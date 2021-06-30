18 хлестких комментариев от людей, которые за словом в карман никогда не полезут
Мало кто из нас, стоя, к примеру, в очереди на кассу, способен сделать совершенно незнакомому человеку замечание по поводу какого-либо его действия или высказывания. Однако то реальная жизнь, а вот в интернете дела обстоят иначе: здесь обитают тысячи пользователей, которым только дай повод оставить свой искрометный, а порой и язвительный комментарий под чужим постом. И иногда им удается это сделать настолько ловко, что на них просто невозможно обижаться.
Мы в AdMe.ru наткнулись на 18 бесподобных комментариев от людей, которые мастерски иронизируют над всем, что только под руку подвернется.
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А вам попадался в интернете комментарий, который заставил вас подумать: «Эх, жаль, не я это написал»?
Фото на превью second_touch / Twitter, alberienagvares / Twitter
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