». Справедливости ради должна сказать, что эта история произошла лет 8 назад и сейчас мой сын в свои 30 говорит по-русски значительно лучше. © Lena Fürle / Facebook