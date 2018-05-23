18 идеальных фотографий, от которых не так-то просто оторвать взгляд

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В повседневной суете мы порой не замечаем красоту и гармонию вещей, которые нас окружают. Например, идеальные формы ракушки, абсолютно пустой и симметричный вагон метро или ровную поверхность еще ни разу не использованной помады. Такие фотографии не только доставляют визуальное наслаждение, но и помогают успокоить нервы. Ведь невозможно нервничать, когда смотришь на что-то идеальное. Попробуйте сами.

AdMe.ru собрал 18 снимков, которые наверняка придутся по душе даже тем, кто не считает себя перфекционистом.

Черное мороженое зовет вас на темную сторону силы

Гипнотически прекрасные глаза

Человек не мог так уложить шины в грузовик. Судя по метле, это был волшебник

«Доктор сказал моей жене, что у нее самые необычные глаза, которые он когда-либо видел»

Архитектор этого здания точно знал, как сделать так, чтобы оно выделялось на фоне соседей

Новая, еще ни разу не использованная помада

Идеальное сочетание природы и архитектуры

Тарелка, которая разбилась ровно на 2 части

Эта ракушка точно настоящая?

«Мне повезло прокатиться в абсолютно пустом поезде»

Черничный пирог

Когда продукты идеально уложились в корзину

Красота цитрусов на разделочной доске

«Так выглядит каждый дом, в котором я провожу электричество и подключаю интернет»

Вода в озере прозрачнее, чем в домашнем бассейне

«Вчера сказала подруге, что макароны похожи на маленькие гамбургеры. Сегодня она прислала мне это»

Игральные кости

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