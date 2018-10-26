18 идей макияжа, которые сделают вас королевой Хеллоуина. (Самое крутое — в конце статьи)

Раз в году, в конце октября, можно позволить себе нанести такой макияж, на который вы вряд ли бы отважились в другой день года. И если вам надоели банальные рожки и зубы вампира, то посмотрите на крутые варианты, которые мы нашли для вас на просторах инстаграма. Ну а в конце вас ждет приятный бонус.

AdMe.ru просит особо впечатлительных не смотреть на всю эту «красоту» ночью. А то мало ли что.

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Бонус: как все это делается

Фото на превью lunafortun / instagram

3 На склад!
1 Комментарии
  • 26 октября 2018
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