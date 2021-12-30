18 хитрецов, которые создают полезные вещи из ничего и неплохо экономят

Есть люди, которым просто незачем ходить по магазинам: их неистовая фантазия и умелые руки позволяют им создавать настоящие шедевры для себя и своих близких. И пусть порой эти самодельные вещи вызывают улыбку, но зато они несут в себе частичку души их автора.

Мы в AdMe.ru от всего сердца аплодируем пользователям интернета, чьи руки точно не для скуки.

«Первая попытка сшить пуховик из старого спальника»

«Так мой дядя заряжает свой ноутбук»

«Моя собака все время лазила в мусорное ведро. Но я нашел решение: контейнер с защитой от собак стоит более $ 100, а эластичный шнур гораздо дешевле»

«Нашел это в гараже своего деда и долго смеялся. Возможно, он хотел сделать авторскую уличную лампу»

«Велосипедный насос качал слишком медленно, поэтому я подключил его к сифону»

«Пес разнес дверь в ванной. Так как у меня не было денег на новую, пришлось пожертвовать несколькими наволочками. Эта конструкция неплохо держится уже довольно долгое время»

«Если вам надоело, что носки постоянно выпадают из дыр в корзине для белья, то почему бы не использовать старые джинсы таким образом?»

«Увидел два в одном: пикап и дом на колесах»

«Мне нужна была ваза, поэтому я просто разрезала пополам упаковку от чипсов Pringles и украсила ее тем, что было под рукой»

«Чтобы сделать ручной тормоз для гоночного симулятора, мне понадобились лишь ручка от старой скакалки и пара резинок»

«Сделал себе ожерелье из огнива»

«Почему-то раньше такой способ носить его не приходил мне в голову».

«После отдыха на природе кто-то оставил это»

«Сделала грелку для ног из большой сумки, флисового одеяла и бутылки с теплой водой»

«Маме не понравилось, как наклеена плитка, и она решила все „исправить“»

«Вот что я придумал, когда оказался в доме без плиты и микроволновки»

«Так выглядит держатель для полотенец в магазине»

«Новогодние украшения из велосипедных цепей»

Круто! Теперь я знаю, что делать со старой велосипедной цепью! © criticarole / Reddit

«Моему отцу очень нужно было учиться»