18 хитрецов, которые решают свои проблемы как могут

Смекалистые люди способны решить чуть ли не любую проблему. Например, придумать, как при помощи коробки очистить кресло от кошачьей шерсти, как больше никогда не терять ключи или как спасти торт, если он «поломался».

Теперь мы в AdMe.ru знаем, что делать, если вдруг попадем в такие же ситуации, как герои нашей подборки, ведь их находчивость может помочь и остальным.

Когда устал терять ключи

Самодельный кодовый замок для сарая

«Решил проблему с голубями. Каждое утро на фоне слышал их уруруканье, это не давало нормально спать. Нашел муляж в интернете, прикрепил. За окном тишина»

Надоело запотевшее зеркало после душа?

«Купил ящик только для продуктов. Никаких пакетов, за один заход можно занести в дом продукты на неделю»

«Очки сломались, а у меня не было возможности их отремонтировать. И вот что я придумал»

Вы можете использовать 2 ластика, чтобы дать вентиляторам вашего ноутбука больше воздуха, уменьшая шум и нагрев

Как уберечь кресло от шерсти

Нет запонок? Используйте винт и гайку

Надувной матрас можно использовать для защиты дверей от ударов

У вас нет зажима и вы в затруднительном положении? Скрепите пакет ручкой, чтобы сохранить свежесть чипсов

Наденьте резинку на висящее полотенце, если ваш ребенок / питомец тянет его вниз

Узкую шапку можно растянуть, если надеть ее на кастрюлю и оставить на ночь

Используйте ложку, чтобы закрепить сито

Вилки как якорь тоже можно использовать

У вас нет тортовницы? Используйте для хранения контейнер, перевернутый вверх дном

Если на вашем чизкейке есть трещины, просто украсьте его фруктами

«Кто-нибудь еще так делает или я один такой?»