18 хлестких комментариев от людей, которые за словом в карман никогда не полезут

Мало кто из нас, стоя, к примеру, в очереди на кассу, способен сделать совершенно незнакомому человеку замечание по поводу какого-либо его действия или высказывания. Однако то реальная жизнь, а вот в интернете дела обстоят иначе: здесь обитают тысячи пользователей, которым только дай повод оставить свой искрометный, а порой и язвительный комментарий под чужим постом. И иногда им удается это сделать настолько ловко, что на них просто невозможно обижаться.