18 идей макияжа, которые сделают вас королевой Хеллоуина. (Самое крутое — в конце статьи)
Раз в году, в конце октября, можно позволить себе нанести такой макияж, на который вы вряд ли бы отважились в другой день года. И если вам надоели банальные рожки и зубы вампира, то посмотрите на крутые варианты, которые мы нашли для вас на просторах инстаграма. Ну а в конце вас ждет приятный бонус.
AdMe.ru просит особо впечатлительных не смотреть на всю эту «красоту» ночью. А то мало ли что.
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Бонус: как все это делается
Фото на превью lunafortun / instagram